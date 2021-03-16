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İBB Genel Sekreteri atanan Can Akın Çağlar el altından ballı satışla bir koydu yedi aldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterlik görevine atanan Can Akın Çağlar, Üsküdar Kız Kulesi Konakları’ndaki ipotekli villayı, 2018’de bir bankadan 12 milyon liraya satın aldı. El altından değerinin çok altında fiyatla yapılan satış tartışma yarattı. Villanın şu anki değeri ise 80 milyon lira

Siyaset / 16 Mart 2021 Salı 09:33
İBB Genel Sekreteri atanan Can Akın Çağlar el altından ballı satışla bir koydu yedi aldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) emekliye ayrılan Yavuz Erkut'un yerine Temmuz 2020'de genel sekreter olarak atanan Can Akın Çağlar'ın 2018'de bankaya ipotekli lüks boğaz manzaralı villası üç yılda 7 kat değer kazandı. Bankacılık piyasasında önemli bir yere sahip olan, Ziraat Bankası'nda genel müdürlük ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nda (BDDK) yöneticilik yapan Çağlar, ballı satışta 1 koydu 7 kazandı.

Oschatz İstanbul Enerji Sistemleri Şirketi'nin aldığı kredi nedeniyle özel bir bankaya ipotek ettiği lüks villanın şanslı sahibi Çağlar, çok önemli bir yatırıma da imza attı. Şirketin aldığı kredi borcunu ödeyememesi nedeniyle İstanbul Üsküdar Salacak sahilinde Kız Kulesi'nin hemen karşısında yer alan 12 villanın bulunduğu Kız Kulesi Konakları'nda muhteşem boğaz manzaralı, tenis kortlu, yüzme havuzlu tripleks villa bankaya kaldı.

Bankadan satışın el altından yapılarak 12 milyon liraya satın alınan villanın şimdiki değeri ise 80 milyon TL. Kız Kulesi Konakları'nın en değerli villası aynı zamanda kapanmaz yarımada manzarasına da sahip. Çağlar, içinde 8 oda, 3 salon ve terası bulunan 650 metrekarelik villayı bankadan 10 milyon liraya satın aldı. Çağlar, "Ucuza alındı" tepkilerinin ardından satışı iptal ettirip, bu sefer 12 milyon lira ödedi. Villanın tapudaki resmi satış rakamı ise 5 milyon 873 bin liraydı. 2018'de alınan villa için emlak vergisi ödenmezken, ikinci yıl 26 bin 276 lira emlak vergisi ödedi.

Aynı sitede 2018'de satışa koyulan ve sitenin arka bölümlerinde yer alan villalar için satış değeri 50 milyon TL olarak emlakçılara verildi. Çağlar'ın villasının hem en önde hem de kapanmaz manzarası olduğu için şerefiye payı da var. İsminin açıklanmasını istemeyen bölgenin en önde gelen emlakçılarına göre villanın şuanki değeri 80 milyon lira.

GENEL SEKRETER OLMASINA CHP'LİLER DE TEPKİ GÖSTERDİ

DAHA önce Eureko Sigorta genel müdürlüğü ve Türkiye Sigorta Birliği Başkanlığı görevinde bulunan Çağlar'ın İBB'ye genel sekreter olmasına CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, eski Milletvekili Dursun Çiçek başta olmak üzere çok sayıda partili tepki gösterdi. Çiçek "Can Akın Çağlar kimdir? Ergenekon ve Balyoz kumpas davalarında FETÖ suç örgütü ve ortaklarının işlediği hukuk cinayetlerinin mağduru olduğumuz dönemde İstanbul'a tayin isteyen sevgili eşimi Ardahan'a süren Genel Müdür'dür. Bu infaz talimatını kimden aldı?" demişti.

DEĞERİNİN ÇOK ALTINDA BİR FİYATLA SATILDI

Kız Kulesi Konakları'ndaki villanın eski sahipleri enerji dağıtım işleri yapan Oschatz İstanbul Enerji Sistemleri. Şirketin sahipleri Alman Hans Jürgen, Jan - Christoper, Tim Oliver Scharg kardeşler. İki kardeş ipotekli villalarının değerinin çok altında satılmasına tepki gösterip Türkiye'yi terk etti.

Aykut ErdoğduMilletvekili

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