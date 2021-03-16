Bakan Koca herkesin merak ettiği tabloyu açıkladı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca illere göre yüz binde görülen vaka sayısı oranını açıkladı.



Koca yaptığı paylaşımda, 'İllerimizde 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık toplam vaka sayılarını harita üzerinde görebilirsiniz. Tedbirlere uyarak normalleşmek mümkün.' ifadelerini kullandı.



İllere göre 6-12 Mart tarihleri arasında Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 178,25, Ankara'da 68,53, İzmir'de 78,57 oldu.



İŞTE KOCA'NIN PAYLAŞTIĞI TABLO!





