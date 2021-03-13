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İBB'den tepki çeken çalışma: Mimar Sinan'ın 1580 yılında yaptığı Şemsi Paşa Camii duvarında çatlaklar oluştu!

İstanbul Üsküdarda Mimar Sinan'ın 1580 yılında yaptığı Şemsi Paşa Camii duvarında çatlaklar oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından tarihi Şemsi Paşa Camii’nin sahil kısmına yaptığı çelik konsol sistemine tepkiler yağmaya devam ediyor. Halk arasında ‘Kuşkonmaz Camii' olarak da bilinen tarihi caminin önünde zemin genişletme çalışmaları, vatandaşların tüm tepkisine rağmen durdurulmadı. Tepkilere neden olan çalışma havadan görüntülendi.

Güncel / 13 Mart 2021 Cumartesi 11:03
İBB'den tepki çeken çalışma: Mimar Sinan'ın 1580 yılında yaptığı Şemsi Paşa Camii duvarında çatlaklar oluştu!

İstanbul Üsküdarda Mimar Sinan'ın 1580 yılında yaptığı Şemsi Paşa Camii duvarında çatlaklar oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından tarihi Şemsi Paşa Camii'nin sahil kısmına yaptığı çelik konsol sistemine tepkiler yağmaya devam ediyor.

Mimar Sinan'ın en önemli eserleri arasında gösterilen ve yalı camisi olma özelliğiyle öne çıkan 440 yıllık Üsküdar'daki tarihi Şemsi Paşa Camii'nin denizle birleşme noktasına, İBB tarafından başlatılan Üsküdar Meydan Projesiyle Kız Kulesi sahil boyunca oluşan yürüyüş yolu ile Şemsi Paşa Cami'nin önünden şehir hatlarına kadar olan güzergahın birleştirilmesinde sona yaklaşıldı. Halk arasında 'Kuşkonmaz Camii' olarak da bilinen tarihi caminin önünde zemin genişletme çalışmaları, vatandaşların tüm tepkisine rağmen devam ediyor. Tepkilere neden olan çalışma havadan görüntülendi.

MİMAR SİNAN'A AİT BİR ESER

Şemsi Paşa camin öneminden bahseden kent araştırmacısı Berk Erkent, "Tarihi açıdan önem taşıyan bir eser, Şemsi Paşa Camii, "Kuşkonmaz Camii olarak da bilinir. Osmanlı devlet adamı Şemsi Paşa tarafından Mimar Sinan'a yaptırılmıştır. Caminin bulunduğu nokta öyle bir nokta ki kuzeyden İstanbul boğazından, güneyden Marmara denizinden, tam karşısında Haliç'ten Kuzey ve Güney rüzgarlarının kesiştiği bir yer, bu sebepten dolayı yılın her dönemi mevsim alan bir yer. Kuşlarda bu nedenden dolayı caminin kubbesine konamıyorlar" dedi.

"İNSANLARIN 5 DAKİKA YOLLARINI UZATMASI TARİHİ CAMİNİN KİMLİĞİNE ZARAR VERMEKTEN DAHA İYİDİR"

İBB tarafından devam ettirilen proje hakkında konuşan kent araştırmacısı Berk Erkent, "Mimar Sinan'ın yaptığı en küçük camidir. Denize sıfır olmasıyla yalı cami özelliğini taşır.

Ne yazık ki caminin önünden kaldırım geçirerek, bu özelliğini yok etmek istiyorlar. İlk olarak 2016 da başlandı ama halkın tepkisiyle durdu. Yıllar sonra yeniden böyle bir çalışma yapıyorlar, bir yaya yolu geçirmek istiyorlar.

Ben bunun doğru olmadığını düşünüyorum, bu camiyi en özel kılan yalı cami olması ve denize sıfır olmasıdır. Caminin yapımı, konumu buna göre düşünülmüş, insanların 5 dakika yollarını uzatması tarihi caminin kimliğine vermekten daha iyidir. Bu konuyla ilgili olarak yetkililerin halktan gelen, yorumlara, tepkileri dikkate alması gerekiyor diye düşünüyorum" dedi.

Mimar Sinan

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