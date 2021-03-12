Selçuk Bayraktar duyurdu: 'Yalancıların tazminatı burs olacak!'

T3 Vakfı, CHP'li İBB'den kaynak alındığı iddialarına ilişkin açtığı manevi tazminat davalarından birini daha kazanarak, İmamoğlu'nun ve BirGün gazetesinin iftiralarına gereken cevap verilmiş oldu.



Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı Avukatı Abdullah Demirhan, vakfın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) kaynak aldığına yönelik iftiralara ilişkin açtıkları manevi tazminat davalarının olumlu neticelenmeye devam ettiğini belirterek, 'İstanbul 13. Asliye Mahkemesi'nde T3 Vakfı'na atılan iftiralardan biri daha sonuçlandı. Mahkeme, Birgün Gazetesi yazarı Gözde Bedeloğlu'nun da iddialarının asılsız olduğuna hükmederek, T3 Vakfı'na 15 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum etti.' dedi.



BAYRAKTAR DUYURDU: TAZMİNAT BURS OLACAK!



Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, T3 Vakfına İBB'den para aktarıldığı iddiasına ilişkin açtıkları davanın ikisini kazandıklarını açıklayarak, “Kazandığımız tazminatların iletişim fakültesi öğrencilerine burs olarak dağıtılmasına karar verdik. Bu kararı öğrencilerin ileride Hakk'a, hakikate ve insana değer veren ahlaklı gazeteciler olmaları ümidiyle aldık... Her şeyin başı ahlak...' dedi.

