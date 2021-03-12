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Karı-koca PKK şebekesi çıktı! CHP'li Başkan teröristleri 'şehit' diye tanıtmış!

'PKK silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası alan ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Kocaeli Gebze Belediyesi'nin CHP'li üyesi Osman Kurum'un eşi Meral Kurum'un da 'PKK silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan cezaevine girdiği ortaya çıktı.

Güncel / 12 Mart 2021 Cuma 10:29
Karı-koca PKK şebekesi çıktı! CHP'li Başkan teröristleri 'şehit' diye tanıtmış!

Kocaeli 2. Ağır Ceza mahkemesinde yargılanan Gebze Belediyesi'nin CHP'li üyesi Osman Kurum hakkında 24 Şubat'ta karar verildi. Mahkeme heyeti Kurum'a, 'Dış Koordinasyon yapılanması sekreteri' olarak görev yaptığı tespit edildiği ve örgüt üyesi olduğu gerekçesiyle 'PKK silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi. SABAH'ın ulaştığı gerekçeli kararda CHP'li Kurum'un eşi Meral Kurum'un 2013-2019 yılları arasında örgüt üyeliği suçundan cezaevinde kaldığı ve örgütsel bağını cezaevinde de devam ettirdiği ortaya çıktı.


CEZAEVİNDE OLAN EŞİ ÖRGÜT ÜYELERİNE PARA GÖNDERMESİNİ İSTEMİŞ

İçişleri Bakanlığı talimatı ile görevinden uzaklaştırılan Osman Kurum'un eşi Meral Kurum'un 2013 yılında 'PKK silahlı terör örgütüne üye olmak' hapis cezası aldığı ve tutuklu olduğu sürede, Kurum'dan cezaevinde kalan diğer örgüt üyelerine para göndermesini istediği belirlendi. Cezaevindeki örgüt üyelerinin ailelerinden de para alarak cezaevine götüren Kurum savunmasında, "Eşim 2013 yılından 15 Aralık 2019'a kadar Gebze kadın cezaevindeydi. Eşimi ziyarete gittiğimde, eşim kimi zaman maddi imkanları olmayan koğuş arkadaşları için para yatırmamı isterdi, ben de insani anlamda yardımcı olmak için yatırırdım. Ayrıca yine eşimin koğuş arkadaşlarından olup ziyarete gelemeyen bazı tutuklu aileler de bana para göndererek görüşe giderken yakınlarına yatırmamı isterdi. Ben de istekleri kabul ederek gönderdikleri paraları yatırırdım. Aramada ele geçen 2 adet hakkında toplama kararı olan kitap eşime ait, eşimin daha önce cezaevinde birlikte kaldığı bir şahıs hediye etmiş, ben toplatma kararı olduğunu da bilmiyordum" dedi.



ÖRGÜT TALİMATIYLA CEZAEVİNDEKİ TERÖRİSTLERE PARA GÖNDERMİŞ

Osman Kurum hakkında hazırlanan gerekçeli kararda, örgüt talimatı ile PKK/KCK silahlı terör örgütü üyeliğinden hükümlü veya tutuklu olan birçok farklı zamanlarda para yatırdığı belirtildi. Kararda, örgütün talimatı ile başlatılan açlık grevlerine destek olmak ve katılımı sağlamak amacıyla PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü'nün yayın organına röportaj verdiği tespitine yer verildi. Terör örgütü üyeliği suçundan cezaevine giren ve PKK/KCK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın cezaevinde olması nedeniyle intihar eden Ayten Beçet'in ölüm haberini aldıktan sonra Gebze Cezaevi önüne gittiği ifade edilen Osman Kurum'un kamuoyu oluşturmaya çalıştığı, ölen teröristi 'şehit' olarak lanse ederek kahramanlaştırmaya çalıştığı kaydedildi. Kurum'un Yasadışı Pkk/Kongra-Gel Silahlı Terör Örgütü Mensubu Olmak, Patlayıcı Madde Bulundurmak, Yardım Ve Yataklık Yapmak, Sahte Kimlik Kullanmak suçlarından 2007 yılından itibaren tutuklu olup cezaevinden tahliye olan Zeynep Taşgir'i karşıladığı ve fotoğrafların HDP Gebze İlçe Örgütü'ne ait Twitter sayfasında paylaşıldığı belirtildi.

Gebze Belediyesi

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