CHP'li vekillerden Kılıçdaroğlu'nu köşeye sıkıştıracak talepler: İki seçim kaybeden kurultaya gitsin, aday olmasın

CHP'de sular durulmuyor. Taciz, tecavüz, yolsuzluk gibi olaylar ile çalkalanan CHP'de, HDP ile olan ittifak da partilileri çileden çıkardı.



Muharrem İnce'nin Memleket Partisi'ni kuracağını açıklaması sonrası parti içi daha da hareketlenirken, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve A Takımı partinin parçalanmasını durdurmak için mesai harcıyor.



Mektup krizi sonrası 3 vekilin istifa etmesi partideki bölünmeyi hızlandırırken, eski CHP'li vekillerden Metin Lütfi Baydar, Hakkı Akalın ve Mevlüt Dudu 'parti bölünmesin' diyerek eski genel başkanlar Murat Karayalçın, Hikmet Çetin ve Deniz Baykal ile bir araya gelmişti.



Eski vekiller, partideki demokrasi sıkıntısının çözülmesi için Kılıçdaroğlu ile yüz yüze görüşecek. Lütfi Baydar, Hakkı Akalın ve Mevlüt Dudu'nun ileteceği talepler Kılıçdaroğlu'nu köşeye sıkıştıracak gibi görünüyor.



'İKİ SEÇİM KAZANAMAYAN KURULTAYA GİTSİN'



Milliyet'in haberine göre; eski vekillerin Kılıçdaroğlu ile görüşmede şu taleplerde bulunacağı belirtiliyor:



'Arka arkaya iki genel seçimde birinci sırada yer alamayan genel başkan partiyi olağanüstü kurultaya götürsün. Kendisi de aday olmasın. Cumhurbaşkanı adayını ve genel başkanı parti üyelerinin tümü seçsin. Parti içerisinde tüzüksel olarak demokrasi geri getirilmedikçe bunların hiçbirisi düzelmez. Tek adaylı kongreler olacak iş değil.'



ÇILDIRTACAK 'MUHARREM İNCE' VURGUSU



Eski vekillerin, Memleket Hareketi'ni partileştirmek için kolları sıvayan Muharrem İnce'den de bahseden eski vekiller, ''Muharrem Bey daha önceki iki kurultayda da bu talepleri dile getirdi' ifadelerini kullandı.



MUHARREM İNCE BUGÜN 13.30'DA CHP'DEN İSTİFA EDİYOR



CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun partideki en güçlü rakibi olan Muharrem İnce, CHP'den umudu keserek Memleket Hareketi'ni kurdu. İnce, 81 ili gezmek için yola çıkarken, parti kurma kararı aldığını duyurdu. İnce, A Takımı'nı belirlerken, parti kurmak için en büyük adımı bugün atacak. İnce, partisi CHP'den istifa edecek. CHP'den istifa eden 3 vekilin İnce'ye katılması beklenirken, bunun dışında da bazı vekillerin Memleket Partisi'ne katılması bekleniyor.



Gelen bilgilere göre; CHP'li bazı belediye başkanları da Memleket Partisi'ne geçmek için temas kurdu.