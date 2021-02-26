Hazine ve Maliye Bakanı Elvan'dan G-20 paylaşımı!

Elvan, çevrimiçi gerçekleşen yılın ilk G-20 toplantısına ilişkin Twitter hesabından G20Italy etiketiyle şu paylaşımda bulundu:







"Salgınla mücadelede uluslararası işbirliğinin önemine vurgu yaptık. Güçlü bir küresel ekonomik toparlanma için atılacak adımları ele aldık. Ülkeler arası gelişmişlik farklarının azaltılması için kararlılığımızı ortaya koyduk"