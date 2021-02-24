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Skandal pes dedirtti! İngiltere'den Türkiye'ye skandal PKK çağrısı

Terör örgütü PKK’nın Avrupa ülkelerindeki gösterileri artarken, İngiltere’de aralarında The Guardian’ın da yer aldığı 10 gazetede yayınlanan ilanlarda teröristbaşı Öcalan’a özgürlük istendi. İlan metninde Türkiye’nin terör örgütüne yönelik çabaları hedef gösterilerek, operasyonların durdurulması çağrısı yapıldı.

Güncel / 24 Şubat 2021 Çarşamba 07:58
Skandal pes dedirtti! İngiltere'den Türkiye'ye skandal PKK çağrısı

Avrupa'da son 1 ayda terör propagandasında gözle görülür bir artış dikkat çekiyor. Geçtiğimiz gün Avrupa ülkelerinin bütün başkentlerindeki terör propagandasının ardından bu kez de İngiliz basınında skandal ilanlar yer aldı. Ülkede yayın yapan Hucknall Dispatch, The Gazette, The Guardian, Advertiser, Rasen Mail, Sunderlan Cho, Sleaford Standard, Visitor, The News Courier ve The Bucks Berald gazetelerinde ilanla teröristbaşı Öcalan'a özgürlük istendi.

Operasyonlar dursun

İlan metninde Türkiye'nin terör örgütüne yönelik çabaları hedef gösterilerek, operasyonların durdurulması istendi. Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın serbest kalması için çağrı yapılan ilanda özetle şu talepler sıralandı: Öcalan'a serbest bırakılsın. Baskı ve sindirme politikalarına son verilsin. Cezaevlerindeki PKK ve HDP'lileri serbest bırakılsın. Suriye ve Irak'taki operasyonlara son verilsin. Uluslar arası toplumla birlikte yeni bir çözüm süreci başlatılsın. PKK yandaşları Öcalan'ın yakalanmasının yıldönümü olan 15 Şubat'ı bahane edip Fransa, Avusturya, Norveç, Almanya, Finlandiya, İsveç, İtalya ve Belçika'da gösteriler yapmıştı.

AlmanyaİsveçAvusturyaİtalyaFinlandiya

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