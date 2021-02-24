Reyhanlı ve Ulukışla saldırılarının firari sanığıydı! O terörist hakkında flaş detay!

Kaza, 10 Şubat 2021'de Karapınar- Konya yolu Akçayazı Mahallesi, Merdivenli mevkisinde meydana geldi. Heysem Topalca yönetimindeki 68 KH 911 plakalı otomobil, Mustafa Usta'nın (55) kullandığı 06 KH 8433 plakalı TIR'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, takla attı.



Kazada, hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü Heysem Topalca ile Macit El Hacı Ali (33) ve Bilal El Muhammed (21) yaşamını yitirdi. Otomobildeki Döne Abdullah (55), Nureddin El Hac Ali (19), Abdullah El Hac, İbrahim El Muhammed (30) ve Halit Bargut (15) da yaralandı.







Yaralılar, Konya Şehir Hastanesi ve Karapınar Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ölen üç kişi, otopsi işlemlerinin ardından Hatay'ın Yayladağı ilçesinde defnedildi.



Reyhanlı ve Ulukışla saldırılarının firari sanığıydı Trafik kazasında öldüğü ortaya çıktı

Suriye iç savaşında ismi karmaşık ilişkileri nedeniyle sık sık gündeme gelen Heysem Topalca, 11 Mayıs 2013’te, 53 kişinin öldüğü Reyhanlı patlaması ve 20 Mart 2014’te Niğde Ulukışla’daki IŞİD saldırısıyla ilgili açılan davaların ‘firari’ sanığıydı. Topalca hakkında, Adana 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nin 29 Aralık 2015’te verdiği 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunuyordu.