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Merkez Bankası’ndan 3 yılda rekor kâr 163 milyar TL

İftira merkezi haline gelen muhalefetin Merkez Bankası ile ilgili yalanları bir bir çürütüldü. Berat Albayrak’ın bakanlık yaptığı dönemde Merkez Bankası’nın yıllık ortalama kârı 10 kat arttı

Ekonomi / 24 Şubat 2021 Çarşamba 07:22
Merkez Bankası’ndan 3 yılda rekor kâr 163 milyar TL

Muhalefet partilerinin döviz rezervleri üzerinden başlattığı çarpıtma, iftira ve yalanlar bir bir çürütülürken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) son üç yıldaki performansı da, algı operasyonu yapmaya çalışanları bozguna uğrattı. Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı hedef alan iftiralarına, 'Merkez Bankası tamtakır' yalanını da utanmadan ekleyenler, Merkez Bankası'nın son 20 yıldaki kârına dahi bakmayı akıl edemediler.

ORTALAMA 10 KAT ARTIŞ
2000-2017 yıllarını kapsayan dönemde Merkez Bankası'nın yıllık ortalama vergi öncesi kârı 5 milyar TL seviyesinde gerçekleşirken, Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanı olarak görev yaptığı 2018-2020 dönemini kapsayan son 3 yılda yıllık ortalama kâr 10 katına çıkarak 54 milyar TL seviyesine yükseldi.

BABACAN'A 13 KAT FARK
Albayrak'ın görev yaptığı dönemde, Merkez Bankası'nın kârında önemli artışlar yaşandı. 2017'de 18.4 milyar TL olan net kâr, Albayrak'ın ilk görev yılı olan 2018'de yüzde 206 artarak 56.3 milyar liraya çıktı. Türkiye'nin kur saldırılarına karşı kendini koruduğu 2019'da 44.7 milyar lira tutarında net kâra ulaşıldı. Merkez Bankası'nın 2020 vergi öncesi kâr tahmini ise 40 milyar TL. 3 yıllık dönemde bankanın ortalama yıllık net kârı, Ali Babacan dönemine göre 13 kattan fazla arttı. Babacan'ın ekonominin başında olduğu dönemde yıllık ortalama net kâr 3.5 milyar lira seviyesinde gerçekleşmişti.

2000-2020 yıllarını kapsayan son 20 yıllık dönemde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 259 milyar TL vergi öncesi kâr elde etti. Bu kârın yüzde 63'ü yani yarısından fazlası Berat Albayrak döneminde sağlandı.

3 YILDA 18 YILDAN FAZLA
Berat Albayrak döneminde Merkez Bankası toplam 163 milyar TL kâr gerçekleştirdi. 2018 yılı öncesi 18 yıllık dönemde ise toplam kâr yalnızca 96 milyar TL oldu. Öte yandan Albayrak döneminde atanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ın görev yaptığı dönemde de kârda ciddi artışlar oldu. Merkez Bankası, mali olarak gösterdiği performansla bir yandan Türkiye'nin kurumlar vergisi rekortmeni haline gelirken, diğer yandan da Hazine'ye yaptığı temettü ödemeleriyle krizin derinleşmesini engelledi.

Ali Babacan

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