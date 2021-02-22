USD (Alış - Satış) : 6,96 - 6,97 EURO (Alış - Satış) : 8,44 - 8,46

CHP ve İyi Parti'nin HDP’li vekiller için dokunulmazlık oylamasında vereceği karar

HDP'li 9 milletvekili hakkında fezleke hazırladı. Dokunulmazlıklarının kaldırılması için Meclis'e sunulacak oylamada İyi Parti'nin evet, CHP'nin ise hayır demesi bekleniyor.

Güncel / 22 Şubat 2021 Pazartesi 09:11
CHP ve İyi Parti'nin HDP’li vekiller için dokunulmazlık oylamasında vereceği karar

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da yer aldığı 108 sanık hakkındaki iddianamenin kabulünün ardından, Kobani olaylarının meydana geldiği 6-7-8 Ekim 2014'te HDP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyesi olan milletvekilleri hakkında fezleke hazırlamak üzere çalışma başlatmıştı.

Önümüzdeki günlerde Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek dava öncesinde savcılık, dokunulmazlıkları bulunan HDP'li 9 milletvekili hakkında fezleke hazırladı.

MİLLET İTTİFAKI'NDA KARARSIZLIK
Dokunulmazlıkları kaldırılması için fezlekeleri hazırlanan vekiller arasında 'Fatma Kurtulan, Garo Paylan, Hüda Kaya, Meral Danış Beştaş, Hakkı Saruhan Oluç, Serpil Kemalbay Pekgözegü, Sezai Temelli, Pero Dundar ve Pervin Buldan' bulunuyor.

Millet İttifakı cephesinde ise HDP'li vekillerin dokunulmazlık oylamasının TBMM Karma Komisyonu'na gelmesinin stresi var.

HDP ile ilişkileri olan CHP ve İyi Parti'nin bu fezlekeler ile ilgili hangi yönde oy kullanacağı merak ediliyor.

İYİ PARTİ'DEN EVET BEKLENİYOR
Gara bölgesinde hain terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ve alçakça şehit edilen 13 masum vatandaşımıza karşı PKK'yı aklamaya çalışan HDP'li vekillerin tutumu sonrası İyi Parti kulislerinde konuşulan 'terör kırmızı çizgimiz olmalı ve bunun için evet demeliyiz' görüşü hakim.

CHP'DEN HAYIR
CHP kulislerinde ise konuşulan HDP ile kurulan dostluk ilişkilerininin zarar görmemesi için Meclis'e sunulacak fezlekelere hayır denilmesi bekleniyor.

Figen YüksekdağSelahattin DemirtaşMilletvekili

loading...

YAZARLARTAMAMI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

TÜRKİYE, MİT VE MÜSLÜMAN KARDEŞLER CEMİYETİ!

Kürşad Berkkan
TÜRKER AKINCI

Ankara Büyükşehir Belediyesi EşBaşkanı Halil İbrahim Yılmaz Ne İşler Karıştırıyor?

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ERKEN SEÇİM GERİ KALMIŞLIĞIN İŞARETİDİR

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı