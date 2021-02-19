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Vakaların patladığı bölgeden ilk haber geldi! Bir ilde ek tedbirler devreye girdi

Karadeniz'deki vakaların artması sonucu yerel kısıtlama uygulanmaya başlandı. Giresun’da ek koronavirüs tedbirleri devreye girdi.

Güncel / 19 Şubat 2021 Cuma 08:28
Vakaların patladığı bölgeden ilk haber geldi! Bir ilde ek tedbirler devreye girdi

Hafta sonu kısıtlamalarında köy ve yaylalara çıkışlara yasak getirilen kentte, ziyaret, gün ve sosyal faaliyetlere izin verilmeyecek, denetimler sıklaştırılacak, belediye hoparlörlerinden cenaze anonsları yapılmayacak.

Sağlık Bakanlığı, 'covid19.saglik.gov.tr' adresinde Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre, 8-14 Şubat 2021 tarihleri arasında Covid-19 vaka sayılarının oransal olarak en fazla olduğu iller sıralamasında dördüncü sırada yer alan Giresun'da, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından yerel kısıtlama tedbirleri devreye alındı. Vali Enver Ünlü başkanlığında toplanan meclis, koronavirüsle mücadele kapsamında aldığı yeni kararları duyurdu.

Giresun Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde tüm köy ve mahalle muhtarlarının, köy ve mahallelerinde Covid-19 salgını açısından bulaş kaynağı yaratacak olan düğün, nişan, kına, mevlit, taziye gibi toplu olarak bir arada bulunulmasına neden olacak etkinliklerin yapılmasının kontrol altına alınmasına karar verildiği belirtildi. Açıklamada, “Ev içi bulaşın önüne geçilmesi amacıyla ziyaret, gün gibi sosyal faaliyetlere izin verilmemesine, İlimiz genelinde yapılan denetimlerin artırılmasına, uygunsuzluk durumunda ise gerekli cezai müeyyidenin esneklik gösterilmeden uygulanmasına, daha önce alınan Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararlarına istinaden cenaze törenlerinin belirlenen kurallara uygun yapılması için azami derecede dikkat edilmesine, belediyeler tarafından yapılan cenaze anonslarının yapılmasına ikinci bir karara kadar ara verilmesine, pandemi konusunda bilinçlendirme anonslarının yapılmasına karar verildi” denildi.

DHA'nın haberine göre, hafta sonu kısıtlamalarında köy ve yaylalara çıkışların yasaklandığına yer verilen açıklamada şöyle denildi:

'Çiftçi Kayıt Belgesi olan vatandaşlarımızın hayvancılıkla uğraşanları hariç olmak üzere 20- 21 Şubat ve 27- 28 Şubat tarihlerinde anılan belgeye istinaden mevsim itibariyle yoğun kar yağışı olduğu için yapılacak tarımsal bir faaliyet bulunmadığından çiftçilik faaliyeti için köy veya yaylalara çıkmasına izin verilmemesine, belediyemizce billboardlara ev içi bulaşın engellenmesi için afişler asılmasına, kolluk kuvvetlerimizce özellikle kısıtlama saatlerinde kontrol noktalarında daha sıkı tedbirler alınarak muafiyete neden olan durum kapsamında ikametlerinden çıkan vatandaşlarımızın muafiyet nedenine dair zaman ve güzergâh ile sınırlı kalıp kalmadıkları kontrol edilerek muafiyet durumunu suiistimal edenlere gerekli cezai müeyyide uygulanmasına, apartman yöneticileri vasıtasıyla apartman, site gibi yerlerin ortak kullanım alanlarının toplu bir şekilde kullanılmasının engellenmesine, Gazi Caddesi kuzey ve güney giriş noktalarına bariyerle kontrol noktası konulması ve HES kodu sorgulaması yapılmasına, alınan bu kararlara uyulması, uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi karar verildi.”

Hafta SonuEnver Ünlü

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