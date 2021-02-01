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Azerbaycan Meclisi Türkiye ile kimlikle seyahat anlaşmasını onayladı

Azerbaycan Milli Meclisi, Azerbaycan ile Türkiye arasında "Ortak Medya Platformu" oluşturulmasını ve iki ülke arasında kimlik belgeleri ile seyahat yapılmasına olanak sağlayan anlaşmalara onay verdi.

Güncel / 01 Şubat 2021 Pazartesi 16:06
Azerbaycan Meclisi Türkiye ile kimlikle seyahat anlaşmasını onayladı

Milli Meclisin Genel Kurul toplantısında, "Azerbaycan ile Türkiye Arasında Medya Alanında Stratejik İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı" görüşüldü.

Azerbaycan ile Türkiye medyalarının eş güdüm halinde hareket etmesi noktasında etkin faaliyet gösterecek "Ortak Medya Platformu"nun oluşturulmasını öngören mutabakat zaptı, milletvekillerince onaylandı.

Milletvekilleri, "Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 25 Şubat 2020'de Bakü'de İmzalanan Karşılıklı Vize Muafiyetine Dair Anlaşma'ya Getirilen Değişikliklere Dair Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 1 Numaralı Protokol"ü de müzakere ederek onayladı.

Bu protokolün yürürlüğe girmesiyle Azerbaycan ile Türkiye arasındaki seyahatler sadece kimlik belgesi ile gerçekleştirilebilecek.

Azerbaycan Milli Meclisi Kültür Komisyonu Başkanı Ganire Paşayeva, Genel Kurulda yaptığı konuşmada, Dağlık Karabağ'daki 44 günlük savaşta Azerbaycan gerçeklerini dünyaya aktif şekilde ileten Türk basın kuruluşlarına teşekkür etti.

Paşayeva, "Ortak Medya Platformu"nun oluşturulmasına ilişkin mutabakat zaptının merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in "bir millet, iki devlet" ilkesine uygun çok önemli bir belge olduğunu vurguladı.

Ortak hedeflere daha çabuk varmak adına önemli bir anlaşmayı onayladıklarının altını çizen Paşayeva, uluslararası arenada karşılaşılan dezenformasyonla ortak mücadele edilmesi ve dünya kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi gibi konuların önem arz ettiğini söyledi.

Her iki anlaşma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 10 Aralık 2020'deki Bakü ziyareti kapsamında imzalanmıştı.

Haydar AliyevAzerbaycanRecep Tayyip Erdoğan

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