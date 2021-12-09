

Asgari Ücret Vergi Kalktı Mı?

Gelir Vergisiz Asgari Ücret Ne Kadar Olacak?

Asgari ücret son zamanlarda sosyal medyada en sık tartışılan konular arasında yer alıyor. Asgari ücret görüşmelerinin yapılmaya başlanmasıyla birçok kişi yeni asgari ücret hakkında araştırmalar yapıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3. toplantısının yapılmasıyla beraber vergi konusunda da birçok detay merak edildi. İşçi ve işveren tarafında bulunduğu toplantıda iki tarafında vergi konusunda aynı fikirde olduğu belirtiliyor. Bu sebeple görüşmeler sonrası internet üzerindevesoruları yer alıyor.sorusu ve konu hakkında daha fazla bilgi için haberimizi detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz.7 milyon asgari ücretli çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücret görüşmeleri başladı. Her sene aralık ayında 4 toplantı sonucunda yeni asgari ücret belirleniyor. Bu sebeple yeni yılın yaklaşmasıyla beraber konu hakkındaki araştırmalar da hızlandı. Geçtiğimiz gün 3. toplantının da tamamlanmasının ardından gelir vergisinin kaldırılacağı yönünde iddialar ortaya atıldı. Bu sebeplevesorusu birçok kişinin gündeminde yer alıyor. İşçi ve işveren tarafın da yer aldığı toplantılarda iki tarafında vergilerin azaltılması konusunda mutabık olduğu belirtiliyor. 2021 yılındaki brüt asgari ücret 3.507,50 lirayken bu tutardan kesilen gelir vergisi yaklaşık 400 liralara kadar çıkıyor. Bu sebeple vergilerde azaltılma yapılması da iki tarafın istekleri arasında yer alıyor. Damga vergisi ve SGK primleriyle beraber kesilen tutar 750 TL'ye kadar çıkıyor. Şu anda 2.825 lira olan asgari ücretin sadece vergiler alınmadığında bile 3.050 liralara çıktığı belirtiliyor.Gündemde yer alan gelir vergisinin kalkacağı açıklamalarının ardından birçok kişisorusuna cevap arıyor Asgari ücret görüşmelerinin yapılmasının ardından işçi ve işveren tarafının da vergi indirimi konusunda aynı fikirde olduğu belirtildi. Geçtiğimiz gün üçüncü toplantının da yapılmasının ardından 7 milyon asgari ücretli çalışanı yakından ilgilendiren konu hakkında son bir toplantı kaldı. Yeni asgari ücretle ilgili olarak birçok tahmin ve görüş ortaya atılıyor. Özellikle sosyal medya üzerinde gündemden düşmeyen asgari ücret hakkında gelir vergisinde azaltmalara gidileceği de belirtilenler arasında bulunuyor. Bu sebeple gelir vergisi olmadan asgari ücretin ne kadar olacağı merak ediliyor. Gelir vergisiz asgari ücret şu şekildedir;-ASGARİ ÜCRET-3.577,50-SGK PRİMİ% 14-500,85-İŞSİZLİK SİG. PRİMİ % 1-35,78-GELİR VERGİSİ% 15 (*)-187,82-ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ-268,31-DAMGA VERGİSİ% 0,759-27,15-KESİNTİLER TOPLAMI-751,60-NET ASGARİ ÜCRET (**)-2.825,90-ASGARİ ÜCRET-3.577,50-SGK PRİMİ% 14-500,85-. İŞSİZLİK SİG. PRİMİ % 1-35,78-KESİNTİLER TOPLAMI-536,63-NET ASGARİ ÜCRET-3.040,87