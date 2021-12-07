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Gül Suyunun Faydaları Nelerdir? Gül Suyu Neye İyi Gelir?

Gül suyu yüzyıllardır hayatımızda olan bir güzellik sırrıdır. Cilde faydasıyla bilinen gül suyu her cilt tipi için uygundur. Peki Gül Suyunun Faydaları Nelerdir? Gül Suyu Neye İyi Gelir? İşte gül suyunun faydaları...

Ekleme: 7.12.2021 - 12:54 Güncelleme: 7.12.2021 - 13:48 / Editör: Ozge Selin
Gül Suyunun Faydaları Nelerdir? Gül Suyu Neye İyi Gelir?
Gül suyu son yıllarda sıkça kullanılmaya başlandı. Hafif bir yapıya ve hoş bir kokuya sahiptir, tüm cilt tiplerine iyi gelir. Doğal içerikli gül suyu aktarlardan ve marketten temin edilebilir. Ancak kullanacağınız gül suyunun alkolsüz ve tamamen saf olduğunu unutmamalısınız. Gül suyu farklı malzemelerle karıştırılarak cilt yapısına birçok fayda sağlayabilir. Gül suyunu kullanmadan önce ne amaçla kullanacağınıza karar vermek ve doğru yöntemi seçmek önemlidir. Peki Gül Suyunun Faydaları Nelerdir? Gül Suyu Neye İyi Gelir? Sizler için gül suyunun faydalarını yazdık.

Gül Suyunun Faydaları Nelerdir? Gül Suyu Neye İyi Gelir?

Gül Suyunun Faydaları Nelerdir?


-Gül suyu, cildin pH seviyelerini normale döndürür ve dengede kalmasını sağlar.
-Ciltteki fazla yağların giderilmesini sağlar.
-Sivilce ve akneleri önemli ölçüde azaltır.
-Cilt tonunu dengeler. Ciltteki gözenek ve yağları temizler.
-Tonik olarak da kullanılan gül suyu, cildin nemlenmesine yardımcı olur.
-Göz altı şişliklerini azaltma konusunda etkilidir.
-İltihap önleyici özelliği vardır.
-Doğal ve hafif bir yapıya sahip olduğu için, hassas ciltler için de uygundur. Ciltteki tahriş ve kızarıklığı azaltır.
-Yüksek antioksidan içeriğine sahiptir. Bu sayede yaşlanmayı yavaşlatır, yaşlanma etkilerini geciktirir.
-Cildi yatıştırır. Özellikle egzama ve sedef hastalarında oluşan tahrişin azalmasına yardımcı olur.
-Gül suyu, güneş yanıklarının iyileşme sürecini de hızlandırır.
-Ferahlatıcı özelliğiyle cildi yeniler.

Gül Suyu Nasıl Kullanılır?


Tonik olarak; Gül suyunu tonik olarak kullanmak için, öncelikle yüzünüzü yıkayın, kirlerden arındırın ve kurulayın. Gül suyunu pamuğa sıkın ve yüzünüze sürün. Kuru bir cilde sahipseniz, 5 ml gliserin ekleyebilirsiniz. Eğer yağlı bir cilt yağısına sahipseniz, gül suyuna 1-2 damla elma sirkesi ekleyebilirsiniz.

Nemlendirici olarak; 3 yemek kaşığı gül suyu, 1 yemek kaşığı hindistan cevizi yağı ve 1 yemek kaşığı gliserini bir şişeye koyun ve çalkalayın. Karışımdan az miktarda alın ve cildinize uygulayın. Özellikle kuru bir cilde sahipseniz, bu karışımı günde 1 kez uygulayabilirsiniz.

Temizleyici olarak; Saf gül suyunu bir sprey şişesine boşaltın. Gözlerinizi kapatın ve yüzünüze sıkın. 20 saniye boyunca bekleyin. Ardından kuru ve temiz bir mendille yüzünüzü silin.
Akne için; 1 çay kaşığı gül suyu ve 1 çay kaşığı limon suyunu karıştırın. Karışımı parmak ucunuzla sivilceli bölgelere sürün. 10 dakika beklettikten sonra cildinizi soğuk suyla durulayın.

Göz altı şişlikleri için; Gül suyunu buzdolabında bekleterek soğutun. Soğuyan gül suyunu pamuğa sıkın. Pamuğu göz altlarına yerleştirin ve 10 dakika bekletin. Gül suyunun gözünüze gelmemesine dikkat edin.

Gül Suyunun Faydaları Nelerdir? Gül Suyu Neye İyi Gelir?

Gül Suyu Yüze Günde Kaç Kez Sürülür?


Gül suyu sabah veya akşamları temizlemek amacıyla sürülebilir. Ancak günde 1 defadan fazla kullanılması önerilmez.

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