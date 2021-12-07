Gül Suyunun Faydaları Nelerdir? Gül Suyu Neye İyi Gelir?

Gül Suyunun Faydaları Nelerdir?



Gül Suyu Nasıl Kullanılır?



Gül Suyu Yüze Günde Kaç Kez Sürülür?



son yıllarda sıkça kullanılmaya başlandı. Hafif bir yapıya ve hoş bir kokuya sahiptir, tüm cilt tiplerine iyi gelir. Doğal içerikli gül suyu aktarlardan ve marketten temin edilebilir. Ancak kullanacağınız gül suyunun alkolsüz ve tamamen saf olduğunu unutmamalısınız. Gül suyu farklı malzemelerle karıştırılarak cilt yapısına birçok fayda sağlayabilir. Gül suyunu kullanmadan önce ne amaçla kullanacağınıza karar vermek ve doğru yöntemi seçmek önemlidir. Peki? Sizler içinnı yazdık.-Gül suyu, cildin pH seviyelerini normale döndürür ve dengede kalmasını sağlar.-Ciltteki fazla yağların giderilmesini sağlar.-Sivilce ve akneleri önemli ölçüde azaltır.-Cilt tonunu dengeler. Ciltteki gözenek ve yağları temizler.-Tonik olarak da kullanılan gül suyu, cildin nemlenmesine yardımcı olur.-Göz altı şişliklerini azaltma konusunda etkilidir.-İltihap önleyici özelliği vardır.-Doğal ve hafif bir yapıya sahip olduğu için, hassas ciltler için de uygundur. Ciltteki tahriş ve kızarıklığı azaltır.-Yüksek antioksidan içeriğine sahiptir. Bu sayede yaşlanmayı yavaşlatır, yaşlanma etkilerini geciktirir.-Cildi yatıştırır. Özellikle egzama ve sedef hastalarında oluşan tahrişin azalmasına yardımcı olur.-Gül suyu, güneş yanıklarının iyileşme sürecini de hızlandırır.-Ferahlatıcı özelliğiyle cildi yeniler.Gül suyunu tonik olarak kullanmak için, öncelikle yüzünüzü yıkayın, kirlerden arındırın ve kurulayın. Gül suyunu pamuğa sıkın ve yüzünüze sürün. Kuru bir cilde sahipseniz, 5 ml gliserin ekleyebilirsiniz. Eğer yağlı bir cilt yağısına sahipseniz, gül suyuna 1-2 damla elma sirkesi ekleyebilirsiniz.3 yemek kaşığı gül suyu, 1 yemek kaşığı hindistan cevizi yağı ve 1 yemek kaşığı gliserini bir şişeye koyun ve çalkalayın. Karışımdan az miktarda alın ve cildinize uygulayın. Özellikle kuru bir cilde sahipseniz, bu karışımı günde 1 kez uygulayabilirsiniz.Saf gül suyunu bir sprey şişesine boşaltın. Gözlerinizi kapatın ve yüzünüze sıkın. 20 saniye boyunca bekleyin. Ardından kuru ve temiz bir mendille yüzünüzü silin.Akne için; 1 çay kaşığı gül suyu ve 1 çay kaşığı limon suyunu karıştırın. Karışımı parmak ucunuzla sivilceli bölgelere sürün. 10 dakika beklettikten sonra cildinizi soğuk suyla durulayın.Gül suyunu buzdolabında bekleterek soğutun. Soğuyan gül suyunu pamuğa sıkın. Pamuğu göz altlarına yerleştirin ve 10 dakika bekletin. Gül suyunun gözünüze gelmemesine dikkat edin.Gül suyu sabah veya akşamları temizlemek amacıyla sürülebilir. Ancak günde 1 defadan fazla kullanılması önerilmez.