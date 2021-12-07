2022 Memur Maaşı Zammı Ne Kadar? 2022 Memur ve Memur Emeklisi Maaşları



2022 Memur Maaşı Zammı Ne Kadar?







MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI ZAMMI 2022'DE NE KADAR OLACAK?

Çoğu vatandaş tarafından merak edilen konular arasında memurlara yapılacak zamlar yer alıyor. Sosyal medyada da sık sık tartışılan yeni zamlar hakkında birçok kişi tahminlerde bulunuyor. Bu sebepleveilgiyle takip edilen konular arasında bulunuyor.veolacak soruları çoğu kişinin gündeminde yer alıyor.hakkında daha detaylı bilgiye haberimizin devamında ulaşabilirsiniz.Çoğu vatandaş tarafından sık sık araştırılan konular arasındane kadar sorusu yer alıyor. Son zamanlarda maaşlarla alakalı görüşmelerin yapılmasının ardından birçok kişiyi konuyu yakından takip ediyordu. Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yapılacak zamların açıklanmasıyla çoğu kişi durum hakkında araştırma yapmaya başladı. Memur maaşlarıyla alakalı olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı açıklamalarda bulundu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın maaşlarla alakalı açıklaması şu şekilde;'Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ile yüzde 35 arasında değişen kümülatif artış oranları ile enflasyon farklarından oluşan zam yapıldı. 3600 ek gösterge meselesi vaat olmaktan çıkarılarak toplu sözleşme maddesi haline getirildi.Son dönemde kurda yaşanan hareketlilikten kaynaklanan ekonomik dalgalanmalar dolayısıyla toplu sözleşmenin ilgili maddelerinde güncellemeye gerek duyulmuştur. Ancak bu düzenlemeleri hayata geçirirken demokratik bir müessese olan toplu sözleşmenin zaafa uğraması da kabul edilemez.Bu nedenle yetkili konfederasyon ve sendikalarımızla yaptığımız görüşme sonucunda kamu çalışanlarımızın alım gücünü yükseltmek için toplu sözleşmemizde yer alan enflasyon farkını da dikkate alarak bir sosyal koruma çalışmasını kapsamlı hale getirmeyi ek protokol olarak değerlendireceğiz.Söz konusu çalışma, sadece doktorları değil bütün sağlık personelini gözeten, bununla da sınırlı kalmayıp tüm kamu personelimizi kapsayacak şekilde enflasyon farkının üzerinde bir sosyal refah düzenlemesi olarak yapılacaktır.Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzün arkasında durarak, ekonomideki dalgalanmaların kamu çalışanlarımız üzerindeki etkisini bertaraf edecek bu düzenlemeyi en kısa sürede tamamlamak için çalışmalarımız devam etmektedir.'Yeni yılın yaklaşmasının ardından maaşlarla alakalı gündem maddeleri tartışılmaya başlanmıştı. Çoğu vatandaşı yakından ilgilendirenhakkında birçok konu da araştırılıyordu. Enflasyon oranlarına göre belirlenen maaş sebebiyle çoğu kişi oluşan enflasyon farkını da araştırıyor. 3 Ocak günü memur ve memur emeklisi maaşlarının belli olacağı ardından da enflasyon farkının ortaya çıkarılacağı belirtilenler arasında yer alıyor. %3 zam alan memurların ayrıca bir de enflasyon farkı zammı alacağı biliniyor. Kasım ayı enflasyonunun belirlenmesinin ardından çoğu kişi konuyla ilgili gelişmeleri takip etmeye başladı. Memur ve memur emeklilerinin 7.47 enflasyon farkı zammı alacağının belirtilmesiyle yeni maaşlar hakkında tartışmalar ortaya çıktı.Memur ve memur emeklisi kişilerin en çok araştırdığı konular arasındayer alıyor. 6 aylık enflasyonun ortaya çıkmasının ardından yeni maaşların belirleneceği gün ilgiyle bekleniyor. Temmuz ayından itibaren Kasım ayına kadar enflasyon oranının 7,47 arttığı belirtildi. 3 Ocak günü memur maaşlarına yapılan zam belli olacak.