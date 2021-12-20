20 Aralık Pazartesi Altın Fiyatları Ne Kadar? Çeyrek Altın Ne Kadar?

20 Aralık Pazartesi Altın Fiyatları Ne Kadar?

Haftanın ilk gününde vatandaşlar tarafından özellikle altın fiyatları sık sık araştırılanlar arasında yer alıyor. Bu sebeple sık sık aratılanlar arasındaveyer alıyor. Fed faiz kararının açıklanmasının ardından durumun netleşmesiyle beraber altın fiyatlarında da yükseliş yaşandı. Ons altın 1800 dolardan fazla bir şekilde yükselişe geçti. Bu sebeple vatandaşlar tarafından en merak edilenler arasında çeyrek altın ne kadar sorusu yer aldı.vehakkında daha detaylı bilgiye sahip olmak için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.20 Aralık Pazartesi günü vatandaşlar tarafından sık sık aratılanlar arasındavesoruları yer aldı. Fed faiz kararının açıklanmasının ardından altın fiyatlarında da netleşme yaşandı. Ons altının değer kazanmasıyla beraber altın fiyatlarında artış yaşandı. Gram altın fiyatları 20 Aralık Pazartesi gününden itibaren çeyrek altın fiyatı 970 lira oldu.sorusu da sık sık merak ediliyor. Merkez bankasının 100 baz puan indirmesi sebebiyle oran yüzde 15'ten 14'e düştü. Doların 20 Aralık Pazartesi günü itibariyle 16,70 TL olmasıyla çeyrek altının fiyatı 1639 TL olarak belirlendi.Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş konuyla ilgili olarak tahminlerde bulundu. Altının her zaman kazandırdığını belirterek “Dolar/TL kurunun yükselmesi diğer yabancı para birimlerinin de yükselmesine sebep oluyor. Dolardaki hareketi bundan sonra hiçbir ekonomist veya analist rakamlar üzerinden tahminde bulunamaz. Ama bence bu süreç çok sürdürülebilir bir süreç değil. Kurlardaki yükseliş neredeyse 2001 krizine tekabül ettiği için çok sürdürülemez olduğunu düşünüyorum. Vatandaşlara şunu söyleyebilirim. Bunun tedbirinin çok önce alınması gerekiyordu. En az 1-2 ay daha beklemeleri gerekiyor. Bundan sonra bir maliyet yapmak çok riskli olur. Dolar kuru hangi seviyede olursa olsun bir şekilde almak için gayret gösteriyor. Ama bu seviyelerden hamle yapmaya ise cesaret edemiyor. Herkes bir kenarda TL'de bekliyor. Bence de mantıklı bir karar. Bu seviyelerden üstünkörü dolar, altın, gümüş almak büyük bir risk. “Genel itibariyle gram altın fiyatlarının suni bir yükseliş olduğunu belirtmek gerek. Uluslararası piyasalarda neler olduğunu takip edip, rahatlıkla analiz yapabiliyoruz. 1780-1815 dolar aralığında gezinmeye devam ediyor. Amerikan Merkez Bankası ya da İngiltere Merkez Bankası'nın öngörülerini değerlendirebiliyoruz. Ancak Türkiye Merkez Bankası'nın herhangi bir politikası hakkında öngörüde bulunamıyoruz. Bu kaos devam ettiği sürece insanlar, tıpkı geçtiğimiz yıllarda mesele Rahip Brunson krizindeki gibi yüksek maliyetten dolar, altın ve gümüş alacaklar. Yüksek maliyetten alım yapanlar öyle görünüyor ki, 6 ay daha bekleyecekler” ifadelerini kullandı.