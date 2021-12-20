  • USD: 16,34 - 16,37
  • EURO: 18,50 - 18,54
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

20 Aralık Pazartesi Altın Fiyatları Ne Kadar? Çeyrek Altın Ne Kadar?

Haftanın ilk gününden itibaren altın fiyatlarıyla ilgili birçok araştırma yapıldı. Bu sebeple gram altın ne kadar sorusu sık sık aratılanlar arasında yer aldı. Peki, 20 Aralık Pazartesi çeyrek altın ne kadar? 20 Aralık Pazartesi güncel altın fiyatları ne kadar? İşte detaylar...

Ekleme: 20.12.2021 - 09:15 Güncelleme: 20.12.2021 - 09:19 / Editör: Ozge Selin
20 Aralık Pazartesi Altın Fiyatları Ne Kadar? Çeyrek Altın Ne Kadar?
Haftanın ilk gününde vatandaşlar tarafından özellikle altın fiyatları sık sık araştırılanlar arasında yer alıyor. Bu sebeple sık sık aratılanlar arasında çeyrek altın fiyatları ne kadar ve 20 Aralık Pazartesi güncel altın fiyatları yer alıyor. Fed faiz kararının açıklanmasının ardından durumun netleşmesiyle beraber altın fiyatlarında da yükseliş yaşandı. Ons altın 1800 dolardan fazla bir şekilde yükselişe geçti. Bu sebeple vatandaşlar tarafından en merak edilenler arasında çeyrek altın ne kadar sorusu yer aldı. Çeyrek altın ne kadar ve 20 Aralık Pazartesi çeyrek altın fiyatları hakkında daha detaylı bilgiye sahip olmak için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.

20 Aralık Pazartesi Altın Fiyatları Ne Kadar?


20 Aralık Pazartesi günü vatandaşlar tarafından sık sık aratılanlar arasında 20 Aralık Pazartesi altın fiyatları ve çeyrek altın ne kadar soruları yer aldı. Fed faiz kararının açıklanmasının ardından altın fiyatlarında da netleşme yaşandı. Ons altının değer kazanmasıyla beraber altın fiyatlarında artış yaşandı. Gram altın fiyatları 20 Aralık Pazartesi gününden itibaren çeyrek altın fiyatı 970 lira oldu. Çeyrek altın ne kadar sorusu da sık sık merak ediliyor. Merkez bankasının 100 baz puan indirmesi sebebiyle oran yüzde 15'ten 14'e düştü. Doların 20 Aralık Pazartesi günü itibariyle 16,70 TL olmasıyla çeyrek altının fiyatı 1639 TL olarak belirlendi.


20 Aralık Pazartesi Altın Fiyatları Ne Kadar? Çeyrek Altın Ne Kadar?


İslam Memiş Altın Tahmini
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş konuyla ilgili olarak tahminlerde bulundu. Altının her zaman kazandırdığını belirterek “Dolar/TL kurunun yükselmesi diğer yabancı para birimlerinin de yükselmesine sebep oluyor. Dolardaki hareketi bundan sonra hiçbir ekonomist veya analist rakamlar üzerinden tahminde bulunamaz. Ama bence bu süreç çok sürdürülebilir bir süreç değil. Kurlardaki yükseliş neredeyse 2001 krizine tekabül ettiği için çok sürdürülemez olduğunu düşünüyorum. Vatandaşlara şunu söyleyebilirim. Bunun tedbirinin çok önce alınması gerekiyordu. En az 1-2 ay daha beklemeleri gerekiyor. Bundan sonra bir maliyet yapmak çok riskli olur. Dolar kuru hangi seviyede olursa olsun bir şekilde almak için gayret gösteriyor. Ama bu seviyelerden hamle yapmaya ise cesaret edemiyor. Herkes bir kenarda TL'de bekliyor. Bence de mantıklı bir karar. Bu seviyelerden üstünkörü dolar, altın, gümüş almak büyük bir risk. “Genel itibariyle gram altın fiyatlarının suni bir yükseliş olduğunu belirtmek gerek. Uluslararası piyasalarda neler olduğunu takip edip, rahatlıkla analiz yapabiliyoruz. 1780-1815 dolar aralığında gezinmeye devam ediyor. Amerikan Merkez Bankası ya da İngiltere Merkez Bankası'nın öngörülerini değerlendirebiliyoruz. Ancak Türkiye Merkez Bankası'nın herhangi bir politikası hakkında öngörüde bulunamıyoruz. Bu kaos devam ettiği sürece insanlar, tıpkı geçtiğimiz yıllarda mesele Rahip Brunson krizindeki gibi yüksek maliyetten dolar, altın ve gümüş alacaklar. Yüksek maliyetten alım yapanlar öyle görünüyor ki, 6 ay daha bekleyecekler” ifadelerini kullandı.

20 Aralık Pazartesi Altın Fiyatları Ne Kadar? Çeyrek Altın Ne Kadar?

Muharrem Sarıkaya'nın tokat attığı Ahmet Demir'den yeni açıklama: 'Yemek ısmarlayayım' dedi, daha fazla saçmalamaması için...
Pınar Gültekin cinayetinde son dakika: İtiraz savaşları! Katil Cemal Metin Avcı'nın ailesi...
Bir bomba iddia daha! 'Muharrem Sarıkaya, yedi aylık hamile gazeteciye daha fazlasını yaptı'
Elon Musk, 'Türkiye' baskısına boyun eğmedi! Şantajcı belli oldu!
Önce reklam sonra vurgun! FOY Token battı: ‘Bağımsız gazeteci’ yalanları böyle çöktü
ABD Savunma Bakanlığı Danışmanı Scott Crino'dan Türkiye’nin İHA/SİHA konusundaki başarısına övgü dolu sözler
TÜSİAD neden sanayici derneği gibi değil tefeci gibi davranıyor? Hükümeti tehdit eden TÜSİAD'a tepkiler çığ gibi
81 ilde eş zamanlı operasyon! 563 adrese baskın...
FETÖ’cü savcı polis müdürünün ailesini de ablukaya almış
ABD'de ordu 2024’te darbe yapabilir: 3 ABD’li general Washington Post'tan uyardı
BES’te olanlara güzel haber! 1 Ocak'ta başlıyor
Türkiye'nin gözü kritik Kabine'de! Memur ve emekli maaşlarına ek zam gelecek mi? Omicron için ek tedbirler alınacak mı?
Bakan Bilgin açıkladı! Emekli maaşında alttan başlayarak kademeli zam
MÜSİAD’dan Türkiye Ekonomi Modeli’ne destek: Düşük faiz odaklı politikanın destekçisiyiz
Gazeteci Muharrem Sarıkaya'nın saldırısına uğrayan İHA kameramanı Ahmet Demir, o anları anlattı
Başkan Erdoğan'dan faiz indirimi mesajı: Benden başka bir şey beklemeyin
Mehmetçik kar altında görevinin başında!
CHP'li İBB'nin onarmadığı arızalı üst geçit asansörü engelli vatandaşlara zor anlar yaşattı!
19 Aralık koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum
Bakan Koca'dan şiddete maruz kalan hekim açıklaması!
Eğitime kar engeli! O illerde yaşayanlar dikkat!

Eğitime kar engeli! O illerde yaşayanlar dikkat!

Meta, Yılın En Kötü Şirketi listesinde açık arayla zirvede! Mark Zuckerberg'e büyük şok

Meta, Yılın En Kötü Şirketi listesinde açık arayla zirvede! Mark Zuckerberg'e büyük şok

Onur Alp Eker'in soruşturmasında yeni gelişme! Ölüm nedeni belirlenememişti

Onur Alp Eker'in soruşturmasında yeni gelişme! Ölüm nedeni belirlenememişti

Karabük’te 12 yaşındaki çocuğa tepki çeken gözaltı: Soruşturma başlatıldı

Karabük’te 12 yaşındaki çocuğa tepki çeken gözaltı: Soruşturma başlatıldı

Ünlü iş insanına şantaj şoku! 'Para vermezsen eşine göndereceğim ailenle paylaşacağım'

Ünlü iş insanına şantaj şoku! 'Para vermezsen eşine göndereceğim ailenle paylaşacağım'

Türk devletlerinden uzayda işbirliği: 'Tarihi bir adım atıyoruz'

Türk devletlerinden uzayda işbirliği: 'Tarihi bir adım atıyoruz'

23 can kaybı, 13 kişinin durumu ağır! Sahte alkol kâbusu büyüyor

23 can kaybı, 13 kişinin durumu ağır! Sahte alkol kâbusu büyüyor