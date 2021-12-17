Tediye Ödemesi Yattı Mı? 17 Aralık 2021 İlave Tediye Ödemesi Ne Zaman Yatacak?

Tediye Ödemesi Ne Zaman Yatacak?

Tediye Ödemesi Yattı Mı?

İlave Tediye Nedir?

Kimler Tediye Ödemesi Alabilir?

Tediye Ödemeleri Ne Kadar?

Aralık ayının gelmesiyle beraber 700 bine yakın çalışanı yakından ilgilendiren durum hakkında birçok detay merak ediliyor. Bu sebeple en merak edilenler arasındavesoruları sık sık aratılıyor. Resmi Gazete'de yatırılacağı tarihin açıklanmasıyla beraber vatandaşlar konu hakkında birçok araştırmaya başladı.vesorularına cevap almak için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.Tediye ödemesi hakkında birçok detay merak ediliyor. 700 bine yakın kişiyi yakından ilgilendiren durum hakkında birçok detay merak ediliyor. Tediye ödemelerinin yılda 4 defa verildiği bilinenler arasında yer alıyor. Tediye hesaplamaları ise maaşın brüt ücreti üzerinden yapılıyor. Bu sebeple birçok kişi aralık ayının gelmesiyle berabervesorularına cevap aramaya başladıKonuyla ilgili sık sık aratılanvesoruları oldukça merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından alınan kararla beraber 6772 sayılı kanunla 2021 tediye ödemelerinin yapılacağını belirtişti. Tediye ödemelerinin 16 Temmuz'da ve 17 Aralık'ta ödenmesi bekleniyor.Birçok işçinin tediyelerin yatıp yatmayacağı konusunda araştırma yapmasıyla konuyu bilmeyenlersorusuna cevap aramaya başladı. Bu sebeple en çok aratılanlar arasında ilave tediye nedir ve tediye ne demek soruları yer aldı. 6772 sayılı kanuna göre kamu işçilerine verilen ve yıllık olarak belirlenen 52 günlük bir ödeme yapılıyor. Kanuna dayanan bir hak olan ilave tediye bütün kamu işçilerinin faydalanabileceği haklar arasında yer alır. Bu sebeple ilave tediye ne zaman yatacak sorusu bu ay içerisinde sık sık araştırıldı.Konuyla ilgili sık sık merak edilenler arasındasorusu da yer alıyor. Bu sebeple birçok kişi konuyla ilgili detayları araştırmaya başladı. 52 günlük ilave tediye kamu işçilerinin hakkı olarak 6772 kanunda belirtilir. Bu sebeple Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılması Hakkındaki Kanun içerisinde yer alan bu hak kamu işçilerine verilir. Fakat bu kişilerin şu koşulları sağlaması gerekir;Kurumun sahip olduğu sermayenin yarısından fazlasının devlete ait olmasıKamu iktisadi teşekkülleriGenel ve katma bütçeli kurum ve kuruluşlar-Özel bütçeli idarelerBelediyelerde çalışan ve hizmet akdi kapsamında olan işçilerBirçok kişi tediye hakkında bilgi sahip olduktan sonrasorusunun cevabını merak ediyor. Bu kapsamda tediye ödemelerinin 4 taksit şeklinde verildiği bilinenler arasında yer alıyor. 13 günlük ödeme için brüt ücret üzerinden hesaplama yapılır. SGK primi, gelir vergisi ve damga vergisi bu ücretten kesilir. İlave tediyede aylık kazanılan paranın fazla mesai veya aile yardımı gibi detaylarıyla ilgilenilmez.