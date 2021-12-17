Tediye Ödemesi Yattı Mı? 17 Aralık 2021 İlave Tediye Ödemesi Ne Zaman Yatacak?
Tediye ödemeleri birçok vatandaş tarafından araştırılıyor. 17 Aralık'ta yatması beklenen ilave tediyeler hakkında birçok detay araştırılıyor. Peki ilave tediyeler yattı mı? 17 Aralık ilave tediyeler yattı mı? Tediyeler ne zaman yatacak? işte detaylar...
Aralık ayının gelmesiyle beraber 700 bine yakın çalışanı yakından ilgilendiren durum hakkında birçok detay merak ediliyor. Bu sebeple en merak edilenler arasında tediye ödemesi yattı mı ve 17 Aralık ilave tediye ödemesi ne zaman yatacak soruları sık sık aratılıyor. Resmi Gazete'de yatırılacağı tarihin açıklanmasıyla beraber vatandaşlar konu hakkında birçok araştırmaya başladı. Tediye ödemesi yattı mı ve 17 Aralık 2021 tediye ödemesi yatacak mı sorularına cevap almak için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.
Tediye Ödemesi Ne Zaman Yatacak?
Tediye ödemesi hakkında birçok detay merak ediliyor. 700 bine yakın kişiyi yakından ilgilendiren durum hakkında birçok detay merak ediliyor. Tediye ödemelerinin yılda 4 defa verildiği bilinenler arasında yer alıyor. Tediye hesaplamaları ise maaşın brüt ücreti üzerinden yapılıyor. Bu sebeple birçok kişi aralık ayının gelmesiyle beraber tediye ödemesi ne zaman yatacak ve 17 Aralık tediye ödemesi yattı mı sorularına cevap aramaya başladı
Tediye Ödemesi Yattı Mı?
Konuyla ilgili sık sık aratılan tediye ödemesi ne zaman yatacak ve 17 Aralık tediye ödemesi yattı mı soruları oldukça merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından alınan kararla beraber 6772 sayılı kanunla 2021 tediye ödemelerinin yapılacağını belirtişti. Tediye ödemelerinin 16 Temmuz'da ve 17 Aralık'ta ödenmesi bekleniyor.
İlave Tediye Nedir?
Birçok işçinin tediyelerin yatıp yatmayacağı konusunda araştırma yapmasıyla konuyu bilmeyenler ilave tediye nedir sorusuna cevap aramaya başladı. Bu sebeple en çok aratılanlar arasında ilave tediye nedir ve tediye ne demek soruları yer aldı. 6772 sayılı kanuna göre kamu işçilerine verilen ve yıllık olarak belirlenen 52 günlük bir ödeme yapılıyor. Kanuna dayanan bir hak olan ilave tediye bütün kamu işçilerinin faydalanabileceği haklar arasında yer alır. Bu sebeple ilave tediye ne zaman yatacak sorusu bu ay içerisinde sık sık araştırıldı.
Kimler Tediye Ödemesi Alabilir?
Konuyla ilgili sık sık merak edilenler arasında kimler ilave tediye alabilir sorusu da yer alıyor. Bu sebeple birçok kişi konuyla ilgili detayları araştırmaya başladı. 52 günlük ilave tediye kamu işçilerinin hakkı olarak 6772 kanunda belirtilir. Bu sebeple Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılması Hakkındaki Kanun içerisinde yer alan bu hak kamu işçilerine verilir. Fakat bu kişilerin şu koşulları sağlaması gerekir;
Kurumun sahip olduğu sermayenin yarısından fazlasının devlete ait olması
Kamu iktisadi teşekkülleri
Genel ve katma bütçeli kurum ve kuruluşlar
-Özel bütçeli idareler
Belediyelerde çalışan ve hizmet akdi kapsamında olan işçiler
Tediye Ödemeleri Ne Kadar?
Birçok kişi tediye hakkında bilgi sahip olduktan sonra tediye ödemeleri ne kadar sorusunun cevabını merak ediyor. Bu kapsamda tediye ödemelerinin 4 taksit şeklinde verildiği bilinenler arasında yer alıyor. 13 günlük ödeme için brüt ücret üzerinden hesaplama yapılır. SGK primi, gelir vergisi ve damga vergisi bu ücretten kesilir. İlave tediyede aylık kazanılan paranın fazla mesai veya aile yardımı gibi detaylarıyla ilgilenilmez.