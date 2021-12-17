  • USD: 15,21 - 15,24
  • EURO: 17,20 - 17,23
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Tediye Ödemesi Yattı Mı? 17 Aralık 2021 İlave Tediye Ödemesi Ne Zaman Yatacak?

Tediye ödemeleri birçok vatandaş tarafından araştırılıyor. 17 Aralık'ta yatması beklenen ilave tediyeler hakkında birçok detay araştırılıyor. Peki ilave tediyeler yattı mı? 17 Aralık ilave tediyeler yattı mı? Tediyeler ne zaman yatacak? işte detaylar...

Ekleme: 17.12.2021 - 08:54 Güncelleme: 17.12.2021 - 08:59 / Editör: Ozge Selin
Tediye Ödemesi Yattı Mı? 17 Aralık 2021 İlave Tediye Ödemesi Ne Zaman Yatacak?
Aralık ayının gelmesiyle beraber 700 bine yakın çalışanı yakından ilgilendiren durum hakkında birçok detay merak ediliyor. Bu sebeple en merak edilenler arasında tediye ödemesi yattı mı ve 17 Aralık ilave tediye ödemesi ne zaman yatacak soruları sık sık aratılıyor. Resmi Gazete'de yatırılacağı tarihin açıklanmasıyla beraber vatandaşlar konu hakkında birçok araştırmaya başladı. Tediye ödemesi yattı mı ve 17 Aralık 2021 tediye ödemesi yatacak mı sorularına cevap almak için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.

Tediye Ödemesi Ne Zaman Yatacak?


Tediye ödemesi hakkında birçok detay merak ediliyor. 700 bine yakın kişiyi yakından ilgilendiren durum hakkında birçok detay merak ediliyor. Tediye ödemelerinin yılda 4 defa verildiği bilinenler arasında yer alıyor. Tediye hesaplamaları ise maaşın brüt ücreti üzerinden yapılıyor. Bu sebeple birçok kişi aralık ayının gelmesiyle beraber tediye ödemesi ne zaman yatacak ve 17 Aralık tediye ödemesi yattı mı sorularına cevap aramaya başladı


Tediye Ödemesi Ne Zaman Yatacak?

Tediye Ödemesi Yattı Mı?


Konuyla ilgili sık sık aratılan tediye ödemesi ne zaman yatacak ve 17 Aralık tediye ödemesi yattı mı soruları oldukça merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından alınan kararla beraber 6772 sayılı kanunla 2021 tediye ödemelerinin yapılacağını belirtişti. Tediye ödemelerinin 16 Temmuz'da ve 17 Aralık'ta ödenmesi bekleniyor.

İlave Tediye Nedir?


Birçok işçinin tediyelerin yatıp yatmayacağı konusunda araştırma yapmasıyla konuyu bilmeyenler ilave tediye nedir sorusuna cevap aramaya başladı. Bu sebeple en çok aratılanlar arasında ilave tediye nedir ve tediye ne demek soruları yer aldı. 6772 sayılı kanuna göre kamu işçilerine verilen ve yıllık olarak belirlenen 52 günlük bir ödeme yapılıyor. Kanuna dayanan bir hak olan ilave tediye bütün kamu işçilerinin faydalanabileceği haklar arasında yer alır. Bu sebeple ilave tediye ne zaman yatacak sorusu bu ay içerisinde sık sık araştırıldı.


İlave Tediye Nedir?

Kimler Tediye Ödemesi Alabilir?


Konuyla ilgili sık sık merak edilenler arasında kimler ilave tediye alabilir sorusu da yer alıyor. Bu sebeple birçok kişi konuyla ilgili detayları araştırmaya başladı. 52 günlük ilave tediye kamu işçilerinin hakkı olarak 6772 kanunda belirtilir. Bu sebeple Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılması Hakkındaki Kanun içerisinde yer alan bu hak kamu işçilerine verilir. Fakat bu kişilerin şu koşulları sağlaması gerekir;
Kurumun sahip olduğu sermayenin yarısından fazlasının devlete ait olması
Kamu iktisadi teşekkülleri
Genel ve katma bütçeli kurum ve kuruluşlar
-Özel bütçeli idareler
Belediyelerde çalışan ve hizmet akdi kapsamında olan işçiler

Tediye Ödemeleri Ne Kadar?


Birçok kişi tediye hakkında bilgi sahip olduktan sonra tediye ödemeleri ne kadar sorusunun cevabını merak ediyor. Bu kapsamda tediye ödemelerinin 4 taksit şeklinde verildiği bilinenler arasında yer alıyor. 13 günlük ödeme için brüt ücret üzerinden hesaplama yapılır. SGK primi, gelir vergisi ve damga vergisi bu ücretten kesilir. İlave tediyede aylık kazanılan paranın fazla mesai veya aile yardımı gibi detaylarıyla ilgilenilmez.


Dışişleri Bakanlığı'ndan AB'ye sert tepki: Gerçeklikten kopuk, tutarsız...
ABD'de skandal! Savunma firmasında çalışan mühendis Rusya'ya gizli bilgileri sızdırdı
FETÖ'nün Adalet Bakanlığı yapılanmasına operasyon: 30 gözaltı kararı
Darbe imalı bildiri skandalında yeni gelişme! İşte istenilen cezalar
İsrail ordusunda skandal iddia: 100 bini aşkın mermi…
Araç stokçularına soruşturma! Başsavcılık harekete geçti!
Başkan Erdoğan 2 yıl sonra belediye başkanlarıyla kamp
CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu’na 'helalleşme' tepkisi: CHP aynı CHP unutma!
Ünlü orkestra şefi Cem Mansur'dan İBB yönetimine: İstanbul nasıl yönetilir bilmiyorlar
ABD Dışişleri Bakanlığı Terörizm Raporu'nu yayımladı: YPG ve FETÖ skandalı...
Zamlı 2022 maaşlarında yeni hesap: İşte asgari ücret, AGİ, işsizlik maaşı ve prim hesaplamaları
Azra Gülendam Haytaoğlu cinayetinden yeni detay! Bulunan çene kemiği Azra’ya ait
8 yıllık ihanetin devam eden öyküsü! 17-25 Aralık: FETÖ'nün seçim ayarlı operasyonları
Bu karikatür olay yaratacak!
Başkan Erdoğan'ın asgari ücret zammını açıklamasının ardından 'Teşekkürler Erdoğan' etiketi zirvede
Asgari ücrette herkesin merak ettiği ayrıntı: Asgari ücrette AGİ kalktı mı?
Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız, CHP'li ismin iftirasını video ile ortaya çıkardı: İstanbullu nasıl kandırılıyor görelim
Meral Akşener'e bıçak hediye eden İYİ Partili hırsız çıktı
İBB Meclisi'nde 'Türkan Saylan' gerilimi: Türkiye'yi temsil etmiyor adını hiçbir yere vermeyeceğiz
Fransız dergiden Türk SİHA'ları çıkışı: Peynir ekmek gibi satılıyor
Dondurucuda yeni doğmuş bir bebeğin cansız bedeni bulundu

Dondurucuda yeni doğmuş bir bebeğin cansız bedeni bulundu

İzmir'de düğünde 'halay başı olma' kavgası: 1'i ağır 3 yaralı

İzmir'de düğünde 'halay başı olma' kavgası: 1'i ağır 3 yaralı

Türkiye cenaze skandalını konuşuyor! Gasilhanede cesedin yüzünü görünce şoka uğradılar!

Türkiye cenaze skandalını konuşuyor! Gasilhanede cesedin yüzünü görünce şoka uğradılar!

Böylesini ilk kez bulduk diyerek duyurdu! Aizanoi Antik Kenti'nde sevindiren buluş

Böylesini ilk kez bulduk diyerek duyurdu! Aizanoi Antik Kenti'nde sevindiren buluş

Önce tecavüz etti sonra kızgın yağ döktü! Genç kadının anlattıkları dehşete düşürdü: Bana hap içirdi sonra…

Önce tecavüz etti sonra kızgın yağ döktü! Genç kadının anlattıkları dehşete düşürdü: Bana hap içirdi sonra…

Ehliyet alacaklar dikkat! Devrim niteliğinde değişiklik

Ehliyet alacaklar dikkat! Devrim niteliğinde değişiklik

23 can kaybı, 13 kişinin durumu ağır! Sahte alkol kâbusu büyüyor

23 can kaybı, 13 kişinin durumu ağır! Sahte alkol kâbusu büyüyor