Yunus Elitaş Kimdir? Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Yunus Elitaş Kaç Yaşında?

Yunus Elitaş Kimdir?

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan Kimdir?

Son dakika haberiyle beraber Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Şakir Ercan Gül ve Mehmet Hamdi Yıldırım'ın yerine ise Mahmut Gürcan ve Yunus Elitaş'ın geldiği öğrenildi. Bu sebeple vatandaşlarvesorularına cevap aramaya başladı. Resmi Gazete'de haberin yayınlanmasıyla beraber kesinleşen durum hakkında birçok detay merak ediliyor. Yaşanan değişimin ardından en çok aratılan sorulardan biri Yunus Elitaş kimdir sorusu oldu.vesorularına cevap almak için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.Son dakika haberiyle Hazine ve Maliye Bakanlığında bakan yardımcısı görevinde değişiklik olduğu belirtildi. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığı görevinden Şakir Ercan Gül ve Mehmet Hamdi Yıldırım'ın ayrılmasıyla yerine Mahmut Gürcan ve Yunus Elitaş getirildi. Bu değişimin ardından birçok kişisorusuna cevap aramaya başladı. Yunus Elitaş 1982'de Ankara'da dünyaya gelmiştir. Aslen Aksaraylı olan Elitaş Ağaçörenli ilçesine kayıtlıdır. Ankara'da ilkokul ve ortaokul eğitimini aldıktan sonra 2003 senesinde Kırıkkale Üniversitesi'ne girmiştir. Kırıkkale Üniversitesi İktisat Bölümünden mezun olarak vekil öğretmenlik görevine başlamıştır. Bu görevin ardından Yunus Elitaş Hazine ve Maliye Bakanlığı vergi denetmen yardımcısı olarak görevine devam etmiştir. Yunus Elitaş 2007 yılında Muhasebat Genel Müdürlüğü stajyer muhasebat kontrolörü olarak görev almıştır. 16 Aralık 2021 tarihinde ise Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcılığı görevine getirildi.Son dakika haberiyle Son dakika haberiyle Hazine ve Maliye Bakanlığında bakan yardımcısı görevinden Şakir Ercan Gül ve Mehmet Hamdi Yıldırım'ın ayrılmasıyla beraber yerlerine Mahmut Gürcan ve Yunus Elitaş getirildi. Bu haberi duyan vatandaşlar ise konunun detaylarını öğrenmek için birçok araştırma yapmaya başladı. Konuyla ilgili olarak en merak edilenlerden biri desorusu oldu. Mahmut Gürcan hakkında birçok detay araştırılıyor. Mahmut Gürcan 1966 yılında dünyaya gelmiştir. Zeytinburnu İmam Hatip Ortaokulu Şehremini Lisesi'nde eğitimini tamamladıktan sonra Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat bölümünden mezun olarak iş hayatına başlamıştır. Doğanay Çorap ve Tic.Ldt.Şti iş ortağı olan Mahmut Gürcan 2001 senesinde AK Parti ilçe yöneticiliği görevinde yer almıştır. 2006/2014 3. Dönem AK Parti Bakırköy ilçe başkanlığı görevinin ardından Birçok sivil toplum kuruluşunda yöneticilik ve üyeliklerde yer almıştır.Hazine ve maliye Bakanlığı'nda yapılan değişimler arasında iki ismin daha görevden alınması oldukça konuşuldu. Vatandaşlar tarafından sosyal medyada sık sık tartışılan durum hakkında birçok detay merak edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ikinci başkanlığına Yakup Asarkaya getirildi. Mustafa Balcı ve Olcay Turan'ı ise üyeliğine atadı. Yaşanan değişiklikler birçok kişi tarafından konuşuldu.