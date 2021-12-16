  • USD: 15,21 - 15,24
  • EURO: 17,20 - 17,23
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Fransız dergiden Türk SİHA'ları çıkışı: Peynir ekmek gibi satılıyor

Fransa'da yayın yapan Le Monde gazetesi, Türkiye'nin SİHA ve İHA konusunda elde ettiği başarılara değindi. Türk SİHA'larının 2020 yılında üç savaşın seyrini değiştirdiği vurgulanırken, "Türk İHA’ları peynir ekmek gibi satılıyor ve eski Sovyet ülkelerinde başarı kazanıyor." denildi.

Fransız dergiden Türk SİHA'ları çıkışı: Peynir ekmek gibi satılıyor
Ekleme: 16.12.2021 - 21:55 Güncelleme: 16.12.2021 - 22:15 / Editör: Ozge Selin
Fransız dergiden Türk SİHA'ları çıkışı: Peynir ekmek gibi satılıyor
Ayasofya-i Kebir Camii'nin kapak fotoğrafı olarak kullanıldığı haberde, geçen yıl Azerbaycan'ın Ermenistan'a karşı savunmasına başarıyla yardım eden Türk SİHA'larının ününün pekiştiği belirtilerek, "Türkiye, ticaret ve iş birliğinden sonra Afrika'da savunma sektöründe gelişmek istiyor ve bu konuda SİHA'larına güveniyor." ifadesi kullanıldı.

"Türkiye, Afrika'da nüfuzunu genişletiyor, SİHA'ları peynir ekmek gibi satıyor." başlıklı haberde, 17-18 Aralık'ta Afrikalı liderlerin İstanbul'a davet edildiği, kıtayla yapılan ekonomik forumun 2 ay sonrasında düzenlenen bu zirvenin özellikle güvenlik meselelerine yoğunlaştığı vurgulandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN SÖZLERİNE VURGU

Somali'de Türkiye'nin askeri üssü olduğu hatırlatılan haberde, Fas ve Tunus'un ilk Türk SİHA'larını eylül ayında teslim aldığı, Angola'nın da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekimde ülkeye ziyaretinde SİHA'larla ilgilendiğini aktardığı kaydedildi.

Haberde, Türkiye'nin Etiyopya ile de askeri bir anlaşma imzaladığı belirtilerek, Erdoğan'ın Angola, Nijerya ve Togo turundan sonra söylediği, "Afrika'da gittiğim her yerde herkes İHA'lardan bahsediyor." ifadesine işaret edildi.

Türk SİHA'larının ilk olarak 2019'da Libya'daki uluslararası kamuoyunca tanınan meşru hükümetle yapılan savunma anlaşmaları ve

Libya'da kullanılmasıyla dikkati çektiği ifade edilen haberde, "Türkiye'nin SİHA'larla artık müzakere masasına elinde daha fazla kozla oturacağı" değerlendirmesinde bulunuldu.

SAVUNMA İŞ BİRLİĞİ SADECE SİLAH SATIMIYLA SINIRLI DEĞİL

Haberde, Türkiye'nin Afrika ile savunma sektöründe iş birliğini geliştirme çabasının sadece silah, askeri mühimmat ya da araç satımıyla sınırlı olmadığı kaydedilerek,

Togo ordusunun Türkiye'nin desteğiyle modernize edildiği, Türkiye'nin Togo'ya mühimmat yanında askeri eğitim ve mayın çıkarma araçları sağladığı hatırlatıldı.

Türkiye'nin Afrika'daki nüfuzunu 37 askeri ofisle tedricen artırdığı vurgulanan haberde, bunun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kıta ile ticaret hacmini gelecek yıllarda 3 katına çıkararak 75 milyar dolara ulaştırma hedefi doğrultusunda olduğu belirtildi.

Türkiye-Afrika ilişkilerinin daha ileri düzeye taşınması için kıtadaki birçok ülke liderinin katılımıyla 17-18 Aralık'ta İstanbul'da Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi düzenlenecek.

Meral Akşener'e bıçak hediye eden İYİ Partili hırsız çıktı
İBB Meclisi'nde 'Türkan Saylan' gerilimi: Türkiye'yi temsil etmiyor adını hiçbir yere vermeyeceğiz
Fransız dergiden Türk SİHA'ları çıkışı: Peynir ekmek gibi satılıyor
Stokçuluğa ağır yaptırım geliyor! TBMM Sanayi Komisyonu'nda kabul edildi....
İstanbul'da en pahalı mezar yeri ücreti 41 bin lira olarak belirlendi | İBB 2022 yılı mezar yeri ücret fiyat listesi açıklandı
A Milli Takım'ın Uluslar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu!
Muhalefetten peş peşe asgari ücret açıklaması
16 Aralık koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayısında son durum
Galatasaray yönetiminde üst üste 2. istifa! Köksal Ünlü görevini bıraktı
Borsa İstanbul günü rekor seviyede kapattı!
İş dünyasından asgari ücret değerlendirmesi: Son derece doğru ve önemli bir karar
İstanbul Valiliği'nden kar yağışı uyarısı
Son dakika! Hazine ve Maliye Bakanlığından yeni ekonomi programı mesajı
MHP Lideri Bahçeli'den 'Asgari Ücret' açıklaması! 'İşçi kardeşlerimizin yalnız olmadıkları belgelenmiştir'
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evini fotoğraflayan Suat Özçağdaş’ın davasında yeni gelişme
Asgari ücret 2022’de sürpriz gelişme! Yeni asgari ücret ile birlikte vergiler kalktı
Başkan Erdoğan asgari ücret zammını açıklıyor!
Türkiye'de cani baba Yunus Göç'e tepki yağdı! Facebook'taki o ifade şaşırttı: Böyle olsun istemezdim
16 Aralık Faiz Kararı Ne Oldu? Konut Kredisi Faizleri Düşecek Mi?
CHP'nin zalim Bolu beyi Tanju Özcan boyundan büyük işlere kalkıştı! Fındık Gen Bankası’nı da ortadan kaldırdı
Instagram'da daha uzun hikayeler paylaşabileceksiniz! İlk kez Türkiye'de fark edildi

Instagram'da daha uzun hikayeler paylaşabileceksiniz! İlk kez Türkiye'de fark edildi

Mimar Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldürmüştü! O davada flaş gelişme...

Mimar Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldürmüştü! O davada flaş gelişme...

Intel'den dikkat çeken metaverse açıklaması!

Intel'den dikkat çeken metaverse açıklaması!

Her gün zerdeçal yemek için 20 neden

Her gün zerdeçal yemek için 20 neden

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji tahminlerini açıkladı

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji tahminlerini açıkladı

23 can kaybı, 13 kişinin durumu ağır! Sahte alkol kâbusu büyüyor

23 can kaybı, 13 kişinin durumu ağır! Sahte alkol kâbusu büyüyor