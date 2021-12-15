Yatırım ve Tasarruf Danışmanı Başaran TVNET'e konuştu: Elon Musk dünyanın en büyük dolandırıcısıdır

TVNET canlı yayınına konuk olan Yatırım ve Tasarruf Danışmanı Mert Başaran, Elon Musk ve dolar kurundaki hareketlilikle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Musk'ın son zamanlarda sık sık yaptığı 'tweet atarak piyasayı yönlendirme' durumuyla alakalı sert ifadeler kullanan Başaran, "Bu dünyanın en büyük manipülasyonudur, dolandırıcılığıdır, hatta servet transferidir. Ben bu kanalda herhangi bir hisse senediyle ilgili bir şey söylesem beni hapse atarlar ya da cezası var. Aynı şekilde ABD de bunun yapsanız hapse girersiniz. Bu adama neden bu kadar izin veriliyor?" diye konuştu.

Yatırım ve Tasarruf Danışmanı Mert Başaran TVNET canlı yayınında önemli açıklamalar yaptı. Elon Musk'ın tweetleriyle piyasaya müdahale etme girişimleri hakkında oldukça sert konuşan Başaran, bunun hem Türkiye'de hem ABD'de cezası olduğunun ancak Musk'ın hiçbirine maruz kalmadığının altını çizdi. Başaran, bunun ABD derin devletinin desteği olmadan yapılamayacağını vurguladı.



Başaran şu ifadeleri kullandı:



"Elon Musk çok enteresan bir şey yaptı. Bakın 3-4 tane tweet atıyor her tweetinde inanılmaz spekülasyonlar oluyor. Bu dünyanın en büyük manipülasyonudur, dolandırıcılığıdır, hatta servet transferidir. Yani bir insanın parası başka insanların cebine giriyor.



'PARANIN NEREYE GİTTİĞİ BELLİ DEĞİL'



Ben bu kanalda herhangi bir hisse senediyle ilgili bir şey söylesem beni hapse atarlar ya da cezası var. Aynı şekilde ABD de bunun yapsanız hapse girersiniz. Fakat bu bitcoin ve alt coinlerle ilgili regülasyon olmadığı için çok geniş bir atma serbestisi var bu insan için. Ve bu insan bunu yaparak çok ciddi bir servet oluşturuyor olabilir gibi gözüküyor. Ve bu paranın nereye gittiği de belli değil.



'İNSANLAR MUSK'IN TWEETINE GÜVENEREK EVİNİ SATTI'



Adamın biri Kurtköy'de ev sattı bu ev patlamasından önce. 200 bin liraya gitti 70'lerden Dogecoin aldı, bugün adamın parası 30 binlere düştü. Servetinin yüzde 80'ini kaybetti bu adam. Sattığı ev uçtu 400 bin lira oldu adamın 30 bin lirası var. Neye güvendi Elon Musk'ın tweetine güvendi. Dediğim gibi ben bir yorum yapsam hisseyle ilgili cezası var. Bu adama neden bu kadar izin veriliyor?



'BU OLAY SANAL KUMARHANEYE DÖNDÜ'



Ben şöyle bir teori sunacağım. Bu adam bunu yapıyor ve Hindistan'ta, Türkiye'de ve dünyanın birçok ülkesinde milyarlarca insan bu adama güvenerek bu işe girdi ve çok büyük paralar kaybetti. Çünkü dediği yerden uçurup bir lafla düşürüyor. Bu paralar nereye gitti? ABD'de bu ve bunun gibi ucuzdan alan adamların hesaplarına gitti. Dolayısıyla bunu arkasında bir süper güç olmadan, Amerikan derin devleti de diyorum. Başka güç olmadan yapamaz. Bu olay sanal kumarhaneye döndü. Bir şey bir adamın tweetiyle yüzde 80 düşer mi? Bu olacak şey değil."



'PARAYA BOĞULUNCA RAHATLIYORSUNUZ'



Başaran, dolar kurundaki hareketliliği de değerlendirdi. 2002-2014 yılı arasında yanlış bir sıcak politikasının uygulandığını belirten Başaran, "Doları baskılıyorlar, sana para getiriyorlar. Sen de güzel faiz veriyorsun onlara, onlar da seni paraya boğuyorlar. Paraya boğulunca rahatlıyorsunuz. Ama bu zamanla patlar." dedi.

Doların düşük olduğu dönemde üretimin de düştüğüne vurgu yapan Başaran, "Bu dere yatağına ev yapmak gibidir. Bir yerde tabiat hesap sorar. Burada da iktisat politikası bir yerde hesap sorar." ifadelerini kullandı.