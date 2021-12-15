Tunceli dağları temizlendi: PKK’nın sözde ‘Doğu cephesi’ çökertildi!

PKK'ya yönelik başlatılan 'Kış Harekâtı' kapsamındaki 'Eren operasyonları' devamederken, Tunceli'de teröre son yılların en ağır darbesi vuruldu. Önceki gün operasyongörüntülerinin paylaşıldığı Tunceli Ovacık kırsalında etkisiz hale getirilen teröristlerin PKK'nınsözde Doğu cephesi grubu olduğu belirlendi.Uzun süreden beri bölgede gizlendikleri belirlenen teröristlerin etkisiz hale getirilmesiylebirlikte PKK'nın sözde Doğu cephesi de çökertilmiş oldu. Son operasyonla birlikte Tuncelidağlarının PKK'dan tamamen temizlendiği de öğrenildi.Bu arada MİT, 7 Aralık'ta İran-Irak sınırında yer alan ve PKK'nın sözde tepe yöneticilerinin yeraldığı Kandil bölgesine SİHA ile gerçekleştirdiği nokta operasyonda, yönetici kadrosunda yeraldıkları belirlenen 2 PKK/KCK'lı teröristi etkisiz hale getirdi.SURİYE UYRUKLU TERÖRİST YAKALANDISabah'ta yer alan habere göre, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü adına geçmiş dönemdeSuriye-Haseke bölgesinde faaliyet gösteren Suriye uyruklu M.E.D. ise Siirt'te düzenlenenoperasyonla yakalandı.TACİZ ATIŞI YAPAN TERÖRİSTLER DE NOKTA ATIŞIYLA VURULDUBarış Pınarı bölgesinde taciz atışı yapan teröristler de nokta atışıyla vuruldu. Sızma girişimindebulunduğu belirlenen teröristlerden 3'ünün etkisiz hale getirildiği bildirildi.