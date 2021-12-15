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Beyaz Gazete
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Tunceli dağları temizlendi: PKK’nın sözde ‘Doğu cephesi’ çökertildi!

Tunceli’de teröre son yılların en ağır darbesi vuruldu. Önceki gün etkisiz hale getirilen teröristlerin PKK’nın sözde Doğu cephesi grubu olduğu belirlendi. Öte yandan Barış Pınarı bölgesinde taciz atışı yapan teröristler de nokta atışıyla vuruldu. Sızma girişiminde bulunduğu belirlenen teröristlerden 3'ünün etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Tunceli dağları temizlendi: PKK’nın sözde ‘Doğu cephesi’ çökertildi!
Ekleme: 15.12.2021 - 10:14 Güncelleme: 15.12.2021 - 10:15 / Editör: Ozge Selin
Tunceli dağları temizlendi: PKK’nın sözde ‘Doğu cephesi’ çökertildi!
PKK'ya yönelik başlatılan 'Kış Harekâtı' kapsamındaki 'Eren operasyonları' devam
ederken, Tunceli'de teröre son yılların en ağır darbesi vuruldu. Önceki gün operasyon
görüntülerinin paylaşıldığı Tunceli Ovacık kırsalında etkisiz hale getirilen teröristlerin PKK'nın
sözde Doğu cephesi grubu olduğu belirlendi.

Uzun süreden beri bölgede gizlendikleri belirlenen teröristlerin etkisiz hale getirilmesiyle
birlikte PKK'nın sözde Doğu cephesi de çökertilmiş oldu. Son operasyonla birlikte Tunceli
dağlarının PKK'dan tamamen temizlendiği de öğrenildi.

Bu arada MİT, 7 Aralık'ta İran-Irak sınırında yer alan ve PKK'nın sözde tepe yöneticilerinin yer
aldığı Kandil bölgesine SİHA ile gerçekleştirdiği nokta operasyonda, yönetici kadrosunda yer
aldıkları belirlenen 2 PKK/KCK'lı teröristi etkisiz hale getirdi.

SURİYE UYRUKLU TERÖRİST YAKALANDI

Sabah'ta yer alan habere göre, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü adına geçmiş dönemde
Suriye-Haseke bölgesinde faaliyet gösteren Suriye uyruklu M.E.D. ise Siirt'te düzenlenen
operasyonla yakalandı.

TACİZ ATIŞI YAPAN TERÖRİSTLER DE NOKTA ATIŞIYLA VURULDU

Barış Pınarı bölgesinde taciz atışı yapan teröristler de nokta atışıyla vuruldu. Sızma girişiminde
bulunduğu belirlenen teröristlerden 3'ünün etkisiz hale getirildiği bildirildi.
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