Meliha Özsu'yu Kim Öldürdü? Müge Anlı Meliha Özsu Olayı Nedir?

Meliha Özsu Kimdir?

Meliha Özsu'yu Kim Öldürdü?

Müge Anlı'nın programında yer alan olay birçok kişi tarafından araştırılıyor. Meliha Özsu'nun 18 yaşında öldürülmesiyle beraber konu hakkında birçok kişi gelişmeleri yakından takip ediyor. Meliha Özsu'nun katilinin arandığı programda işlenen konu sosyal medyanın gündeminde sık sık yer almaya başladı. Bu sebeple en merak edilen konular arasındavesoruları yer alıyor. Birçok kişi tarafından merak tarafından merak edilen sorulardan biri ise Meliha Özsu'yu kim öldürdü sorusudur. Birçok kişi konuyla ilgili olarak Müge Anlı'nın programını yakından takip etmeye başladı.vesorusuna cevap almak için haberimizin devamını takip edebilirisiniz.Meliha Özsu'nun katilinin Müge Anlı'nın programında aranmaya başlamasıyla izleyiciler konu hakkında araştırmalara başladı. Bu sebeple en sık aratılanlar arasındavesoruları oldukça merak ediliyor. ATV'de yayınlanan ve oldukça izlenen programlar arasında yer alan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Meliha Özsu cinayetini kimin işlediği araştırılmaya başlandı. Bu sebeple konuyla ilgili olarak birçok kişi araştırma yapıyor. Meliha Özsu 18 yaşındayken kayıp olarak aranan ve 2015 senesinde evden giden bir genç kızdı. Ardından Meliha Özsu'nun silahla öldürüldüğü ortaya çıktı. Vücudunda kesici alet izleri bulunan Meliha Özsu'nun cinayete kurban gittiğinin anlaşılmasıyla genç kızın annesi Aysel Gençtürk Müge Anlı'ya başvurdu. Annesi Meliha Özsu'yu babasının öldürdüğünden şüphelendiğini belirtti.Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvuran Meliha Özsu'yun annesi Aysel Gençtürk genç kızın babasından şüphelendiğini belirtti. İzleyiciler tarafından şaşkınlıkla izlenen programın ardından vatandaşlar konuyla ilgili birçok araştırma yapmaya başladı. Bu sebeple en çok aratılan sorular arasındavesorusu yer alıyor. En son baba evinden 2015 yılında çıkan ve bir daha haber alınamayan Meliha Özsu hakkında birçok detay merak ediliyor. Bu sebeple birçok kişi Meliha Özsu'ya ne olduğunu merak ediyor. Kurşunların Meliha Özsu'yun başına ve omzuna geldiğinin anlaşılmasıyla konuyla ilgili olarak en merak edilenlerden biri Meliha Özsu'yu kim öldürdü sorusu oldu. Kızını babasının öldürdüğünden şüphelenen anne Aysel Gençtürk bu konuda yardım almak için Müge Anlı programına başvurdu. Annesi kızıyla ilgili olarak kendisine verilseydi iyi ve çalışkan biri olacağını belirtti. Kızının kaçmasının ardından babasının kızını aramadığını ve araştırmadığını belirtti. Ayrıca eski eşinin bir şeyler ildiğini fakat bunları açıkça dile getirmediğini belirterek Müge Anlı'dan yardım istedi.

JASAT Ekipleri Harekete Geçti

Konuyla ilgili olarak yayın esnasında iki kişiden şüphelendiğini belirten babanın ifadesiyle konuyla ilgili olarak birçok araştırma yapıldı. Bu konu kapsamında kızının Leyla ve Mine'nin yanına gidebileceğini söyleyerek bu isimleri işaret etti. İddialara karşılık olarak ise Mine Cuhlamak'ın ifadesine başvuruldu. Bu durumu ihbar olarak kabul eden JASAT ekipleri genç kızın arkadaşlarının ifadesini almak için Mehmet ve Mine çiftinin evine geldi. Meliha'nın öldüğünü bilmediklerini ve onu korumak için gerçeği söylemediklerini anlatan çift konu hakkında birçok bilgi vereceğini belirtti.