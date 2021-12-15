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Mardin'de 6 PKK'lının öldürüldüğü mağara kullanılamaz hale getirildi

Eren Kış-8 Operasyonu kapsamında Nusaybin Bagok bölgesindeki PKK'lı teröristlerin saklandığı yer altı mağarası iş makinaları tarafından kullanılamaz hale getirildi.

Mardin'de 6 PKK'lının öldürüldüğü mağara kullanılamaz hale getirildi
Ekleme: 15.12.2021 - 18:54 Güncelleme: 15.12.2021 - 19:23 / Editör: Ozge Selin
Mardin'de 6 PKK'lının öldürüldüğü mağara kullanılamaz hale getirildi
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Eren Kış-8 Operasyonu'nun gerçekleştirildiği Mardin'e gitti.

6 PKK'LININ ÖLDÜRÜLDÜĞÜ MAĞARAYI İNCELEDİ

Operasyonların sürdüğü Nusaybin ilçesine bağlı Bagok bölgesine geçen Çetin, burada 6 PKK teröristin etkisiz hale getirildiği mağarada incelemelerde bulundu.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, jandarma personelini başarılı operasyonu nedeniyle tebrik etti. Operasyon kapsamında, jandarma komandolar teröristlerin saklandığı yer altı mağarasını inceledi ve arama yaptı.

MAĞARA KULLANILAMAZ HALE GETİRİLDİ

Bir metre yüksekliğinde ve üç metre genişliğinde bir girişe sahip olan yer altı mağarasına giren jandarma komandolar, teröristlerin, mağarayı bölümlere ayırdığını ve belirli bir mesafe aşağıya inildikten sonra başka yaşam alanları oluşturulduğunu belirledi.

Sığınakların da bulunduğu bu mağarada, çok sayıda silah, örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Bu operasyonla jandarma komandolar, teröristlerin yer altında oluşturdukları mağarayı da deşifre etmiş oldu.

Teröristlerin kullandığı mağara ve bu mağaradaki sığınaklar ise bölgeye sevk edilen iş makinaları tarafından kullanılamaz hale getirildi.

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