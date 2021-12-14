  • USD: 14,17 - 14,20
  • EURO: 16,01 - 16,04
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İngiltere'den kırmızı listeye aldığı 11 ülke için flaş karar! Sağlık Bakanı duyurdu

İngiltere'de geçtiğimiz günlerde ilk kez Güney Afrika'da ortaya çıkan Omicron varyantının tespit edildiğinin açıklanmasının ardından peş peşe yeni kararlar alınmıştı. Bu kapsamda alınan karar doğrultusunda 11 ülke kırmızı seyahat listesine eklenmişti. Sağlık Bakanı Sajid Javid yaşanan SON DAKİKA gelişmesini ve alınan yeni kararları duyurdu.

Ekleme: 14.12.2021 - 22:15 Güncelleme: 14.12.2021 - 22:18 / Editör: Ozge Selin
İngiltere'den kırmızı listeye aldığı 11 ülke için flaş karar! Sağlık Bakanı duyurdu
İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid, korona virüs önlemleri kapsamında uluslararası seyahatler için geçerli olan kırmızı seyahat listesinde yer alan tüm ülkelerin Çarşamba gününden itibaren kırmızı listeden kaldırılacağını duyurdu.

KIRMIZI LİSTEDEN ÇIKARILAN ÜLKELER

Javid'in duyurusuna göre kırmızı listede yer alan 11 Afrika ülkesinin tamamı Çarşamba günü yerel saat ile 04.00'ten itibaren kırmızı listeden çıkarılmış olacak. Listeden çıkarılacağı duyurulan ülkeler arasında, Angola, Botsvana, Esvatini, Lesoto, Malavi, Mozambik, Namibya, Nijerya, Güney Afrika, Zambiya ve Zimbabve yer alıyor.

Javid yaptığı açıklamada, kırmızı listenin Omicron mutasyonunun yayılmasını engellemede 'yavaş bir etkisi' olduğu gerekçesiyle bu kararın alındığını belirtti. Şu ana kadar kırmızı listede bulunan ülkelerden İngiltere'ye gelen yolcular 10 gün boyunca otel karantinası uygulayarak 2 bin 285 sterlin değerindeki otel masraflarını kendileri karşılıyordu..

PCR TESTİ UYGULAMASINA DEVAM
Javid, şu anda otel karantinası uygulayan kişilerin serbest bırakılıp bırakılmayacağına ilişkin veya paralarının iadesine ilişkin kesin bir açıklamada bulunmazken, İngiltere'ye gelen tüm yolcuların PCR testi yaptırma zorunlulukları konusunda herhangi bir değişiklik olmadığını belirtti. Mevcut kurallara göre yolcuların aşı durumlarına bakılmaksızın İngiltere'ye geldikleri ilk 2 gün içinde PCR testi yaptırmaları gerekiyor..

Duyuruyu takiben Ulaştırma Bakanı Grant Shapps yaptığı açıklamada, mevcut tüm test önlemlerinin yürürlükte kaldığını ve Ocak ayının ilk haftasında gözden geçirileceğini söyledi. Shapps, 'Her zaman olduğu gibi tüm seyahat önlemlerimizi gözden geçiriyoruz ve halk sağlığını korumak için ihtiyaç duyulması halinde yeni kısıtlamalar getirebiliriz' dedi..

HÜKÜMETE ZORUNLU TESTİ KALDIR ÇAĞRISI

İngiltere'de seyahat endüstrisini temsil eden Seyahat Derneği ABTA, kırmızı listenin kaldırılmasını 'mantıklı bir adım' olarak nitelendirirken, hükümeti test zorunluluğunu da kaldırmaya çağırdı..

Aynı şekilde British Airways gibi Birleşik Krallık'a kayıtlı uçuş firmalarını temsil eden Airlines UK'nin CEO'su Tim Alderslade, kırmızı listenin kaldırılmasının 'tamamen mantıklı' olduğunu söyledi..

Alderslade, 'Omicron'un burada yayılması göz önüne alındığında kırmızı liste gerekli değilse 2 doz aşılanmış yolculara bile uygulanan pahalı PCR testleri ve izolasyon gibi önlemler de gerekli değildir' dedi.

Alderslade, seyahatlere yönelik kısıtlamaların azaltılmadığı takdirde yeni yılda hükümetin havacılık sektörü için 'daha fazla ekonomik destek' sağlaması gerekeceğini söyledi.

Yerli otomobil TOGG'da yeni gelişme! Bakanlık tarih verdi! Türkiye'nin dört bir yanında sahne alacak
CHP’li İmamoğlu’ndan, HDP’li Sırrı Süreyya Önder’in damadına 30 Milyon TL.’lik KIYAK!
Kılıçdaroğlu'na cumhurbaşkanı adaylığı soruldu: İttifak kabul ederse onur duyarım
Wall Street Journal: BAE F-35 anlaşmasından çekilmek istediğini ABD'ye iletti
Bakan Kasapoğlu duyurdu: Burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı
Sözcü yazarının 'zorla kitap satışı' iddiasına Diyanet'ten yalanlama: Gönüllülük esasına göre hareket edilmektedir
Hükümetten ekonomi mesajı! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Büyüme hedefini kalıcı hale getirip hedeflerimizi sürdürüyoruz
Pfizer: Kovid-19 ilacı Paxlovid yüzde 89 etkili
Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tablosu
Borsa İstanbul'dan tarihi rekor! Tüm zamanların en yüksek kapanışı!
TMO'dan un üretimiyle ilgili önemli açıklama
Terör örgütünün çöküşü! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: 2021'de 2 bin 631 terörist etkisiz hale getirildi
Kılıçdaroğlu AK Parti seçmenini aşağıladı: Makarnaya karşılık oy istediler
Terörist Nurettin Demirtaş'tan CHP itirafı: PKK memnuniyetle karşıladı
İstanbul'da milletvekili plakasıyla gezen kişi İmamoğlu'nun talimatıyla Olay TV'yi satın alan Hüseyin Köksal çıktı
Türkiye asansörde tecavüze kalkışan sapığı konuşuyor! Genç kadın tek tek anlattı: Ağzımı kapattı çorabımı…
İŞKUR vasıtasıyla 90 bin 588 işçi aranıyor! Yeni yıla yeni işinde girmek isteyenlere İŞKUR fırsatı
Bir tetikçinin ifşası! Wall Street Journal muhabiri Jared Malsin'ın tek derdi Erdoğan ve Türkiye'yi karalamak
Cumhuriyet'in TÜGVA'yı hedef alan manşetine tekzip!
Demirtaş cezaevinden isyan çağrısı yaptı!
İzmir'de 365 parça tarihi eser ele geçirildi! Kesik insan başları şoke etti

İzmir'de 365 parça tarihi eser ele geçirildi! Kesik insan başları şoke etti

Türkler sosyal medyada ne kadar zaman geçiriyor

Türkler sosyal medyada ne kadar zaman geçiriyor

Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı: İstanbul'a beklenen kar yağışı geliyor!

Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı: İstanbul'a beklenen kar yağışı geliyor!

Kraliçe'den torununa ilginç Noel hediyesi

Kraliçe'den torununa ilginç Noel hediyesi

İstanbul Sancaktepe'de 'beyaz madde' paniği

İstanbul Sancaktepe'de 'beyaz madde' paniği

İstanbul'da asansörde tecavüz girişimi! Korkunç anlar...

İstanbul'da asansörde tecavüz girişimi! Korkunç anlar...