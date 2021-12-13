13 Aralık Altın Fiyatları Ne Kadar? 13 Aralık Çeyrek Altın Ne Kadar Oldu?



13 Aralık Gram Altın Ne Kadar?

13 Aralık Çeyrek Altın Ne Kadar?







FED Toplantısı Ne Zaman?

Haftanın ilk günün gelmesinin ardından vatandaşlar tarafından en çok araştırılanlar arasında 13 Aralık altın fiyatları yer alıyor.vehakkındaki son durum oldukça merak ediliyor. Enflasyon verilerinin açıklanmasıyla beraber birçok detay daha merak edilmeye başlandı. ABD'nin de enflasyonla mücadelesi birçok kişinin dikkatini çeken konular arasında bulunuyor. ABD'de son 39 yılda gerçekleşen en büyük enflasyonun yaşanması birçok konuda yeni tedbirler alınmasına sebep oldu.ı ve konu hakkında daha fazla bilgi için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.Pazartesi gününün gelmesiyle beraber vatandaşlar tarafından en merak edilenler arasındaveı sık sık araştırılıyor. Altın fiyatları üzerinde etkili olan birçok konu bulunuyor. Bu konulardan en önemlileri arasında ise FED toplantısı yer alıyor. ABD Başkanı Joe Biden tarafından açıklananlara göre tüm dünyada enflasyon sorunu yaşandığı belirtildi. Gelecek aylarda ise bu verilerde düşüş yaşanmasını beklediğini de açıkladı. Bu sebeple pazartesi günün gelmesiyle beraber altın fiyatları hakkında araştırmalar başladı. Gram altının fiyatı 13 Aralık Pazartesi itibariyle 795 lira olarak açıklandı.Altın fiyatları gittikçe artarken konuyla ilgili en merak edilenler arasında isesorusu yer alıyor. Çeyrek altındaki artış için Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş 'Gelen enflasyon rakamlarından sonra Fed'in para politikasıyla alakalı konuşmalarında değişiklik olabilir. Varlık alım miktarı veya faiz artırımı ile alakalı düşüncelerin gündeme gelmesine neden olacaktır'' ifadelerini kullandı. Çeyrek altının ise 1294 lira olduğu belirtilenler arasında yer alıyor. Altın yatırımcıları da altın fiyatları hakkında birçok detayı araştırıyor. Fed toplantısının da 15 Aralık günü gerçekleşmesiyle yeni kararlar alınmış olacak. Bu sebeple altın fiyatında bazı değişiklikler de bekleniyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş tarafından konuyla ilgili şu açıklamalar yapıldı;“Yatırımcı öncelikle eski Türkiye ekonomisinin olmadığını kabullenmeli. Burada yapılması gereken tek şey varlıklara sahip çıkılması. Ama yeni yatırımcıların ‘nerden satarım, ne alırım da para kazanırım' düşüncesi var. Ancak böyle piyasayı vatandaşların teknik olarak sürdürmesi ve uygulaması çok zor. Uzman bir destek almıyorsanız, ‘al-sat yapma' düşüncesinin çok büyük bir yanlış olduğunu düşünüyorum. Yatırımcılar her zaman uzan vadeli yatırımcı olmak, birikimlerini koruyarak yola devam etmek zorundalar. Bu saatten sonra 800 liradan gram altın alırım 900 liradan satarım. Bunlar tamamen riskli''FED toplantısı hakkında birçok detay merak edilmeye başlandı. Birçok kişi tarafından merak edilenler arasında ise özelliklesorusu yer alıyor. FED tarafından verilecek karar sonrası FED Başkanı Powell tarafından yapılacak konuşmanın birçok durumu etkileyeceği belirtildi. Piyasada meydana gelecek değişiklikler de bu sebeple birçok yatırımcı tarafından merak ediliyor. FED toplantısının 15 Aralık günü yapılacağı belirtilenler arasında bulunuyor.