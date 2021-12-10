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Tarımsal Destek Ödemesi Vergi İadesi Ne Kadar? Tarımsal Destek Ödemesi Vergi İadesi Nasıl Alınır?

Tarımsal destek ödemesi hakkında en çok merak edilenler arasında tarımsal destek ödemesi vergi iadesi ne kadar sorusu bulunuyor. Peki, tarımsal destek ödemesi vergi iadesi ne kadar? Tarımsal destek iadesi vergi iadesi nasıl yapılır? Tarımsal destek iadesi ne zaman ödenecek? İşte detaylar...

Ekleme: 10.12.2021 - 16:20 Güncelleme: 10.12.2021 - 16:24 / Editör: Ozge Selin
Tarımsal Destek Ödemesi Vergi İadesi Ne Kadar? Tarımsal Destek Ödemesi Vergi İadesi Nasıl Alınır?
Devlet tarafından destek ödemesinin gerçekleştirilmesinin ardından en sık merak edilenler arasında vergi iadesinin nasıl alınacağı yer alıyor. Bu sebeple sık sık aratılan sorular arasında Tarımsal destek ödemesi vergi iadesi ne kadar ve tarımsal destek ödemesi ne kadar soruları yer alır. Konu kapsamında en merak edilen soruların araştırılmasının ardından konuyla ilgili olarak bazı açıklamalar geldi. Tarımsal destek ödemesi vergi iadesi nasıl alınır sorusuna cevap için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.


Gelir Vergisi İadesi Kimleri Kapsıyor? Vergi İadesi Ne Kadar?


Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan haberle beraber gelir vergisinin tebliğ edileceği belirtildi. Resmi Gazete’de yayımlanan duyuruyu gören vatandaşlar tarımsal destek ödemesi vergi iadesi nasıl alınır ve tarımsal destek ödemesi vergi iadesi ne kadar soruları sık sık araştırılıyor. 1 Ocak 2016’dan itibaren verilen tarımsal destek ödemelerinden alınan verginin faiziyle beraber geri verileceği belirtildi.

Gelir Vergisi İadesi Kimleri Kapsıyor? Vergi İadesi Ne Kadar?

Tarımsal Gelir Vergisi İadesi Ne Zaman Ödenecek?


Resmi Gazete’de yayımlanan ilanın ardından vatandaşlar tarafından konuyla ilgili olarak birçok detay araştırıldı. Bu kapsamda en çok merak edilen ise tarımsal gelir vergisi iadesi ne zaman ödenecek sorusuydu. 1 Ocak 2016 tarihinden sonra yapılan destek ödemesini alan çiftçilere faiziyle beraber ödeme yapılacak. Ödemelerin ne zaman yapılacağı hakkında kesin bir bilgi bulunmuyor.

1 Ocak 2016 tarihinden sonra gerçekleştirilen tarım destek ödemeleri üzerinden tahsil edilmiş olan gelir vergisi ve faizi, çiftçilerin düzeltme zamanaşımı süresi içerisinde başvurulursa geri ödenecek. Fakat başvuruların ve geri ödemelerin hangi tarihler içerisinde gerçekleştirileceğine dair henüz net bir bilgi verilmedi.

Gelir Vergisi İadesi Kimleri Kapsıyor? Vergi İadesi Ne Kadar?

Tarımsal Destek Ödemesi Vergi İadesi Nasıl Alınır?


Konuyla ilgili en merak edilenler arasında ise tarımsal destek ödemesi vergi iadesi nasıl alınır sorusu bulunuyor. Bu kapsamda vatandaşların öncesinde başvuru yapması gerekiyor. Konuyla ilgili Resmi Gazete’de yayımlanan duyuru şu şekildedir;

” İade talebi ve ibraz edilecek belgeler MADDE 3 – (1) 193 sayılı Kanunun geçici 92 nci maddesinin yürürlüğe girdiği 26/10/2021 tarihinden önce kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan tarımsal destek ödemeleri üzerinden kesilen gelir vergisi, başvuru sahiplerinin veya vekillerinin düzeltme zamanaşımı süresi içerisinde vergi dairesine (bağlı vergi dairesi statüsündeki mal müdürlükleri dâhil) başvurmaları üzerine red ve iade edilecektir. (2) İade işleminin yapılabilmesi için Ek-1’de yer alan dilekçe örneğinin eksiksiz şekilde doldurularak başvuruda bulunulması gerekmektedir. (3) Başvuruda bulunulabilecek vergi dairesi başvuru sahipleri tarafından serbestçe seçilebilecektir. (4) Kendisine destek ödemesinde bulunulan hak sahiplerinin mirasçıları tarafından iade talebinde bulunulması halinde, Ek-1’de yer alan dilekçe örneğinin eksiksiz olarak doldurulması ve dilekçe ekine “mirasçılık belgesi” ile “veraset ve intikal vergisi ilişik kesme belgesinin eklenmesi şartıyla mirasçılar, hisseleri oranında bu madde hükümlerinden yararlanabileceklerdir. (5) Madde kapsamında başvuruda bulunabilecekler, dilekçelerini İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden elektronik ortamda verebilecekleri gibi elden veya posta yoluyla da ilgili vergi dairesine verebileceklerdir. Ancak hak sahiplerinin mirasçıları ya da vekilleri tarafından yapılan başvurular ile bu kapsamda açılmış davalardan feragat etmek suretiyle yapılan başvurulara ilişkin dilekçelerin, elden veya posta yoluyla ilgili vergi dairesine verilmesi gerekmektedir.

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