CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun beyaz eşya gıda cami ve taziye evi sözü verdiği Esenyamaç Köyü Muhtarı Korkmaz: Çöp bile göndermedi sallayıp duruyorlar

Van'ın Başkale ilçesine bağlı Esenyamaç mahallesi ve Onikidere mezrasında meydana gelen sel felaketinin üzerinden aylar geçti. Hasar gören evlerin yıkım çalışmaları tamamlandı ve vatandaşın yaraları sarıldı.Kılıçdaroğlu afet bölgesine gittiAfetin hemen ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, beraberindeki heyetle bölgeye giderek ziyarette bulundu. Daha sonra Köy Muhtarı Ayhan Korkmaz'dan detaylı bilgi aldı.Beyaz eşya gıda cami ve taziye evi sözü verdiBurada açıklamada bulunan Kılıçdaroğlu, "Gıda konusunda, ev eşyaları konusunda ne gerekiyorsa yapacağız. Ben burada olmayacağım muhtar sağ olsun bize bildirecek. O listeye uygun olarak bütün ihtiyaçlarınızı karşılayacağız. Yazdırmayı unutmayın. Çamaşır makinası olur, buzdolabı olur, televizyon olur hepsini verin. Ev konusunda da elimizden geleni yapacağız. Taziye evini, camiyi yapacağız" ifadelerini kullandı.Ağustos ayında verilen bu sözlerle ilgili Esenyamaç Köyü Muhtarı Ayhan Korkmaz, yenisafak.com'dan Taha Hüseyin Karagöz'e konuştu:Ne inşaat var ne projeTaziye evi yaptırmadı. Vatandaş bizi sıkıştırıyor. Milletin huzurunda söz veriyoruz bir de cami yapacağız demişti. Biz de bekliyoruz işte ara sıra CHP'li yetkilileri de arıyoruz. Artık kış geldi zaten inşaat yapmak mümkün değil. Bugün yarın diye beni oyalıyorlar.İlçe başkanı 'bugün yarın' diye sallıyorCaminin nerede yapılacağını konuştular, Esenyamaç'ın ortak arazisini gösterdik ama orada kaldı. Oradan da ses çıkmadı. Beyaz eşya sözü verdiler 90 hane için. İlçe başkanı Aykut Bey beni arıyor bugün yarın gelecek diye. Kılıçdaroğlu dedi ki "Muhtarınız burada liste yazsın göndersin söz veriyorum". Gelmedi efendim. Çöp bile gelmedi.Valilik kaymakamlıktan ne istediysek aldıkValilikten kaymakamlıktan istediğimiz her konuda, iş makineleri olsun, kaymakamlıktan gıda kolileri vs her haneler aldı. Sadece evi yıkılanlar değil. En az 500 ton kömür aldık. Herkese dağıttık bol bol yetti. Kaymakam bey her haneden liste istedi verdim her birine yardım gitti.Sel afetinin yaşandığı Esenyamaç'ın muhtarı Kılıçdaroğlu'nun yanında devleti işaret ederek 'Bir saat olsun sahipsiz kalmadık' deyince CHP'liler müdahale etti: CHP sayesindeSel afetinin yaşandığı Esenyamaç'ın muhtarı Kılıçdaroğlu'nun yanında devleti işaret ederek 'Bir saat olsun sahipsiz kalmadık' deyince CHP'liler müdahale etti: CHP sayesindeVan Başkale Esenyamaç Köyü'nde yaşanan sel afeti sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bölgeye giderek Muhtar Ahmet Korkmaz'dan bilgi aldı. Basın açıklaması sırasında '11 gün oldu. Esenyamaç kendini bir saat olsun sahipsiz görmedi' diyen Muhtar Korkmaz'a CHP'liler 'CHP sayesinde' diyerek müdahale etti. Sözü yarıda kesilen muhtar susarken, kameralar karşısına Kılıçdaroğlu geçti.Ne olmuştu?Van Başkale Esenyamaç Köyü'nde yaşanan sel afeti sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bölgeye giderek Muhtar Ahmet Korkmaz'dan bilgi aldı. Basın açıklaması sırasında '11 gün oldu. Esenyamaç kendini bir saat olsun sahipsiz görmedi' diyen Muhtar Korkmaz'a CHP'liler 'CHP sayesinde' diyerek müdahale etti.Takip eden günlerde yoğun baskı altına alınan Muhtar Ayhan Korkmaz, bölgeye gelen partililerden şikayetçi oldu: Devleti kötülememi istiyorlar. Vali burada, kaymakam burada, büyükşehir burada. Ben nasıl "Yok" derim. Allah bunun hesabını sorar.