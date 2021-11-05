Bademcik Şişmesi Neden Olur? Bademcik Şişmesine Ne İyi Gelir?
Bademcik şişmesi genellikle çoğu kişinin yaşadığı rahatsız edici bir durumdur. Bademcik şişmesi belirtileri oluştuğunda çoğu kişi bademcik şişmesine ne iyi gelir sorusunun cevabını merak etmektedir. Peki, bademcik şişmesi neden olur? Bademcik şişmesi belirtileri nelerdir? İşte bademcik şişmesi tedavisi ve merak edilenler…
Bademcik şişmesi kış aylarında çoğu kişinin yaşadığı rahatsızlık verici bir durumdur. Ağızdan vücuda giren virüs ve bakteriler sebebiyle bademcik şişmesi ortaya çıkmaktadır. Çoğu kişi bademcik neden olur ve bademcik şişmesine ne iyi gelir gibi soruların cevabını merak etmektedir. Bademcik şişmesi için evde yapabileceğiniz doğal yöntemler oldukça faydalı olacaktır. Bademcik şişmesi neden olur ve bademcik şişmesine ne iyi gelir sorularınızın cevabı için yazımızı okumaya devam edebilirsiniz.
Bademcik Şişmesi Nedir?
Bademcik şişmesi virüs ve bakteriler sebebiyle meydana gelen enfeksiyonlar sonucu oluşmaktadır. Bademcik şişmesi kolaylıkla tedavi edilebilen basit rahatsızlıklar arasında yer almaktadır.
Bademcik Şişmesi Neden Olur?
Bademcik şişmesi başlı başına bir hastalık değildir. Bademcik şişmesi genellikle altta yatan bir hastalığın belirtisi olarak ortaya çıkmaktadır. Bademcik şişmesi belirtilerinin genellikle soğuk su içmekten ortaya çıktığı düşünülmektedir. Bademcik şişmesi neden olur? Fakat bademcik şişmesi nedenleri %70 oranında enfeksiyon kaynaklı oluşmaktadır.
Bademcik Şişmesi Belirtileri Nelerdir?
Bademcik şişmesi belirtileri arasında genellikle boğaz ağrısı, yutkunmada zorluk ve halsizlik durumu bulunmaktadır. Bademcik şişmesi kilo kaybına ve yüksek ateşe de neden olabilmektedir. Bademcik şişmesi belirtileri için şu maddeler de sıralanabilir;
- Yutkunma zorluğu
- Boğaz ağrısı
- -Baş ağrısı
- Kulak ağrısı
- Ağız kokusu
- Ses kısılması
- Yorgunluk
- Halsizlik
- Ateş
- Üşüme
- Boyunda şişlik
Bademcik belirtileri gözlemlendiğinde eğer şiddetli bir şekilde ortaya çıkıyorsa mutlaka bir doktora danışılması gerekmektedir.
Küçük çocuklarda bademcik belirtileri şu şekilde görülebilmektedir.
Bademcik Şişmesi Tedavisi
Bademcik şişmesi tedavisi genellikle ağrı kesici ilaçlarla uygulanabilmektedir. Bakteri sonucunda oluşan bademcik şişmesi ise antibiyotik ile uygulanmaktadır. Fakat bu konuda antibiyotik kullanımına dikkat edilmesi ve doktor önerisi dışında kullanılmaması gerekmektedir. Bademcik şişmesi tedavisi uygulanmadığında daha büyük sağlık problemlerine neden olabilmektedir. Özellikle çocuklarda bademcik şişmesi belirtileri görüldüğünden uzman bir doktora danışılmalıdır. Aksi takdirde gelişim geriliği ve benzeri sorunların ortaya çıkma olasılığı artacaktır.
Bademcik Şişmesi Nasıl Önlenir?
Bademcik şişmesini engellemek için en başta dikkat edilmesi gereken şey enfeksiyonlardan korunmaktır. El temizliğine dikkat edilmeli, iyi bir uyku düzeni ve sağlıklı beslenme bademcik şişmesi nasıl önlenir sorusuna verilecek en iyi cevaptır.
Bademcik Ameliyatı
Çocuklarda ortaya çıkan bademcik şişmesi zaman zaman kronik bir hale gelebilir. Bademcikler şiştiğinde eğer nefes almayı güçleştiriyorsa ve yılda 7 defadan fazla meydana geliyorsa bademcik ameliyatı önerilmektedir. Burada çocuğun yaşı da önemli bir etkendir. Eğer 4 yaşından küçükse bu noktada cerrahi bir tedaviye başvurulmamaktadır.
Bademciğe Ne İyi Gelir?
Bademcik şişmesi için evde hazırlanacak doğal yöntemler de oldukça etkili olmaktadır. Bademcik şişmesine ne iyi gelir sorusu için ilk verilecek cevap bitki çaylarıdır. Ayrıca sarımsak da içinde bulundurduğu antibakteriyel özellik sayesinde enfeksiyona iyi gelecektir. Bademcik şişmesine ne iyi gelir sorusu için şu maddeler de sıralanabilir;
- Ada çayı
- Bal
- Çemen Otu
- Zencefil
- Papatya çayı
- Portakal suyu
- Ihlamur
- Okaliptüs