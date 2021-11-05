Bademcik Şişmesi Neden Olur? Bademcik Şişmesine Ne İyi Gelir?

Bademcik Şişmesi Nedir?





Bademcik Şişmesi Neden Olur?



Bademcik Şişmesi Belirtileri Nelerdir?



Bademcik Şişmesi Tedavisi



Bademcik Şişmesi Nasıl Önlenir?



Bademcik Ameliyatı

Bademciğe Ne İyi Gelir?

kış aylarında çoğu kişinin yaşadığı rahatsızlık verici bir durumdur. Ağızdan vücuda giren virüs ve bakteriler sebebiyle bademcik şişmesi ortaya çıkmaktadır. Çoğu kişi bademcik neden olur vegibi soruların cevabını merak etmektedir.i için evde yapabileceğiniz doğal yöntemler oldukça faydalı olacaktır.vesorularınızın cevabı için yazımızı okumaya devam edebilirsiniz.virüs ve bakteriler sebebiyle meydana gelen enfeksiyonlar sonucu oluşmaktadır. Bademcik şişmesi kolaylıkla tedavi edilebilen basit rahatsızlıklar arasında yer almaktadır.başlı başına bir hastalık değildir. Bademcik şişmesi genellikle altta yatan bir hastalığın belirtisi olarak ortaya çıkmaktadır. Bademcik şişmesi belirtilerinin genellikle soğuk su içmekten ortaya çıktığı düşünülmektedir.Fakat%70 oranında enfeksiyon kaynaklı oluşmaktadır.arasında genellikle boğaz ağrısı, yutkunmada zorluk ve halsizlik durumu bulunmaktadır. Bademcik şişmesi kilo kaybına ve yüksek ateşe de neden olabilmektedir.için şu maddeler de sıralanabilir;- Yutkunma zorluğu- Boğaz ağrısı- -Baş ağrısı- Kulak ağrısı- Ağız kokusu- Ses kısılması- Yorgunluk- Halsizlik- Ateş- Üşüme- Boyunda şişlikgözlemlendiğinde eğer şiddetli bir şekilde ortaya çıkıyorsa mutlaka bir doktora danışılması gerekmektedir.Küçük çocuklarda bademcik belirtileri şu şekilde görülebilmektedir.genellikle ağrı kesici ilaçlarla uygulanabilmektedir. Bakteri sonucunda oluşan bademcik şişmesi ise antibiyotik ile uygulanmaktadır. Fakat bu konuda antibiyotik kullanımına dikkat edilmesi ve doktor önerisi dışında kullanılmaması gerekmektedir.i uygulanmadığında daha büyük sağlık problemlerine neden olabilmektedir. Özellikle çocuklarda bademcik şişmesi belirtileri görüldüğünden uzman bir doktora danışılmalıdır. Aksi takdirde gelişim geriliği ve benzeri sorunların ortaya çıkma olasılığı artacaktır.Bademcik şişmesini engellemek için en başta dikkat edilmesi gereken şey enfeksiyonlardan korunmaktır. El temizliğine dikkat edilmeli, iyi bir uyku düzeni ve sağlıklı beslenmesorusuna verilecek en iyi cevaptır.Çocuklarda ortaya çıkan bademcik şişmesi zaman zaman kronik bir hale gelebilir. Bademcikler şiştiğinde eğer nefes almayı güçleştiriyorsa ve yılda 7 defadan fazla meydana geliyorsaönerilmektedir. Burada çocuğun yaşı da önemli bir etkendir. Eğer 4 yaşından küçükse bu noktada cerrahi bir tedaviye başvurulmamaktadır.Bademcik şişmesi için evde hazırlanacak doğal yöntemler de oldukça etkili olmaktadır.sorusu için ilk verilecek cevap bitki çaylarıdır. Ayrıca sarımsak da içinde bulundurduğu antibakteriyel özellik sayesinde enfeksiyona iyi gelecektir. Bademciksorusu için şu maddeler de sıralanabilir;- Ada çayı- Bal- Çemen Otu- Zencefil- Papatya çayı- Portakal suyu- Ihlamur- Okaliptüs