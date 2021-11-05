  • USD: 9,69 - 9,71
  • EURO: 11,20 - 11,22
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Bademcik Şişmesi Neden Olur? Bademcik Şişmesine Ne İyi Gelir?

Bademcik şişmesi genellikle çoğu kişinin yaşadığı rahatsız edici bir durumdur. Bademcik şişmesi belirtileri oluştuğunda çoğu kişi bademcik şişmesine ne iyi gelir sorusunun cevabını merak etmektedir. Peki, bademcik şişmesi neden olur? Bademcik şişmesi belirtileri nelerdir? İşte bademcik şişmesi tedavisi ve merak edilenler…

Ekleme: 5.11.2021 - 09:17 Güncelleme: 5.11.2021 - 09:24 / Editör: Ozge Selin
Bademcik Şişmesi Neden Olur? Bademcik Şişmesine Ne İyi Gelir?
Bademcik şişmesi kış aylarında çoğu kişinin yaşadığı rahatsızlık verici bir durumdur. Ağızdan vücuda giren virüs ve bakteriler sebebiyle bademcik şişmesi ortaya çıkmaktadır. Çoğu kişi bademcik neden olur ve bademcik şişmesine ne iyi gelir gibi soruların cevabını merak etmektedir. Bademcik şişmesi için evde yapabileceğiniz doğal yöntemler oldukça faydalı olacaktır. Bademcik şişmesi neden olur ve bademcik şişmesine ne iyi gelir sorularınızın cevabı için yazımızı okumaya devam edebilirsiniz.

Bademcik Şişmesi Nedir?


Bademcik şişmesi virüs ve bakteriler sebebiyle meydana gelen enfeksiyonlar sonucu oluşmaktadır. Bademcik şişmesi kolaylıkla tedavi edilebilen basit rahatsızlıklar arasında yer almaktadır.




Bademcik Şişmesi Neden Olur?


Bademcik şişmesi başlı başına bir hastalık değildir. Bademcik şişmesi genellikle altta yatan bir hastalığın belirtisi olarak ortaya çıkmaktadır. Bademcik şişmesi belirtilerinin genellikle soğuk su içmekten ortaya çıktığı düşünülmektedir. Bademcik şişmesi neden olur? Fakat bademcik şişmesi nedenleri %70 oranında enfeksiyon kaynaklı oluşmaktadır.


Bademcik Şişmesi Belirtileri Nelerdir?


Bademcik şişmesi belirtileri arasında genellikle boğaz ağrısı, yutkunmada zorluk ve halsizlik durumu bulunmaktadır. Bademcik şişmesi kilo kaybına ve yüksek ateşe de neden olabilmektedir. Bademcik şişmesi belirtileri için şu maddeler de sıralanabilir;

- Yutkunma zorluğu
- Boğaz ağrısı
- -Baş ağrısı
- Kulak ağrısı
- Ağız kokusu
- Ses kısılması
- Yorgunluk
- Halsizlik
- Ateş
- Üşüme
- Boyunda şişlik

Bademcik belirtileri gözlemlendiğinde eğer şiddetli bir şekilde ortaya çıkıyorsa mutlaka bir doktora danışılması gerekmektedir.
Küçük çocuklarda bademcik belirtileri şu şekilde görülebilmektedir.


Bademcik Şişmesi Tedavisi


Bademcik şişmesi tedavisi genellikle ağrı kesici ilaçlarla uygulanabilmektedir. Bakteri sonucunda oluşan bademcik şişmesi ise antibiyotik ile uygulanmaktadır. Fakat bu konuda antibiyotik kullanımına dikkat edilmesi ve doktor önerisi dışında kullanılmaması gerekmektedir. Bademcik şişmesi tedavisi uygulanmadığında daha büyük sağlık problemlerine neden olabilmektedir. Özellikle çocuklarda bademcik şişmesi belirtileri görüldüğünden uzman bir doktora danışılmalıdır. Aksi takdirde gelişim geriliği ve benzeri sorunların ortaya çıkma olasılığı artacaktır.


Bademcik Şişmesi Nasıl Önlenir?


Bademcik şişmesini engellemek için en başta dikkat edilmesi gereken şey enfeksiyonlardan korunmaktır. El temizliğine dikkat edilmeli, iyi bir uyku düzeni ve sağlıklı beslenme bademcik şişmesi nasıl önlenir sorusuna verilecek en iyi cevaptır.


Bademcik Ameliyatı


Çocuklarda ortaya çıkan bademcik şişmesi zaman zaman kronik bir hale gelebilir. Bademcikler şiştiğinde eğer nefes almayı güçleştiriyorsa ve yılda 7 defadan fazla meydana geliyorsa bademcik ameliyatı önerilmektedir. Burada çocuğun yaşı da önemli bir etkendir. Eğer 4 yaşından küçükse bu noktada cerrahi bir tedaviye başvurulmamaktadır.

Bademciğe Ne İyi Gelir?


Bademcik şişmesi için evde hazırlanacak doğal yöntemler de oldukça etkili olmaktadır. Bademcik şişmesine ne iyi gelir sorusu için ilk verilecek cevap bitki çaylarıdır. Ayrıca sarımsak da içinde bulundurduğu antibakteriyel özellik sayesinde enfeksiyona iyi gelecektir. Bademcik şişmesine ne iyi gelir sorusu için şu maddeler de sıralanabilir;

- Ada çayı
- Bal
- Çemen Otu
- Zencefil
- Papatya çayı
- Portakal suyu
- Ihlamur
- Okaliptüs




Araç sahipleri dikkat! Cezası 835 TL
Yunanistan Başbakanı Miçotakis’ten Türkiye açıklaması
Şehit ailelerinden Kılıçdaroğlu ve Akşener’e terör tepkisi: Bu milletin de bir hesabı var
Tosuncuk'un ağabeyi Fatih Aydın adliyeye sevk edildi
CHP ve İYİ Parti neden ağız değiştirdi?
ABD'den Suudi Arabistan kararı! 650 milyon dolarlık füze satışı
Türkiye düşmanı senatörden yeni skandal: Türk SİHA'ları barış ve insan hakları için tehdit
Bakan Çavuşoğlu: Doğu Akdeniz’de herhangi bir geri adım söz konusu değil
ABD'de George Soros dahil 18 milyardere koronavirüs yardım çeki gönderilmiş
Nijer'de terör saldırısında 69 kişi öldü! Aralarında belediye başkanı da var
İçişleri Bakanı Soylu 'Örgütleri anneler çökertecek' diyerek duyurdu: Evlat nöbetinde bir kavuşma daha
Dün sınırdaki askerleri ziyaret eden CHP'li Tanrıkulu bugün Selahattin Demirtaş'ın kitabının reklamını yaptı
Rusya ve Belarus 'entegre' oldu: Birlikte direneceğiz
CHP’li meclis üyesinin takkesinden rahatsız olduğu işçi konuştu: Benim şerefimdir
Dün 'S-400'ler İncirlik'te' yalanını ortaya atan Sky News Arabia: Biden TSK'nın sınır ötesi operasyonuna izin vermeyecek
Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: Asgari ücret konusunda gerekli hassasiyeti göstereceğiz
Bakan Koca açıkladı: İşte 4 Kasım koronavirüs verileri
CHP Milletvekili Abdüllatif Şener: Bir zat-ı muhterem 'Kılıçdaroğlu, Erdoğan'dan daha imanlı bir adamdır' dedi
İhracatçılara yönelik düzenlemeleri içeren teklif TBMM'de kabul edildi
Türkiye 6.6’lık deprem ile sallanan İzmir’e ağlamıştı! Doğanlar Apartmanı’nın projesini yapan sanıktan şok itiraf!
Hindistan'da koronavirüs salgını gölgesinde ışık festivali

Hindistan'da koronavirüs salgını gölgesinde ışık festivali

Ankara'da 14 yaşında kaybolan Memduh'un kalıntıları toprağa verildi

Ankara'da 14 yaşında kaybolan Memduh'un kalıntıları toprağa verildi

Gasbedildiğini söylediği taksicinin yalanı ortaya çıktı

Gasbedildiğini söylediği taksicinin yalanı ortaya çıktı

Yeni Zelanda'da bahçeden 7.8 kiloluk patates çıktı

Yeni Zelanda'da bahçeden 7.8 kiloluk patates çıktı

Yerli otomobil yükleniyor: TOGG’un fabrikasının kaba inşaatı bir aya tamam

Yerli otomobil yükleniyor: TOGG’un fabrikasının kaba inşaatı bir aya tamam

Türk avukat Merve Bakdur'a Everest'te tuzak! Hastanede rehin alındı: Türk yetkililer ve THY sayesinde kurtuldu

Türk avukat Merve Bakdur'a Everest'te tuzak! Hastanede rehin alındı: Türk yetkililer ve THY sayesinde kurtuldu