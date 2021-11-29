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Ve netleşti! Devlet bankalarından kredi kasırgası! 0.33, 0.37, 0.41 aylık kredi faiz desteği verilecek! En uygun konut kredisi...

TCMB'nin faiz indirimi kararı sonrasında gecikmeden gelen kredi faiz indirimleri birçok vatandaşın cebini rahatlattı. Özellikle artan konut fiyatları karşısında uygun finansman seçenekleri arayan birçok vatandaş Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank gibi öncü kamu bankalarının konut kredisi paketlerinden yararlanmaya başladı. Halkbank ise cazip konut kredisi fırsatları ile herkesi ev sahibi yapmaya hazırlanıyor. İşte en güncel konut kredisi faiz oranları ve avantajları. Bankalardan bomba kampanya! 40 bin liraya kadar anında nakit desteği! Şubesiz, şartsız ve masrafsız kredi müjdesi!

Ve netleşti! Devlet bankalarından kredi kasırgası! 0.33, 0.37, 0.41 aylık kredi faiz desteği verilecek! En uygun konut kredisi...
Ekleme: 29.11.2021 - 17:16 Güncelleme: 29.11.2021 - 17:21 / Editör: Ozge Selin
Ve netleşti! Devlet bankalarından kredi kasırgası! 0.33, 0.37, 0.41 aylık kredi faiz desteği verilecek! En uygun konut kredisi...
Kamu bankalarının kredi faiz oranlarında güncellemeye gitmelerinin ardından ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar en uygun kredi desteklerinden yararlanmaya başladı.

Gelir durumuna ve bütçeye göre en uygun vade ve faiz seçeneklerinin yer aldığı birçok farklı türde konut finansman paketi, ev alma hayallerini artan konut fiyatları nedeniyle ertelemek zorunda kalan vatandaşları yeniden ev sahibi yapmaya hazırlanıyor.

%1,20'den başlayan aylık avantajlı faiz oranları ile 120 aya kadar vade imkanlarından yararlanarak vatandaşların kolayca ev sahibi olmaları sağlanacak. Yeni konut alacaklar için geçerli yüzde 1,20'den başlayan faiz oranlarının yanı sıra ikinci el konut alacaklar için %1,29'dan başlayan faiz oranları ile konut kredisi finansmanı sağlanacak.

Kentsel Dönüşüme Özel Devlet Desteği

Halkbank Kentsel Dönüşüm Kredisi kapsamında ise riskli yapılarda ikamet eden vatandaşların daha güvenli evlere geçmeleri için düşük faizli ve devlet destekli konut finansmanı seçeneği de sunuyor.

%0,33 oranında kredi faizine devlet desteği verilen Kentsel Dönüşüm Kredisi kapsamında, %1,04'ten başlayan faiz oranları ve 120 aya kadar vade
seçenekleri de uygulanmaktadır.

%0,33 devlet katkısı verilen kentsel dönüşüm kredisi için toplamda %1,37 olan oran bu sayede yüzde 1,04'e kadar indirilmiştir. Faiz oranlarının düşürülmesinin ardından, devlet desteğinin de gelmesi özellikle deprem riskine karşı afet riski yüksek binalarda oturmak zorunda kalan vatandaşların evlerini daha sağlam yapılara dönüştürmeleri sağlanması hedeflenmektedir.

Ayrıca birçok farklı tür konut projesi için de finansman sağlanmaktadır. Anlaşmalı Konut Projelerine İlgi Artıyor İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Eskişehir gibi büyük kentlerin yanı sıra Türkiye'nin hemen hemen her vilayetinde ve ilçesinde devam eden/tamamlanan konut projeleri çok daha avantajlı oranlarla sunulmaya devam ediyor.

Halkbank başta olmak üzere birçok bankanın mevcut konut projelerini inceleyerek sıfır konut alımlarında geçerli düşük faiz avantajları ve uygun ödeme seçeneklerinden de yararlanabilirsiniz. Konut piyasalarında son günlerde artan fiyatlar sonucu yaşanan durgunluk, kamu bankalarının faiz indirimleri sonrasında yeniden bir canlılık yaşanmasına neden oldu.


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