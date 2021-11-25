AK Parti'den çok çarpıcı anket açıklaması! CHP, İyi Parti ve HDP'yi şoka sokan sonuçlar çıktı

Genel Merkezi'ndeki son anketi Kahramanmaraş Milletvekili ve Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Ahmet Özdemir canlı yayında açıkladı. AK Parti'nin açık ara birinci parti olmayı sürdürdüğünü belirten Özdemir, Cumhur İttifakı'nın ise yüzde 50+1'in üzerinde güçlü ve güvenli bir şekilde ilerlediğini vurguladı. Özdemir, en marjinal şirketlerin bile anket sonuçlarında sonucun değişmediğini, CHP'nin oyunun hiç artmadığını belirtti. Özdemir, CHP-HDP ilişkisine değindi, Selahattin Demirtaş'ın tutuklu bulunduğu cezaevinden yaptığı, '7 ilde ortak miting' çağrısını hatırlattı. Özdemir, Kılıçdaroğlu, 'Talimatı yerine getiriyor." dedi."DEMİRTAŞ'IN TALİMATINI KILIÇDAROĞLU YERİNE GETİRİYOR"Özdemir'in A Haber canlı yayınında yaptığı çarpıcı değerlendirmeler şöyle:Mesele sadece ekonomi değil. Biden, Türkiye'de var olan unsurları harekete geçireceklerini söyledi. İktidarı alaşağı etmek için bir savaş yürütüyorlar. Türkiye sürekli bir küresel saldırı ile mücadele ediyor, bugün bunun adı ekonomik savaş. Bakın o unsurlardan biri, koronun da sözcülerinden Demirtaş, '7 bölgede halkı ayaklandırın' dedi. Kılıçdaroğlu hemen, 'Mersin'den başlıyoruz' dedi. Talimatı yere getirdi. Küresel operasyonun Türkiye'deki ayakları hemen devreye girdi. Türkiye ne zaman zora sokulmaya çalışsa bunlar hemen bir araya geliyor. Dün 10 milyar dolar bir yatırım ile Türkiye'ye gelindi. Ekim ayında cari ilk kez fazla verdi. Bunun vatandaşa yansımasını engellemek için koro hemen devreye girdi."MANİPÜLE ETMEYE ÇALIŞIYORLAR"Cumhurbaşkanımız güzel bir sözle ifade eder bunları, 'Tencere, tava hep aynı hava.' der. Şimdi başladılar. İhracata dayalı bir üretim modeli kurduk. Bu iyi sonuçlar veriyor. Bu sonuç 2023'te hayata geçtiğinde bu ülkeyi bir daha kimse durduramayacak, bunun farkındalar. Ellerindeki enstürmanların tamamı ile harekete geçtiler. Medyası olan medyası ile, parasal gücü olan parası ile, siyasal gücü olan siyaset ile, yurt dışındakiler ise algı operasyonu ile ülkenin geldiği güçlü yapıyı vatandaşa yansımadan manipüle etmeye çalışıyorlar."KORONAVİRÜS SALGINININ VATANDAŞA OLUMSUZ YANSIMALARI OLDU, EN AZA İNDİRMEYE ÇALIŞIYORUZ"Biz kurduğumuz ekonomik sistem ile 2020 yılında Çin ile birlikte büyüme gösteren bir ülkeyiz. Koronanın vatandaşımıza bazı olumsuz yansımaları oldu. Bu yansımaları en aza indirmeye çalışıyoruz. Fiyatlarda artışlar oldu, gıda fiyatlarını manipüle edenler oldu. 5 zincir markete ceza kesildi, vatandaşımzıın alım gücünü olumsuz etkiledikleri için."CHP SEÇİM BEYANNAMESİNDEN 2011 YILINDAN İTİBAREN TERÖRLE MÜCADELE MADDESİNİ KALDIRDI"CHP ile HDP araasındaki bağa dikkat çeken Özdemir, seçim beyannamesine vurgu yaptı ve şöyle konuştu: CHP'yi yöneten HDP'dir. CHP'nin seçim beyannemelerini okuyun. 2011'den 2021'e kadar tüm beyannamelerde terörle mücadele unsuru kaldırılmıştır, yok. CHP'nin HDP'nin arka bahçesi olduğunu CHP'nin seçim beyannamelerine bakarlarsa görürler. Bir iddia değil, bir bilgi söylüyorum. PKK ile mücadeleye ilişkin başlıklar kaldırılmıştır."MİLLET SEÇİMDEN DEĞİL, İSTİKRARDAN YANA"Muhalefetin erken seçim çağrılarının halkta bir karşılığı olmadığını da söyleyen Özdemir sözlerini şöyle sürdürdü: Millet erken seçim istemiyor. İstemediğini 2018'de seçimi bir sisteme bağlayarak gösterdi. Seçimler bu ülkeyi hep daha kötüye götürmüştür. Bu ülkede en fazla iktidarda 4.5 yıl kalınmış. Koalisyonlar olmuş, ekonomi hep daha kötüye gitmiş. Seçim değil, istikrar isteniyor. CHP'liler de, İYİ Partililer sahaya indiğinde, esnafın görüşünü pahalılıktan şikayet ediyorlar, iktidarı istemiyorlar diye söylüyorlar. Biz de sahaya iniyoruz, bize ise şöyle söylüyorlar: Dünyadaki kriz ortamının, korona ile mücadelenin farkındayız. Zaman zaman pahalılıktan şikayetçiyiz ama hükümetin adımlara da inanıyoruz. Bunları hiç zikretmiyor onlar."KILIÇDAROĞLU 'BEN ADAYIM' DİYOR, AKŞENER, 'FATİH' ARAYIŞINDA"Millet İttifakı'nın erken seçim istemesine rağmen bir aday bile belirleyemediği sorusu üzerine bir değerlendirmede bulunan Özdemir şunları söyledi:İttifakın ekonomik, siyasal, sosyal ve kültürel bir vizyonu var. Tek bir vizyonları var, istikrarla onuı götürüyorlar. O da Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı ve iktidarı düşürmek. Ülke parçalanırsa parçalansın, ne olursa olsun ama iktidar devrilsin diyorlar. Her biri farklı telden çalıyorlar. Kılıçdaroğlu 'ben adayım' diyor, Akşener ise 'Fatih Sultan Mehmet' arayışında..."ATTIKLARI ADIMLARIN TALİMATINI NEREDEN ALIYORLAR""Bunlarda ekonomi sebep, iktidarı indirmek sonuç." diyen Özdemir, "Attıkları adımların talimatını nereden alıyorlar? Programın başında Biden'ın sözlerini verdiniz. Türkiye'deki unsurları harekete geçireceğiz diyor Biden. Harekete geçirmişler işte..." dedi."VATANDAŞIMIZ GÜÇLÜ YAPIYA SAHİP ÇIKSIN, ÜLKEMİZİN YILLARINA MAL OLABİLİR"Dünyanın içinde bulunduğu bir kriz durumu olduğunu, buna rağmen Türkiye'nin büyüdüğünü ifade eden Özdemir, bağımsız uluslararası finans kuruluşlarının Türkiye yorumlarını hatırlattı. Özdemir şunları söyledi:Vatandaşımıza bizim bir tavsiye ve talimatta bulunmamız sözkonusu değil. Sadece bir ricamız var, geldiğimiz düzey, ekonomik konumu dikkate alsınlar. Dünyanın önemli finansal kuruluşları, 'Türkiye'nin makro ekonomik verileri çok sağlam, iyi bir ekonomik sistem kurdu' dediler. Bu güçlü yapıya sahip çıkmalarını diliyoruz. Bu ülke ilk defa bu güçlü vizyona sahip oldu. Kriz ortamında bütün ülkeler küçülürken, Çin ve Türkiye büyüme gösterdi. Buna sahip çıkmamız gerekir. Bunu çalkantılarla kenara atarsak, ülkenin yıllarını kaybederiz. Cumhurbaşkanımızın çabasını yok saymış oluruz. Vatandaşımız bunun faydasını görecek.ANKET AÇIKLAMASI: CUMHUR İTTİFAKI YÜZDE 50+1'İN ÜZERİNDEMuhalefetin anketlerde önde olduğunu iddia etmesi üzerine de bir değerlendirme yapan ve son anketleri açıklayan Özdemir son olarak şunları söyledi:AK Parti şu anda Türkiye'de birinci parti. Cumhur İttifakı da yüzde 50+1'in üstünde bir oy ile güven ve gücü ile devam ediyor. CHP'nin oy oranı da daha önce aldıkları oy oranından daha yüksek değil. En marjinal, en iyi iyimser anketleri bile böyle söylüyor. Genel Merkezimizin yaptırdığı anket sonuçları var. Bağımsız kuruluşlarla da anket yaptırıyoruz. Buradan aldığımız verilerde vatandaşın AK Parti ve Cumhur İttifakı'na güveni ve desteği sürüyor. Beklentileri de anketlerde inceliyoruz. Gündemimizde muhalefetin ve göbek bağı Amerika'da olanların değil vatandaşımızın söylemleri var.