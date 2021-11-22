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FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'den erkek çocuğu olması için dua istedi, 100 bin dolar hesap çıkardılar

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması ile iltisaklı olduğu belirlenen bir şüphelinin, yargılandığı mahkemede anlattıkları şoke etti. Erkek çocuğu olmadığı için FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in Pensilvanya'daki malikanesinde soluğu alan Melik Şah isimli şüpheli, malikanede kendisinden 100 bin dolar istediklerini, parayı vermeyince de elebaşının yüzünün kendisine gösterilmediğini söyledi.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'den erkek çocuğu olması için dua istedi, 100 bin dolar hesap çıkardılar
Ekleme: 22.11.2021 - 09:57 Güncelleme: 22.11.2021 - 10:13 / Editör: Ozge Selin
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'den erkek çocuğu olması için dua istedi, 100 bin dolar hesap çıkardılar
FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında örgüt üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında dava açılan bir şüphelinin anlattıkları örgütün iç yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi. Sabah'ın aktardığına göre, ABD'li bir bilişim şirketinin Türkiye'de 'Çip' üreten temsilciliğin müdürlüğünü yapan Melik Şah E., isimli kişinin FETÖ ile iltisaklı olduğu tespit edilince hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

FETÖ LİDERİNE DUA ZİYARETİ

Savcılık yürütülen soruşturma kapsamında Melik Şah E.'nin yanında çalışan ve itirafçı olan Celil U., isimli kişinin ifadelerine başvurdu. Celil U., bir iş görüşmesi için Melik Şah E., ile ABD'ye gittiklerini, silikon vadisinde toplantılar düzenledikten sonra Pennsylvania'ya hareket ettiklerini anlattı. Celil U., Melik Şah E.'nin kendisine dua için ziyarette bulunduklarını söylediğini, Fetullah Gülen'e ait olan malikâneye girdiklerini anlatan Celil U., malikaneye geldiklerinde kapıda kendilerini iri yarı insanların karşıladığını, konaklamak için bir odaya yerleştirdiklerini ve Fetullah Gülen'le görüşmeye gittikleri sırada Gülen'in yerde yatıyor vaziyetteyken doktorların kendisine müdahalede bulunduğunu belirtti.

15 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Savcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Melik Şah E.'nin eşi adına kayıtlı hat üzerinden kullandığı ByLock uygulaması olduğu, Bank Asya'da hesabının bulunduğu ve örgütle iltisaklı bulunduğu belirlendi. Savcılık yürütülen soruşturma sonunda Melik Şah E., hakkında 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.

ERKEK ÇOCUK İÇİN PENNSİLVANYA'YA GİTTİ

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde geçtiğimiz günlerde hakim karşısına çıkan şüpheli ABD'ye iş ziyaretine gittiklerini ardından FETÖ lideri Fetullah Gülen'i malikanesinde ziyaret ettiklerini doğruladı Heyet karşısında konuşan Melik Şah E '2009 yılında ABD'ye iş ziyareti için gittiğim sırada yine ABD'de bulunan bir arkadaşım Fetullah Gülen'den kendisine randevu ayarlayabileceğini söyledi. Benim bu teklifi kabul etme amacım erkek çocuğumun olmamasından dolayıdır. Fetullah Gülen'den dua alırsam eğer erkek çocuğumun olacağını düşünmüştüm' diye konuştu.

DUA BEDELİ 100 BİN DOLAR

Şüpheli Melik Şah E., ifadesinin devamında malikaneye gittiklerinde kendilerinden 100 bin dolar para talep ettiklerini, kendilerinin parası olmadığı için bu talebi karşılayamadıklarını ifade etti. İlerleyen saatlerde Fetullah Gülen'le görüştürdüklerini ancak Gülen'in yüzünü göremediklerini söyleyen şüpheli, örgütle bir bağlantısı bulunmadığını tamamen dini odaklı bir ziyarette bulunduğunu ileri sürdü. Dava devam ediyor.
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