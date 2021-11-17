Yakacak Yardımı Nasıl Alınır? 2021 Yakacak Yardımı Başvuruları Ne Zaman?
Yakacak yardımı kış aylarının gelmesiyle çoğu kişi tarafından merak ediliyor. Yakacak yardımı nasıl alınır ve yakacak yardımına nasıl başvurulur soruları en çok araştırılan konular arasında. Peki, yakacak yardımı nasıl alınır? Yakacak yardımı ne kadar? Yakacak yardımı başvurusu nasıl yapılır? İşte merak edilenler...
Devlet tarafından her sene düzenli olarak sağlanan yakacak yardımı maddi durumu yeterli olmayan vatandaşlara dağıtılıyor. Önceleri kışın gelmesiyle beraber durumu olmayan kişiler nasıl ısınacağını düşünerek endişeye kapılıyordu. Devlet tarafından sağlanan yardım sayesinde çoğu kişi bu dertten kurtuldu. Yakacak ve ısınma giderleri için 2,5 milyar lira yardım yapılacağı geçtiğimiz gün açıklanmıştı. Bu durumun üzerine çoğu vatandaş yakacak yardımı nasıl alınır ve kömür yardımı ne zaman dağıtılacak sorularının cevabını merak ediyor. Yakacak yardımı başvuruları ne zaman sorusu için daha detaylı bilgiye haberimizin devamında ulaşabilirsiniz.
Yakacak Yardımı Ne Kadar?
Yakacak yardımı Aile ve Sosyal Politikalar tarafından yapılan yardımlardandır. Kış aylarında maddi durumu yeterli olmayan ailelere destek verilmesi bu yardımın amaçları arasında yer alıyor. Bu yardımı duyan çoğu kişi rahat bir nefes alırken yakacak yardımı ne kadar sorusu da bir taraftan merak edilenler arasında bulunuyor. Toplam yardım miktarı 1,6 milyar TL değerinde olan kömürün bu ailelere paylaştırılacağı belirtildi. Kış ayının sonuna kadar yardım dağıtımı devam edecek. Bu sebeple dağıtım işlemlerinin maliyetinin de epey fazla olacağı konuşuluyor. Dağıtım giderlerinin yaklaşık 40 milyon TL olacağı tahminler arasında yer alıyor. Bakan Yanık tarafından yapılan açıklamaya göre “ Tüm Türkiye’de bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımız aracılığıyla hızlı ve etkin bir şekilde ihtiyaç sahiplerine bu dağıtımı gerçekleştireceğiz. “ ifadelerini kullandı.
ELEKTİRİK DESTEĞİ 6 MİLYAR TL
Durumu olmayan vatandaşlara elektrik faturalarını ödemek için de yardım sağlanıyor. Elektrik desteği şartları ve elektrik desteği nasıl alınır soruları oldukça araştırılan konular arasında yer alıyor. İhtiyacı olan kişilere 2019’dan beri yapılan yardımların toplam maliyeti 6 milyar TL değerindedir. Kasım ayında ise 4 ay boyunca 920 milyon değerinde elektrik desteği sağlanacak. Yakacak ve elektrik yardımı bu sebeple toplam 2,5 milyar TL’yi bulacak.
Yakacak ve Elektrik Yardımına Nasıl Başvurulur?
Maddi durumu yerinde olmayan vatandaşlara sağlanan bu yardım için çoğu kişi yakacak yardımı nasıl alınır ve elektrik desteği nasıl alınır sorularına cevap arıyor. Yakacak ve elektrik yardımı için e-devlet üzerinden kolaylıkla başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Elektrik tüketim desteği ise sosyal yardım programlarından yararlanan kişilere zaten sağlanmaktadır. Bu kişilerin başvuru yapmadan kimlik kartı ve faturaları ile PTT’ye gitmesi gereklidir. Bunun dışında herhangi bir işleme gerek duyulmamaktadır.