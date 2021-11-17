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Turşu Suyu Faydaları Nelerdir? Turşu Suyu Nasıl Yapılır?

Turşu suyu faydaları sebebiyle çoğu kişi tarafından merak ediliyor. Turşu suyu nasıl yapılır sorusu da bu sebeple oldukça araştırılmaktadır. Peki, turşu suyu faydaları nelerdir? Turşu suyu nasıl yapılır? Turşu suyu neden bulanır? İşte merak edilenler...

Ekleme: 17.11.2021 - 16:00 Güncelleme: 17.11.2021 - 16:12 / Editör: Ozge Selin
Turşu Suyu Faydaları Nelerdir? Turşu Suyu Nasıl Yapılır?
Turşu suyu faydaları ve lezzeti sebebiyle çoğu kişinin severek tükettiği içecekler arasında yer alır. Turşu suyu faydaları ve turşu suyu neye iyi gelir soruları da bu sebeple oldukça araştırılmaktadır. Turşu suyu özellikle balık ve etlerin yanında vazgeçilemeyen içeceklerdendir. Şifa deposu olarak bilinmesiyle de turşu suyu çoğu uzman tarafından önerilir. Turşu suyu hakkında daha fazla bilgi için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.

Turşu Suyu Faydaları


Turşu suyu faydaları sebebiyle de oldukça tüketilen içeceklerdendir. Verdiği lezzet sayesinde de birçok yemeğin yanında tercih edilir. Turşu suyu özellikle yorgunluğa iyi gelir. Turşu suyu içildiğinde ağrı kesici etkisi yaratarak rahatsızlığınızın sona ermesine fayda sağlayacaktır. Kan şekerini dengeleyerek ani acıkmaların önüne geçmeye yardımcı olur. Kilo vermek için de oldukça işe yarar. Ayrıca turşu suyu faydaları şu şekilde sıralanabilir;

- Mide problemlerine fayda sağlar.
- İçindeki antioksidanlar sayesinde vücudu toksinlerden arındırmaya yardımcı olur.
- Probiyotik bulundurması sebebiyle hem midemiz hem de bağırsaklarımız açısından olumlu etkilere sahiptir.
- Alzheimer rahatsızlığı riskini azaltır.
- Kabızlık problemini ortadan kaldırmaya yardımcı olur.
- İçinde bulunan C vitamini sebebiyle hastalıklara karşı koruma sağlayarak vücut direncini arttır.




Turşu Suyu Nasıl Yapılır?


Turşu suyu sevenleri genellikle turşu suyu nasıl yapılır sorusuna cevap ararlar. Turşu suyunu evde doğal ve taze bir şekilde hazırlamanız mümkündür. Turşu suyu için gerekli olan malzemelerin temin edilmesi ve hiç eksik kalmaması turşunun lezzetini etkileyen önemli unsurlardandır. Turşu yapmak için tuz, sirke, limon, sarımsak, nohut, şeker ve istediğiniz herhangi bir sebze gereklidir. Ayrıca turşunuzu saklamanız için hava almayacak bir kaba ihtiyacınız olacak. Kapağını açmadan 20 gün beklemeniz turşunun güzel olması için dikkat edilmesi gereken noktalar arasında yer alıyor.

Turşu Suyu Neden Bulanır?


Turşu suyu seven çoğu kişi zaman zaman bu durumla karşılaşmaktadır. Turşu suyu neden bulanır sorusu bu sebeple merak edilen sorulardandır. Turşu suyunu hazırlarken yaptığımız bir eksiklik sonucunda suyumuz bulanıklaşabilir. Bu sebeple eksik malzeme olup olmadığını kontrol etmeliyiz. Turşu suyunun bulanık olması suyun kireçli olmasıyla da alakalı olarak ortaya çıkabilir. Bu sebeple turşu suyunuzu hazırlarken temiz içme sularından kullanmanız tavsiye edilir.


Turşu Suyu Zayıflatır Mı?


Turşu suyu kilo kontrolü sağlamak isteyen kişilerin de ilgi odağı olan içecekler arasında yer alır. Turşu suyu zayıflatır mı? Turşu metabolizmayı hızlandıran özelliğe sahiptir. Fakat içindeki tuz miktarına dikkat etmek bu konuda dikkat etmeniz gereken noktalardandır. Tuz ödem tutarak kilo vermenizi yavaşlatabilir. Turşu suyu sindirim sisteminiz için de oldukça faydalı bir içecektir. Bu sebeple turşu suyu kilo verme sürecinde sizlere oldukça yardımcı olacaktır.

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Turşu Suyu Zararları


Turşu suyu zararları genellikle aşırı tüketimi sonucunda ortaya çıkar. Bunun dışında kontrollü bir şekilde tüketildiğinde herhangi bir yan etkinin ortaya çıkmasına neden olmaz. Turşu suyu zararları konusunda kronik rahatsızlığa sahip kişiler dikkatli olmalıdır. İçinde bulunan tuz tansiyonun yükselmesine sebep olabilir. Sürekli ve fazla miktarlarda tüketimi şeker hastası olmanıza bile sebep olabilir. Bu nedenle tüketimi konusunda dikkatli olmakta fayda vardır.


Turşu Suyu Kalori


Turşu suyu kalori değeri de oldukça merak ediliyor. İçindeki tuz miktarı sebebiyle dikkatli bir şekilde tüketilmesi tavsiye edilir. Turşu suyunun 1 bardağı yaklaşık 25 kaloridir.


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