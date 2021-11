Avrupa’da korona vakaları yeni önlemleri gündeme getirdi

Avrupa’da koronavirüs vaka sayıları artışa geçerken, bazı hükümetler koronavirüs yayılımını önlemek için yeni tedbirler geliştiriyor.Avrupa’da vaka sayılarındaki artış, yeni yasakların ve kapanmanın konuşulmasına neden oldu.Günlük bazda en az 20 bini geçen ülkelerde yeni kararların alınması bekleniyor.UKRAYNA'DA UZAKTAN EĞİTİME GEÇİLİYORUkrayna, koronavirüs salgınının başlangıcından bu yana günlük can kaybı sayısında hemen hemen her gün yeni bir rekor kırarken, ülke yönetimi koronavirüs salgınının etkisini azaltabilmek için vakaların fazla olduğu şehirlerde alarm durumuna geçerek karantina uygulamasını başlatıyor.Kırmızı Bölge ilan edilen yerlerde daha önce uygulanmayan yasaklar alınırken, caydırıcı para cezaları da uygulanıyor. 1 Kasım’da Kırmızı Bölge ilan edilen başkent Kiev’de, insanların toplu bulunduğu eğlence merkezleri, restoranlar ya da toplu taşıma araçları gibi yerlere girerken iki doz aşı kartı soruluyor.Olası bir kontrolde tamamen aşılanmayanlardan ise son 72 saat içerisinde yapılmış negatif PCR testi isteniyor. PCR olmayan kişilere kolluk kuvvetleri tarafından 17 bin grivna (yaklaşık 6 bin TL) para cezası veriliyor. Ağır para cezalarından dolayı halk aşı merkezlerinde uzun kuyruklar oluştururken, zaman zaman kişiler arasında yükselen tansiyon kavgalara neden oluyor.AŞI KARŞITI PROTESTO GÖSTERİSİ DÜZENLENDİHükümet tarafından vatandaşların bu şekilde aşıya zorlanması bazı grupların tepkisini çekti ve Ukrayna Parlamentosu önünde yüzlerce kişi, hükümeti protesto ederek aşı olmayacaklarını dile getirdi.Ukrayna’da artan koronavirüs vakaları nedeniyle ilkokullarda yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitime geçileceği de koronavirüs tedbirleri kapsamında açıklandı.Ukrayna Sağlık Bakanlığı, salgın başlangıcından beri rekor sayıda günlük can kayıpları açıklamaya başladı. Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanlığı tarafından bir günde 833 vatandaşın koronavirüs sebebiyle hayatını kaybettiğine dair yapılan açıklama ülkede endişeleri artırırken, Ukrayna Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son 24 saatlik koronavirüs verilerine göre ülke genelinde 24 bin 747 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 18 bin 896 kişi iyileşti ve 652 vatandaş koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.Ülkede koronavirüs vaka sayısı sayısı 3 milyon 155 bin 519’a, iyileşen kişi sayısı 2 milyon 572 bin 738’e, can kaybı ise 74 bin 857’ye yükselmiş oldu.ÇEKYA, DAHA SIKI ÖNLEMLERİ DENEYECEKÇekya’da gün geçtikçe kötüleşen koronavirüs salgını nedeniyle hükümet, Sağlık Riskleri Konseyi’nin koronavirüsün yayılımını yavaşlatmak için önerdiği yeni önlemleri açıklayacak.Sağlık Risk Konseyi'nin önerileri arasında kuralların sıkılaştırılması ve insanların aşı olmaya motive edilmesinin yanı sıra kapalı mekanlara girişte PCR testlerinin kabul edilmeyerek sadece aşıların geçerli olması yönünde kararlar da bulunuyor.Konu ile ilgili açıklamada bulunan Başbakan Andrej Babis, “Yarın açıklayacağımız tedbirler oldukça önemli olabilir.” derken henüz kesin kararlar almadıklarını ve yarınki toplantı da tedbirlerin netleşeceğini söyledi.Tam kapanma söylentilerini kesin bir dille reddeden Babis, “Alacağımız kararlar aşılamayı destekleyici kararlar olacak.” ifadelerine yer verdi.Sağlık Bakanı Adam Vojtch, dün yaptığı açıklamada ise, "Bir sınıfta en az 50 öğrenci bulunuyorsa maske takmak zorunlu olacak." dedi. 15 Kasım'dan itibaren geçerli olacak kararın yanı sıra sağlık kurumlarında aşısız olan her çalışana haftada bir kez test olma zorunluluğu da getirildi."ÜLKE ACİLEN 2 HAFTA SÜREYLE KAPANMAYA GİTMELİ"Çekya Disiplinlerarası Salgın Durumlar Grubu (MeSES) durumun daha da kötü olacağı konusunda uyarılarda bulundu, en kötü senaryoyu önlemek için her türlü çabanın gösterilmesini isteyen MeSES, "Mevcut durumda kararlar almak ve salgının olumsuz sonuçlarını önlemek hükümetin görevidir. Vatandaşlar, görevden ayrılacakları için kararlar almaktan kaçınan hükümetten dolayı zarar görmemelidir. Ülke acilen 2 hafta süreyle kapanmaya gidilmeli." dedi.Çekya’da dün 13 bin 502 yeni koronavirus vakası tespit edilirken, rakamlar geçen hafta çarşamba gününe kıyasla yaklaşık 4 bin yeni enfeksiyonu işaret etti. 3 bin 452 kişinin koronavirus nedeniyle hastanede yattığı Çekya’da, dün 56 kişi koronavirus nedeniyle yaşamını yitirdi.Koronavirus salgının başından bu yana Çekya’da 1 milyon 843 bin 19 kişi koronavirüse yakalanırken 31 bin 229 kişi de hayatını kaybetti. Yaklaşık 10 milyon nüfusa sahip olan Çekya’da 6 milyon 151 bin 314 iki doz aşı oldu.İNGİLTERE'DE 'KISITLAMAYA GİTMEK GEREKLİ' GÖRÜŞÜ YAYINLAŞIYORİngiltere hükümeti bu kış artan koronavirüs vakaları karşısında kısıtlama veya kapanma uygulamama konusunda kararlı. Ülkede ekim ayının son haftasında 50 binin üzerine çıkan ve şu anda 30 bin ila 40 bin arasında seyreden günlük koronavirüs vakaları karşısında sağlık yetkilileri önlem alınması gerektiğini vurguladı. Hükümetin Bilimsel Danışma Grubu (SAGE) ve Ulusal Sağlık Servisi (NHS) "kısıtlama hazırlamanın gerekli olduğu" konusunda uyarıda bulundu.Öte yandan hükümet sürekli olarak İngiltere için başka bir kilitlenme planı olmadığını savunurken, geçtiğimiz haftalarda Ekonomi Bakanı Rishi Sunak, "B planına hemen geçilmesi gerekmediğini" söyledi.İş, Enerji ve Sanayi Stratejisi Bakanı Kwasi Kwarteng, "Seyahat kısıtlamaları ve daha fazla sokağa çıkma yasağı hakkında konuşmanın tamamen gereksiz olduğunu" söylerken, Kwarteng koronavirüsle mücadele konusunda Sağlık Bakanlığının da önerdiği gibi "aşıların yaygınlaştırılması" gerektiğini söyledi.İngiltere'de koronavirüse karşı şu anda uygulanmakta olan A planında, aşılamanın 12 ila 15 yaş grupları da dahil olmak üzere yaygınlaştırılması, antiviral tedavilerinin uygulanması, koronavirüs tespit edilen kişilerin izole edilmesi, insanlara kendilerini koruma konusunda rehberlik sağlanması gibi önlemler bulunuyor.Ancak hükümet, A planının yetersiz kalması durumunda aşı pasaportları, evden çalışma, maske takılması gibi önlemleri içeren B planına geçileceğini söylemişti."KİMSE KAPANMA İSTEMİYOR, AŞILAR İŞE YARIYOR"İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid, B planının şu an için yürürlüğe girmesinin gerekli olmadığını ancak aşılama oranının azalması durumunda kısıtlamaların olası olabileceğini belirtmişti. Javid, yaptığı bir açıklamada, "Kimse başka bir karantina görmek istemiyor. Aşılar işe yarıyor ve başka bir kapanma uygulamamız gerektiğini düşünmüyorum." dedi.İngiltere Başbakanı Boris Johnson, A planının daha kapsamlı kısıtlamaların getirilmesini önlemek için yeterli olduğunu savundu. Johnson, kapanmalarla ilgili yaptığı basın açıklamasında, "Büyük bir dokunulmazlık oranına sahip olduğunuzda, daha küçük değişiklikler büyük bir fark yaratabilir ve bize tecritlere geri dönmek zorunda olmadığımız konusunda güven verebilir." ifadesinde bulunmuştu.Öte yandan Kabine Bakanları, koronavirüse karşı A planının ve B planının yetersiz kalması halinde daha fazla kısıtlamanın uygulanabileceği C planının getirilmesini görüştü ancak bakanlar bu önlemlerin henüz gerekli olmadığını söyledi.Henüz sadece tartışma aşamasında olan C planının ise ülke genelinde kapanma uygulaması gibi kısıtlamaları içereceği düşünülüyor.İngiliz Tabipler Birliği (BMA), hükümeti koronavirüse karşı önlem almadığı için "kasten ihmalkar" olmakla suçladı.BMA Başkanı Dr. Cgaand Nagpaul, "Hükümet, NHS'nin iş yükünü azaltmak için B planına geçileceğini söyledi. NHS'te çalışan doktorlar olarak bunun zamanının geldiğini söyleyebiliriz.” dedi.İngiliz Independent gazetesinin bir haberine göre, İngiltere'deki halkın en az 3'te 1'inin koronavirüsün yayılmasını önlemek için kapanma uygulanmasını istediği belirtildi.Independent tarafından yapılan ankete göre, katılımcıların yüzde 40'ı artan vakalar ve grip risklerinden dolayı endişeli olduklarını ve karantina uygulanmasını istediklerini söyledi.FRANSA'DA SON DURUMFransız hükümeti, koronavirüs vaka sayılarının artmasıyla birlikte yeni önlemler almaya karar verdi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, salı günü ulusa seslenerek sosyal mesafe kurallarını hatırlattı ve aşılanmayan 6 milyon Fransız'ı aşı olmaya çağırdı.Macron ayrıca, aralık ayında 50 ila 64 yaş arasındaki kişiler için 3. hatırlatıcı aşı dozu kampanyasının başlatılacağını duyurmuş, 15 Aralık'tan itibaren 65 yaş üstü kişilerin hatırlatıcı 3. dozun sağlık kartının geçerliliği için zorunlu olacağını bildirmişti.Fransa’da 9 Ağustos’ta yürürlüğe giren koronavirüs aşı kartı restoran, bar, kafe, düğün, seminerler, ticaret fuarlarının yanı sıra aralarında tren, uçak ve otobüslerin bulunduğu uzun mesafeli toplu taşımada, hastanelerde ve huzurevlerinde bulunan ziyaretçiler ve hastaneye acilden girmeyen hastalar için zorunlu hale geldi.Milli Eğitim Bakanlığı ise koronavirüs ile mücadele kapsamında 15 Kasım Pazartesi gününden itibaren Fransa'daki tüm ilkokullarda maske takmanın zorunlu hale getirileceğini duyurdu.Fransız medyasında yer alan haberlere göre, ülkedeki yüksek aşılama oranı salgının önemli ölçüde yeniden başlamasını önlemeyi ve dolayısıyla sokağa çıkma yasağı gibi kısıtlayıcı önlemlerin gelmeyeceğini mümkün kılıyor.Fransa Başbakanı Jean Castex, aşılama oranını "mükemmel rakamlar" olarak nitelendirerek reşit kişilerin yüzde 88,5’i en az bir doz aşı olduğunu açıkladı.VAKA SAYILARI ARTIYORFransa'da koronavirüs salgınında vaka sayıları artmaya devam ederken bu sayılar bir önceki dalgalardan çok daha az olması nedeniyle endişeleri azaltıyor.Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 11 bin 883 yeni vaka tespit edilirken 1 yıl önce, Fransa'da tam kapanma yaşanırken günlük vaka sayısı 40 bin 558 idi.BELÇİKA'DA YENİDEN KAPANMA ENDİŞESİBelçika’da, koronavirüs vaka ve buna bağlı can kaybı oranlarında artış kaydedilmesi ülkede yeniden kapanma olacak mı sorusunu gündeme getirdi.Salgının ilk dönemlerinde nüfusuna oranla dünyada en çok koronavirüs kaynaklı can kaybının kaydedildiği Belçika’da gözler yeniden danışma kuruluna çevrildi.Kasım ayı başında Brüksel’de, 15 Kasım itibariyle de tüm Belçika’da yürürlüğe giren aşı pasaportu uygulamasının ise vaka sayılarına olumlu bir katkısının olmadığı, bu ortamda virüsün yayılmaya devam ettiği ve hatta bireylerin aşılı olmasına rağmen virüse yakalanma riskinin ortadan kalkmaması eleştirileri giderek artıyor.Bu veriler sonrasında ülkede korona virüs salgını ile mücadele politikalarını belirleyen ‘Danışma Kurulu’nun 19 Kasım’da toplanacağı duyurulurken, Başbakan Alexander De Croo başkanlığında ülkenin Federal temsilcilerini ve sağlık otoritelerini bir araya getiren kurulun ülkedeki son durumu değerlendirmesi bekleniyor.Bu duyuru sonrasında vatandaşlar yeniden kapanma riskini konuşmaya başlarken hükümetin kapanmaya sıcak bakmadığı belirtildi.VAKA SAYILARINDA BELİRGİN ARTIŞÖte yandan ülkede vaka sayılarında son veriler yayınlandı. Buna göre 4 ve 10 Kasım arasında, önceki raporlama dönemine göre yüzde 24 artışla günlük 204 koronavirüs hastası kaydedildi.Şu ana kadar 451'i yoğun bakımda olmak üzere 2 bin 270 hasta hastanede tedavi görüyor.1-7 Kasım tarihleri arasında, önceki 7 günlük döneme göre ise yüzde 3 artışla günde ortalama 22.3 kişi virüsten hayatını kaybetti.Ayrıca yüzde 11,9'luk bir pozitiflik oranı için günlük ortalama 74 bin 700 test yapıldığı bildirildi. Bu veriler ışığında virüsün üreme hızının ise 1.19'a ulaştığı açıklandı.