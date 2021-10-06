6-8 Ekim Olayları, HDP Merkez HDP Merkez Yürütme Kurulunun çağrısı üzerine terör örgütü PKK/YPG yandaşlarının 35 il ve 96 ilçede gerçekleştirdiği saldırılardır. Bu saldırılarda Aynularab bahanesiyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki iller başta olmak üzere 35 il ve 96 ilçede toplam 131 yerleşim yerinde sokak eylemleri başlatıldı. Saldırıların sonucunda 2 polis şehit oldu, 37 kişi hayatını kaybetti. 6-8 Ekim olaylarında uzun namlulu silah, molotofkokteyli, havai fişek, taş ve sopalarla hem kamu binalarına hem araçlara hem de vatandaşlara saldırıldı. Peki 6-8 Ekim'de neler yaşanmıştı? 6-8 Ekim Olayları Nedir? Kobani Olaylarında Neler Yaşandı?





6-8 Ekim'de Neler Yaşandı?



Yasin Börü ve Arkadaşları Katledildi



386 Kişi Tutuklandı



18 Sanık İçin Ağırlaştırılmış Müebbet!



Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ Tutuklandı!



Devlet Yaraları Sardı



6-8 Ekim saldırısında 2 polis şehit oldu. Tüm Türkiye'nin tanıdığı ve Diyarbakır'da Kurban Bayramı dolayısıyla yoksullara kurban eti dağıtan Yasin Börü ve üç arkadaşının da aralarında bulunduğu 37 kişi hayatını kaybetti, 435'i sivil, 326'sı güvenlik görevlisi 761 kişi yaralandı.6-8 Ekim Olaylar sırasında 37 'nitelikli adam öldürme', 29 'adam öldürmeye teşebbüs', 3 bin 777 'mala zarar verme', 25 'alıkoyma', 395 'hırsızlık', 15 'yağma', 308 'iş yeri ve konut dokunulmazlığını ihlal', 13 'Türk bayrağını yakma, 7 'Atatürk'ü Koruma Kanun'una muhalefet' suçu işlendi.Diyarbakır'da ihtiyaç sahiplerine Kurban Bayramı nedeniyle et dağıtmak isteyen Yasin Börü ve üç arkadaşı canice katledildi. Yasin Börü ve arkadaşları bir grubun silah, taş, sopa ve kesici aletli saldırısına uğramaları sonucu sığındıkları binanın üçüncü katında vahşice katledildi.DEAŞ terör örgütüne üye olduğu iddiasıyla binadan atılan gencin cesedi işkence gördü, 16 yaşındaki Börü aşağı itildi, Ahmet Dakak'ın kafası taşla ezildi. Çocukların cesetleri yakılarak tamamen tanınmaz hale geldi ve aileleri teşhis etmekte zorlandı. Kaza sonucu yaralanma olayından kurtulan Yusuf Er, arkadaşının vahşice öldürülmesine tanık olması nedeniyle psikolojisi bozuldu, Diyarbakır'ın dışında bir hastanede tedavi altına alındı.Olaylara ilişkin 1600'ü aşkın şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan 894 şüpheliden 386'sı tutuklandı, 244'ü hakkında adli kontrol kararı verildi.Diyarbakır'daki izinsiz gösterilerde Yasin Börü, Ahmet Dakak, Riyat Güneş ve Hasan Gökguz'un öldürülmesiyle ilgili 41 sanıktan 16'sı 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' ile 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak' suçlarından beşer kez ağırlaştırılmış müebbet, 2'si ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Suç tarihinde yaşı 18'den küçük olan 6 çocuğa ise 110'ar yıl hapis cezası verildi.Sanıklardan 18'i müşteki Yusuf Er'e karşı eylemleri nedeniyle 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 18'er, suça sürüklenen 6 çocuk bu suçtan 12'şer yıl hapse mahkum edilirken, 15 sanık ile 6 suça sürüklenen çocuğun 'terör örgütü propagandası yapmak', 11 sanığın 'konut dokunulmazlığını ihlal etmek', bir sanığın 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet', bir sanığın ise 'iş ve çalışma hürriyetinin ihlali' ve 'örgüt adına suç işlemek' suçlarından da mahkumiyetlerine hükmedildi.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında yürütülen soruşturmada ülke genelindeki olaylar nedeniyle terör örgütü PKK/KCK'nın elebaşları ile bazı siyasi parti yöneticileri hakkında 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak', 'nitelikli kasten adam öldürme', 'kasten adam öldürmeye teşebbüs', 'yağma', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'mala zarar verme', 'kasten yaralama', 'hırsızlık', 'iş yeri ve konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarından soruşturma başlatıldı.Olayların yaşandığı dönemde HDP Eş Genel Başkanları olan Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ tutuklandı.Terör Örgütü yandaşlarının saldırıları sonucunda çok sayıda ev, iş yeri, okul, Kur'an kursu, kültür merkezi, yurt binası ve müze hasar aldı. Şiddet eylemlerinde yaşanan hasarın devlete maliyeti 300 milyon liranın üzerinde oldu. Devlet tarafından zararları karşılamak için 50 milyon liralık ödenek sağlandı.“6-8 Ekim'de neler yaşanmıştı? 6-8 Ekim Olayları Nedir?” Sorularının yanıtını sizler için yazdık.