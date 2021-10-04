Haddi aşarak Erdoğan'ı hedef almıştı! Numan Kurtulmuş ABD'li Cook'un yazısını değerlendirdi

AK Parti Genel Başkanvekili ve Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Ordu Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu. Gündeminde Washington’ın Türkiye Uzmanı Steven A. Cook'un, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin hadsiz sözleri vardı.



Yalanları ile iktidarı hedef almıştı!

Steven A. Cook, Foreign Policy'de bir yazı kaleme alarak, AK Parti iktidarını hedef almıştı. AK Parti'nin sona geldiği hezeyanını yazan Cook, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın sağlık durumunun 2023 yılında yapılması planlanan seçimlere giremeyecek kadar kötü olduğunu yalanını ortaya atmıştı.



Numan Kurtulmuş, 2023'ün Türkiye'nin geleceği için çok önemli bir seçim olacağını belirterek, "Birileri Türkiye'nin geriye dönmesini istiyor. Birileri Türkiye'de tekrar eski dönemin tartışmalarının gündeme gelmesini istiyor. Hatta, hatta artık dışarıdan ısmarlama yazıların yazıldığı bir döneme giriyoruz." dedi.



'AK Parti'nin sırtını yere getirecek hiçbir güç yok'

Steven A. Cook'un yazısına dikkat çeken Kurtulmuş, şöyle devam etti:



"Bugün artık 'Türkiye'yi Tayyip Erdoğan yönetemeyecek kadar hastadır, onun için onun yerine başka birileri hazırlanmalıdır.' gibi yazılar yayınlanmaya başladı. Önce şunu söyleyeyim, Türkiye'yi artık kimin yöneteceğinin kararını içerideki birtakım vesayet odakları veremeyeceği gibi dışarıdaki birtakım vesayet odakları hiç veremeyecek, Türkiye'ye yön çizemeyeceklerdir."



"Meclis açık olduğu sürece meşruiyet bütünüyle milletten devşirildiği sürece Türkiye'de AK Parti'nin sırtını yere getirecek, Türkiye'nin sırtını yere getirecek hiçbir güç yoktur ve olmayacak Allah'ın izniyle."