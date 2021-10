AK Partili Radiye Sezer Katırcıoğlu'ndan Lütfü Türkkan'a tepki: Nerede bu 36 milyon dolar?

AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, partisinin İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, her gün Millet İttifakı üyelerinin yalan, iftira ve itibar suikastıyla karşı karşıya kaldıklarını söyledi.





"CUMHURBAŞKANIMIZI VE AK PARTİ'Yİ YIPRATACAKLARINI SANIYORLAR"



İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in çeşitli söylemleri olduğunu, "Devletin özel uçaklarını satacağım." demesine rağmen esnaf ziyaretine özel uçakla gittiğini aktaran Katırcıoğlu, "Bunların söylediği hiçbir şey doğru değildir, yalandır. Şimdi kalkmış kendilerince bir rant hikayesi uydurmuşlar, Cumhurbaşkanımızı ve AK Parti'yi yıpratacaklarını sanıyorlar. Bu ülkede rant olsaydı kilometrelerce duble yol, tüneller, Marmaray, dünyanın en büyük havaalanı, onlarca şehir hastanesi, yüzlerce sağlık merkezi, binlerce yeni okul, yerli otomobil projesi, İHA'lar yapılabilir miydi? Öğrenciye verilen burslar yüz katını geçebilir miydi? Kovid-19 aşısı, testi, tedavisi bedava yapılabilir miydi? Daha sayamadığımız binlerce proje, hizmet olur muydu? Tam tersine aslında bunlar rantın ağababasıdır. Mazileri yolsuzluk, rantla dolu olduğundan 60 yıldır iktidar yüzü göremiyorlar. Yaptıkları yolsuzluklar buradan İstanbul'a köprü olurdu. Milletimiz bunlara tokadı vurarak AK Parti'yi iktidara getirdi. Şimdi baktılar ki milletimiz projeye sahip çıkıyor, 'Yapılan milletin malıdır, yıktırmayız, durdurmanıza izin vermeyiz.' diyor. Kanal İstanbul dahil bütün projelere sahip çıkıyor. İşte o zaman hep birlikte ağız değiştirip, 'Biz projeye karşı değiliz, ranta karşıyız.' gibi aslı astarı olmayan uyduruk bir söylem oluşturdu. Oysa geldikleri günden bu yana, bütün projeleri durdurup, bir tane yatırım yapmadıklarını ama yandaşa para aktardıklarını milletimiz biliyor."



"NEREDE BU 36 MİLYON DOLAR?"



Katırcıoğlu, İYİ Parti Grup Başkanvekili Türkkan'ın devlet bankalarından aldığı 36 milyon dolar krediyi geri ödemediği iddiasına ilişkin, şunları kaydetti:



"Fabrikası kaçak arazi üzerine kurulu Lütfi Türkkan, yatırım yapacağım diye kamu bankalarından çektiği 319 milyon lirayı buharlaştırdı. İyi ki iktidarda değiller. Türkkan, kamu bankalarından aldığı 36 milyon dolar krediyi, yok etti ve geri ödemedi. Öder gibi yaptı, ülke ülke yüzdürdü. Tam 36 milyon dolar. Yani bugünkü kurla 319 milyon 50 bin Türk Lirası. Diktatörlükle suçladığınız, neredeyse her gün başka bir iftirayla karalamaya çalıştığınız Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin kamu bankasından 36 milyon dolar kredi çekiyor ve ödemiyorsunuz. Buradan bir soru da biz soralım, bu 36 milyon dolar, yani 319 milyon 50 bin Türk Lirası Ukrayna'da mı Tacikistan'da mı Makedonya'da mı? Tekrar tekrar soruyoruz. Nerede bu 36 milyon dolar? Başka bir soru, 319 milyon lirayla kaç öğrenci yurdu yapılır, kaç yangın söndürme uçağı alınır, kaç esnafımıza kredi verilir, kaç genç işsize iş bulunur? Türkkan, sessiz. İstediği kadar ölü taklidi yapsın, aziz milletimin o parası alınacak. Ya yük olma ya da istifa et. Milletimiz adına bunun da hesabını sormak bizlerin boynunun borcudur. 'Rant' bunların göbek adıdır. İftira atarak bundan kurtulamazlar. Milletimizi kandıramazlar."



MERAL AKŞENER'E LÜTFÜ TÜRKKAN SORUSU: İKİ ÇİFT LAFINIZ YOK MU?



Öte yandan, İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın kamu bankasından 36 milyon dolar kredi aldığı ve krediyi batırdığı iddiaları gündeme gelince AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e sosyal medyadan zor bir soru sordu.



"SÖYLEYECEK İKİ ÇİFT LAFINIZ YOK MU MERAL AKŞENER?"



Dağ, Akşener'in Twitter hesabını ekleyerek şöyle seslendi: "Özel uçağa binmem der özel jet kullanırsınız. "İsraf israf" der milyonluk makam aracına binersiniz. Şimdi de Grup Başkanvekiliniz Lütfü Türkkan'ın kamu bankalarını 36 milyon dolar zarara uğrattığı iddia ediliyor" ifadelerini kullandı. Dağ, Akşener'e "Söyleyecek iki çift lafınız yok mu Meral Akşener?" diye sordu.