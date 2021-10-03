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Dışişleri Bakanlığı'ndan Afganistan'daki bombalı saldırıya ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı'ndan Afganistan'daki bombalı saldırıya ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'ın başkenti Kabil'de cenaze namazı sırasında gerçekleştirilen bombalı saldırıda ölen ve yaralananlar için 'başsağlığı' ve 'geçmiş olsun' açıklamasında bulundu.

Ekleme Tarihi: 3 Ekim 2021 Pazar 21:52
Güncelleme Tarihi: 3 Ekim 2021 Pazar 21:53
Dışişleri Bakanlığı'ndan Afganistan'daki bombalı saldırıya ilişkin açıklama

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bugün Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan Eidgah Camii girişinde bir cenaze namazı esnasında meydana gelen bombalı saldırıda can kaybı yaşandığı, çok sayıda kişinin ise yaralandığı büyük bir üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur ve insanlık dışı saldırıda hayatını kaybedenler için başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar diliyor, ülkede istikrarın ve güvenliğin bir an evvel tesis edilmesini temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Afganistan


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