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Muharrem İnce'den 'Tezkereye 'Evet' demek ihanettir' diyen Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Tezkereye 'Evet' demek Cumhuriyet'e ihanet demektir" sözlerine tepki gösterdi. Suriye-Irak tezkeresinin memleket meselesi olduğunu dile getiren İnce, "Millet İttifakından bir bileşen diyor ki 'Biz hayır verdik, evet vermek vatana ihanettir.' Hangisi ihanettir biliyor musunuz? Siz bu kadar temel bir konuda bile anlaşamıyorsanız maazallah memleketi yönetirken başınıza neler gelir." ifadelerini kullandı.

Muharrem İnce'den 'Tezkereye 'Evet' demek ihanettir' diyen Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki
Ekleme: 28.10.2021 - 23:12 Güncelleme: 28.10.2021 - 23:30 / Editör: Ozge Selin
Muharrem İnce'den 'Tezkereye 'Evet' demek ihanettir' diyen Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti, MHP ve İYİ Parti'nin "evet" oylarıyla 2 yıl daha uzatılan Suriye-Irak tezkeresine ilişkin tepki çeken açıklamalarda bulundu.

Muğla'da katıldığı törende konuşan Kılıçdaroğlu, "Terörle mücadele edilecekse bu ülkenin saygı değer polisleri şanlı şerefli askerleri yapar. Yabancı askerler gelecek Türkiye'de terörle mücadele edecek. Bana da buna 'evet' de diyorlar. Evet dersek Cumhuriyet'e ihanet etmiş oluruz. Bu ülkenin topraklarına yabancı postalların basmasını istemem" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce tepki gösterdi.

KILIÇDAROĞLU'NA 'TEZKERE' TEPKİSİ

İnce, partisinin Şişli'deki bir otelde düzenlediği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamasına katıldı.

TBMM'de kabul edilen "Türkiye'nin Irak ve Suriye topraklarına terörle mücadele amacıyla sınır ötesi operasyonlar yapabilmesi için Cumhurbaşkanına verilen yetkinin 2 yıl uzatılmasına" yönelik tezkereyle ilgili konuşan İnce, şunları söyledi:

"İlkesiz bir siyasetin içerisinde hiç olmadım ve asla da olmayacağım. Yeni bir tezkere geçti Meclis'ten. Milletvekillerim beni aradı, 'Okudunuz mu?' dedim. Ben de okudum. Daha önce Suriye tezkeresiyle ilgili, süresi 2 yıla çıktı. Peki buna şerh koyalım ama Yunanistan bir yandan Larissa havaalanını genişleterek, Girit'te Suda üssünde Amerikan askerlerini konuşlandırarak bizi batıdan sıkıştırmaya çalışırken biz terör koridoruna geçit veremeyiz.

Bu AK Parti, MHP meselesi değil, bu memleket meselesi. Millet İttifakından bir bileşen diyor ki 'Biz hayır verdik, evet vermek vatana ihanettir.' Hangisi ihanettir biliyor musunuz? Siz bu kadar temel bir konuda bile anlaşamıyorsanız maazallah memleketi yönetirken başınıza neler gelir."
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