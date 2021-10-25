NASA'dan flaş UFO itirafı! Yıllardır sır gibi saklanıyordu...

ABD, Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) Başkanı Bill Nelson'ın açıklamalarını konuşuyor.Askeri radarlara yakalanan tanımlanamayan uçan cisimler (UFO) hakkında konuşan Nelson, bu cisimleri gören pilotlar ile görüştüğünü belirti ve şu ifadeleri kullandı;'Bir şey gördüklerini biliyorlar. Radarları da bu nesneye kilitleniyor. Ancak bunun ne olduğunu bilmiyoruz. Dünyada bu tür bir teknolojiye sahip bir düşman olmadığını umarız.'Dünya dışı yaşamı aramanın NASA'nın en önemli misyonlarından birisi olduğunun altını çizen Nelson, paralel evren teorilerine de değindi. Nelson, 'Benim kişisel görüşüm evrenin çok büyük olduğu ve şimdi başka evrenlerin olabileceğine dair teoriler bile var ve eğer durum buysa, ben kimim ki Dünya gezegeninin tek gezegen olduğunu söyleyebilirim' ifadeleriile evrende Dünya dışında hayat olduğuna dair inancını dile getirdi.Geçtiğimiz aylarda katıldığı bir televizyon programında eski Başkan Obama da konu ile ilgili çok konuşulacak açıklamalara imza atmıştı.