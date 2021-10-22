Yönetmenin ölümüne neden olan Alec Baldwin'in 2018'de attığı tweet şoke etti!

Amerikalı aktör Alec Baldwin, yeni filmi Rust'ın çekimleri sırasında polisin ifadesine göre 'kurusıkı silahla' görüntü yönetmenini öldürdü, filmin yönetmenini de yaraladı. Baldwin'in 2018 yılında yaptığı bir paylaşım ise sosyal medyada gündem oldu.

Oscar'a aday gösterilen dünyaca ünlü oyuncu Alec Baldwin'in yeni filmi Rust'ın setinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.Polisin açıklamasına göre Baldwin, bir sahnenin çekimi sırasında kurusıkı tabancayı ateşledi. Ancak silahtan çıkan mermiler hem görüntü yönetmenine hem filmin yönetmenine isabet etti.Yaralanan iki kişi hastaneye kaldırılırken, görüntü yönetmeni Halyna Hutchins (42) hayatını kaybetti. Filmin senaristi ve yönetmeni Joel Souza (48) ise yaralandı. Souza'nın sağlık durumu hakkında açıklama yapılmadı.Baldwin'in 2018 yılında “Haksız yere birini öldürmenin nasıl hissettirdiğini merak ediyorum.” şeklinde bir paylaşım yaptığı görüldü.