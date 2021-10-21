Beşiktaş’ta fren yerine gaza bastı, otomobil apartman boşluğuna çakıldı

İstanbul'un Beşiktaş ilçesine bağlı Etiler Mahallesi Mutlu Sokak'ta, 20 Ekim günü saat 16.00 sıralarında yanlışlıkla çıkmaz sokağa giren kadın bir sürücü, sokaktan çıkabilmek için manevra yapabilmek için apartmanın otoparkına girdi.Bu sırada sürücü fren yerine gaza basınca, otomobil istinat duvarındaki demirleri yıkıp geçti.Korkulukları aşan araç, dik bir şekilde apartman bahçesine düştü.Aracın içerisinde sıkışan kadın, çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.EKİPLER SEVK EDİLDİİhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Yaralı kadın, yapılan ilk müdahalenin ardından Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.“KORKULUKLAR ONU BİRAZ YAVAŞLATMIŞTI”Görgü tanığı Cemalettin Yeşilyurt, kazaya ilişkin şu ifadeleri kullandı:'Kazayı sonradan gördük biz. Aşağıya düşmüştü. Korkuluklar onu biraz yavaşlatmıştı. Bir arkadaş girdi arabaya, sordu bayana bir şeyi var mı diye. Sonra kucağına alarak yavaşça alıp aşağı indirdiler.”KIZI BASINA ENGEL OLMAYA ÇALIŞTIÖte yandan, olay yerine gelen ve avukat olduğunu iddia eden yaralı kadının kızı basın mensuplarına tepki göstererek, görüntü almalarına engel olmaya çalıştı.Yaralı kadının kızı, fotoğraflarını çektiği basın mensuplarına tehditler savurdu.İNCELEME BAŞLATILDIOtomobil getirilen vinç yardımıyla düştüğü yerden çıkarıldı. Ardından çekiciyle otoparka çekildi.Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.