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Almanya'da ırkçı saldırı! Türk'ün yaşadığı daireye kundaklama girişimi

Almanya'nın Solingen kentinde bir Türk'ün kaldığı apartman dairesinin balkonuna, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce molotofkokteyli atılarak kundaklama girişiminde bulunuldu

Almanya'da ırkçı saldırı! Türk'ün yaşadığı daireye kundaklama girişimi
Ekleme: 21.10.2021 - 00:15 Güncelleme: 21.10.2021 - 00:28 / Editör: Ozge Selin
Almanya'da ırkçı saldırı! Türk'ün yaşadığı daireye kundaklama girişimi
Savcılık ve polis yaptıkları yazılı açıklamada, olayla ilgili cinayete teşebbüsten soruşturma başlatıldığını duyurarak olayın aydınlatması için halktan yardım istedi.

Açıklamada, Schwert caddesindeki bir apartman dairesinin balkonuna gece 02.00 sularında içinde yanıcı sıvı bulunan bir şişe atıldığı belirtildi.

Olayda hafif yaralandığı belirtilen 48 yaşındaki kiracının yangını kendi imkanlarıyla söndürüp polisi aradığı belirtilen açıklamada, Wuppertal savcılığı ve polisinin olayla ilgili cinayete teşebbüsten soruşturma başlattığı duyuruldu.

29 Mayıs 1993'te Almanya'nın Solingen şehrinde, Mevlüde ve Durmuş Genç ailesinin evi ırkçılar tarafından kundaklanmış ve 5 kişi hayatını kaybetmişti.

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Almanya'da ırkçı saldırı! Türk'ün yaşadığı daireye kundaklama girişimi
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