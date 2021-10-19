Kubilay Aka Kimdir, kaç yaşında, nereli?

Kubilay Aka kimdir sorusu giderek popülerliğinin artmasıyla herkes tarafından merak konusu oldu. İlk olarak Kanal D’nin beğenilen dizisi Vatanım Sensin’de Ali Kemal rolüyle ekranlara çıkan Çukur ve Cam Tavanlar dizisiyle kariyerinde ilerleme gösteren Kubilay Aka son zamanlarda özür polemiği ile gündeme gelmişti ve sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutulmuştu. Peki, herkes tarafından merak edilen Kubilay Aka kimdir? Kubilay Aka nerelidir? Kubilay Aka sevgilisi var mı? İşte detaylar…

Kubilay Aka kimdir sorusu sevenleri tarafından oldukça merak edilmektedir. Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Kubilay Aka özür skandalı ile eleştiri yağmuruna tutulmuştu. Aşk 101 dizisinin tanıtımında yaptığı özür ile ilgili sözlerine karşı yanlış anlaşıldığını belirterek sevenlerinin kalbini yeniden kazanmıştı.





Kubilay Aka Kimdir?

Kubilay Aka, 5 Mayıs 1995 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Havaalanı Yönetimi mezun olan Aka, birçok farklı dizi ve filmde rol alarak oyunculukta kariyer yapmaya başladı. Vatanım Sensin dizisinde iki sezon boyunca Ali Kemal karakterini canlandıran Kubilay Aka, Çukur dizisinde Celasun karakteriyle popülerliğini arttırmıştır. Daha sonrasında Netflix’te bulunan Aşk101 dizisinde yer almıştır.

Tesadüfen Oyunculuğa Başladı



Kubilay Aka Özür Polemiği nedir?



Kubilay Aka Sevgilisi Kim?



Oyunculuğa başlama hikâyesi oldukça ilgi çeken Kubilay Aka, tesadüfen karşısına çıkan oyunculuk fırsatını şu şekilde anlatmaktadır:"Muğla-Milas Havalimanı’nda özel bir şirkette çalışıyordum. Ufuk Ergin, sanatçısı Ozan Doğulu ile lounge kısmına giriş yaptı. İşlemlerini gerçekleştirdim. O sırada yaka kartımdan adıma soyadıma bakmış. 10 dakika sonra Instagram’dan bir mesaj geldi. Bana “Vatanım Sensin” dizisindeki Ali Kemal karakteri için deneme çekimine gelip gelemeyeceğimi soruyordu. Görmesem, kim olduklarını bilmesem, birileri bana şaka yapıyor zannederdim.”Kubilay Aka özür açıklamasını Netflix’te Aşk 101 dizisinin ikinci sezon tanıtımında yapmıştı. Açıklamasında özür dilemediğini söyleyen Kubilay Aka, "Ben haklı veya haksız özür dilemem. Birine minnet etmeye gerek duymuyorum. Hatalıysam da hata yapmışımdır, insanımdır gayet normal bir şey o yüzden dilemem. 26 yaşında bir gencim ve anlayış beklerim karşı taraftan." İfadelerini kullanmıştı. Sosyal medyadaki tepkilerin ardından Aka, önceki gün İstanbul Üniversitesi'nde öğrencilerle bir araya geldi. İlgiyle karşılanan oyuncu, geçtiğimiz günlerdeki sözleri için Türk halkından özür dilediğini ifade etti. Sözlerinin yanlış anlaşıldığını belirten Kubilay Aka, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:“Şimdi bütün Türk halkından özür dilemediğim için özür diliyorum. Orada canlı yayın heyecanının yanında bir de zamansal sıkıntılar da vardı. O yüzden söylemek istediğimi tam ifade edemedim, yanlış anlaşılmışım biraz. 'Minnet etmem' gibi bir kelime çıkmış ağzımdan. Olabilir canlı yayın heyecanıdır. Ama orada söylemek istediğim şey; özür çok değerli bir şey, çok özel bir şey benim için... Benim annemin, babamın bana öğrettiği; bir kişiden özür diliyorsan eğer bir hatayı bir kere yapacaksın demektir. Bunu teminatını veriyorsun demektir. Ve bir daha aynı kişinin karşısına geçip aynı hatadan dolayı özür dilersen bu benim için daha büyük bir utanç olur. O yüzden özür kısmını en sona bırakırım önce bir gönül almaya çalışırım. Olayım o dur o yüzden 'Özür dilemem' dedim. Ama özür dilerim tabii ki. Yani 27 yaşındayım herhalde bu yaşa özür dilemeden gelmiş olmam imkansız olur."Kubilay Aka sevgilisi kim hayranları tarafından oldukça merak edilen bir sorudur. uzun süre Vatanım Sensin dizisindeki rol arkadaşı Miray Daner'le birlikte olan ve o zamanlarda oldukça konuşulan Kubilay Aka, aldatma haberlerinin konuşulduğu bir sürecin ardından Daner'le ayrıldı. Ardından Hilal Altınbilek ile fotoğrafları sosyal medyaya düşen ve çıkmaya başladığı öne sürülen Kubilay Aka'nın ismi ünlü oyuncu son olarak Bade İşçil ile de anıldı. Ünlü oyuncunun son zamanlarda hayatında kimsenin olmaması hayranlarının dikkatini oldukça çekmektedir.