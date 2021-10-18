Gurbetçi vatandaş: İki yıl önce 8 Euro'ya aldığım şeker ilacını şimdi 30 Euro'ya alıyorum kimse nankörlük yapmasın
Almanya'da yaşayan gurbetçi Mevlüt Çavuş'un, dünya genelinde yükselen enflasyon konusunda sosyal medya hesabından paylaştığı video en çok paylaşılanlar arasına girdi.
Almanya'da yaşayan gurbetçi Mevlüt Çavuş'un, dünya genelinde yükselen enflasyon konusunda sosyal medya hesabından paylaştığı video en çok paylaşılanlar arasına girdi. Almanya'da iki yıl önce 8 Euro'ya aldığı şeker ilacının 30 Euro'ya çıktığını, pandemi döneminde verilen yardımların geri istendiğini, hastane sırası için bir yıl beklediğini belirten Çavuş 'Bunu görmeyenler var. Kimse nankörlük yapmasın' dedi.