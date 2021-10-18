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Beyaz Gazete
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Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na sert sözler! 'Hukuk devleti çizgisine dönmelidir'

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun son açıklamalarında devletin bürokratlarını tehdit ettiğini belirterek açıklamalarda bulundu. Çelik, “Sayın Kılıçdaroğlu, son açıklamalarıyla açıkça devlet memurlarını tehdit ediyor. Böylece hukuk dışı bir düzen arayışında olduğunu ifade ediyor. Kendi partisi adına konuşarak, devlet görevlilerine emir vermeye kalkması hukuksuzluktur. Herhangi bir hukuki delile dayanmaksızın meşru hükümetin kanun dışı emirler verdiğini iddia etmek, bürokrasiyi seçilmiş hükümete karşı çıkmaya çağırmak vesayet siyasetidir. Bunun ülkemizdeki adı Yassıada zihniyetidir. Kendisini devletin sahibi zanneden bu zihniyeti tanıyoruz” dedi.

Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na sert sözler! 'Hukuk devleti çizgisine dönmelidir'
Ekleme: 18.10.2021 - 18:23 Güncelleme: 18.10.2021 - 18:24 / Editör: Ozge Selin
Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na sert sözler! 'Hukuk devleti çizgisine dönmelidir'
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı üzerinden bir video paylaşarak asılsız TÜGVA belgeleri üzerinden yorumlar yaptıktan sonra memurlara yani bürokratlara seslenmek istediğini belirterek, "'Emir almıştım' diyerek bu kirli işlerden sıyrılamazsınız" ifadelerini içeren bir dizi açıklama yaptı.

"KILIÇDAROĞLU, SON AÇIKLAMALARIYLA AÇIKÇA DEVLET MEMURLARINI TEHDİT EDİYOR"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamaları sonrasında sosyal medyadan bir açıklama yayınladı. Çelik, "Sayın Kılıçdaroğlu, son açıklamalarıyla açıkça devlet memurlarını tehdit ediyor. Böylece hukuk dışı bir düzen arayışında olduğunu ifade ediyor. Kendi partisi adına konuşarak, devlet görevlilerine emir vermeye kalkması hukuksuzluktur" dedi.

"BUNUN ÜLKEMİZDEKİ ADI YASSIADA ZİHNİYETİDİR"

Çelik, "Herhangi bir hukuki delile dayanmaksızın meşru hükümetin kanun dışı emirler verdiğini iddia etmek, bürokrasiyi seçilmiş hükümete karşı çıkmaya çağırmak vesayet siyasetidir. Bunun ülkemizdeki adı Yassıada zihniyetidir. Kendisini devletin sahibi zanneden bu zihniyeti tanıyoruz" ifadelerini kullandı.

"KILIÇDAROĞLU'NUN SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİNİ AYNI "28 ŞUBAT" DİLİYLE HEDEF GÖSTERMESİ DE ASLA KABUL EDİLEMEZ"

Çelik sözlerini şöyle sürdürdü: "Sayın Kılıçdaroğlu'nun sivil toplum örgütlerini aynı "28 Şubat" diliyle hedef göstermesi de asla kabul edilemez. Türkiye'nin geride bıraktığı ilkel linç kültürü ile sivil toplum örgütleri hedef gösterilemez. Sivil toplum örgütlerine dönük bu linç siyasetine geçit vermeyiz. Sayın Kılıçdaroğlu "kamu düzeni"ni tehdit etmeye son vererek "hukuk devleti" çizgisine dönmelidir. Tehditlerle kamu düzenine etki etmeye çalışmak ancak bir "paralel devlet" arayışıdır. Bu tamamen gayrı meşrudur"

"KAMU DÜZENİNİ VE SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİNİ HEDEF ALMAK MEŞRU BİR SİYASET BİÇİMİ DEĞİLDİR"

Çelik "Sivil toplum örgütlerini hedef göstermek ise bir siyaset biçimi değildir. Siyasi muhalefet başka şey, tehdit ve tahkir başka şeydir. Kamu düzenini ve sivil toplum örgütlerini hedef almak meşru bir siyaset biçimi değildir" ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANIMIZA DÖNÜK SÖYLENEN BU SÖZLERİ MAHKUM EDİYORUZ."

Çelik sözlerini şöyle tamamladı: "Sayın Kılıçdaroğlu, Türkiye düşmanlarına söylemediği sözleri Cumhurbaşkanlığı makamına söyleyerek sadece yıkım siyaseti peşinde koştuğunu gösteriyor. Cumhurbaşkanımıza dönük söylenen bu sözleri mahkum ediyoruz."
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