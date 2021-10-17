Tel Rifat'ta Yuvalanan YPG/PKK'nin SMO Hatlarina Sizma Girisimi Engellendi

Tel Rifat ilçesinde varligini sürdüren terör örgütü YPG/PKK'nin, Suriye'nin kuzeyindeki Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) cephe hatlarina sizma girisimi engellendi.

YPG/PKK'li teröristler, Azez'in güneyindeki Kefer Kasir bölgesindeki cephe hattina gece saatlerinde sizma girisiminde bulundu.



Bunun üzerine harekete geçen SMO askerlerinin agir silahlarla karsilik vermesi sonucu sizma girisimi püskürtüldü.



Yerel güvenlik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, çok sayida kayip veren YPG/PKK’li teröristler çekilmek zorunda kaldi.



YPG/PKK'li teröristler, Türkiye ile Rusya arasinda 22 Ekim 2019'da varilan mutabakat geregi bosaltmasi gereken Tel Rifat ilçesinden, Afrin, Mare ve Azez ilçe merkezlerine saldiri düzenlemeye devam ediyor.



