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DHKP-C'nin kanlı planları bir bir deşifre oldu: Savcı ve polisleri rehin alıp Taksim Meydanı'na götüreceklerdi

Terör örgütü DHKP-C'ye yönelik dün düzenlenen operasyonda 126 şüpheliden 84'ü yakalandı. Teröristlerin, emniyet ve yargı mensuplarını rehin alarak Taksim Meydanı'ndaki Cumhuriyet Anıtı önüne götüreceği ve taleplerine karşılık pazarlık konusu yapmayı planladıkları ortaya çıktı.

DHKP-C'nin kanlı planları bir bir deşifre oldu: Savcı ve polisleri rehin alıp Taksim Meydanı'na götüreceklerdi
Ekleme: 16.10.2021 - 19:20 Güncelleme: 16.10.2021 - 19:24 / Editör: Ozge Selin
DHKP-C'nin kanlı planları bir bir deşifre oldu: Savcı ve polisleri rehin alıp Taksim Meydanı'na götüreceklerdi
Emniyet kaynaklarının verdiği bilgiye göre, dün 16 ilde düzenlenen operasyonlarda şu ana kadar 84 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Yeni bilgi ve belgelerden yola çıkan güvenlik güçleri, örgütün yeni eylem şemasına ve kirli planına ulaşmış, ülke genelinde DHKP-C davalarına bakan bazı ağır ceza hakimleri ile polis mensuplarını silahla rehin alıp kaçırmayı, bu yöntemle sansasyonel eylem gerçekleştirmeyi hedefledikleri tespit edilmişti.

Emniyet binalarına yönelik istihbarat ve keşif çalışması yürüten hücre üyelerinin, söz konusu binalara yönelik sansasyonel nitelikte eylem arayışı içerisinde oldukları saptandı.

POLİSLERİ KAÇIRIP PAZARLIK YAPACAKLARDI
Özellikle Taksim Meydanı‘nda devriye görevi yapan polisleri rehin alıp kaçırarak pazarlık konusu yapmayı hedefleyen DHKP-C üyelerinin, kaçırma eyleminin başarılı olması halinde propaganda nitelikte olarak kaçırmayı başardıkları emniyet mensubunun silahına el koyup Taksim Meydanı'ndaki Cumhuriyet Anıtı önünde taleplerinin yerine getirilmesi için -sözde “pazarlık yapmayı” planladıkları belirlendi.

Yapılan tespitler sonucu gerçekleştirilen operasyon neticesinde 5 şüpheli daha gözaltına alındı.

Baskınlarda adı geçen eylemde kullanmak üzere 1 kalaşnikof marka uzun namlulu silah ve bu silaha ait 47 adet fişek ele geçirildi.
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