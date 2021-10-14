  • USD: 8,90 - 8,91
  • EURO: 10,28 - 10,30
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Marmaray'da internet dönemi!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AK Parti Meclis Üyesi Serdar Duran, 15 Ekim Cuma günü itibarıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının Marmaray'da internet hizmeti vermeye başlayacağını belirterek, ''Bundan sonra U harfi göreceğiniz her metro hattında internet erişiminden faydalanabileceksiniz'' dedi.

Ekleme: 14.10.2021 - 12:15 Güncelleme: 14.10.2021 - 12:23 / Editör: Ozge Selin
Marmaray'da internet dönemi!
Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'ndeki İBB Meclisinde gündem dışı konuşmalar bölümünde söz alan AK Partili Meclis Üyesi Duran, metrolarda internet erişimi konusunda açıklamalarda bulundu.

MARMARAY'DA İNTERNET HİZMETİ BAŞLIYOR

Duran, ''Cuma günü itibarıyla Ulaştırma Bakanlığımız, Marmaray'da internet hizmeti vermeye başlıyor. Bundan sonra U harfi göreceğiniz her metro hattında internet erişiminden faydalanabileceksiniz. Metrolarımızda güvenli internet için İBB yönetiminin alması gereken tedbirler var. Bu konuda bizler iktidar partisi olarak gereken her türlü desteği vereceğimizi buradan ilan ediyoruz'' şeklinde konuştu.

CHP'li Meclis Üyesi Mesut Kösedağı da söz alarak İBB'nin Valilik ve İçişleri Bakanlığından talep ettiği metroların internet erişimine açılması için gerekli iznin henüz gelmediğini dile getirdi.

Metrolar arasında ayrım yapılmaması gerektiğini ifade eden Kösedağı, 'Metroda internet olacaksa U ya da M harfi fark etmeden herkes kullanabilmeli. O izin İçişleri Bakanlığından mı geldi? Bir bilgisi varsa bizimle de paylaşılırsa biz de en kısa zamanda çalışmalarımızı başlatalım.' şeklinde konuştu.

Oturumu yöneten Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul ise hiç kimsenin metrolarda internet erişimine karşı olmadığını belirterek, bugüne kadar güvenlik ve terör eylemleri dolayısıyla internetin verilemediğini kaydetti.

AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz ise bu konunun siyaset malzemesi olmaması gerektiğini vurgulayarak, insanların can ve mal güvenliğinin önemli olduğunu ifade etti.

'AÇIN WiFi'LERİ DİYORUM'

Güvenli internetin tüm metrolarda olacağını ifade eden Türkyılmaz, 'Güvenli internet yani insanların can ve mal sağlığını da garantiye alacak tedbir ve önlemlerle beraber inşallah İstanbul'daki genç kardeşlerimize ve tüm İstanbullulara hayırlı uğurlu olsun. Açın wifi'leri diyorum.' diye konuştu.

Türkyılmaz, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının bazı güvenlik protokolleri belirlediğini aktararak, bu protokollerin tamamlanmasının ardından diğer metrolarda da internet erişiminin olacağını kaydetti.
İstanbul'da korkunç kaza! TIR otomobilin üzerine devrildi
15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişimi sanığı yarbay Emin Keskin'in davasında tanık dinlenecek!
Yeni salgın kapıda! Bu görüntüler dünyayı şoke etti!
İngiliz gazetesinden dikkat çeken yorum: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çabaları Biden'ı köşeye sıkıştırıyor
Annesinin 20 yıl önceki yasak aşkını böyle öldürdü! Kan donduran cinayet
2022 asgari ücret zammı için geri sayım!
Türkiye'den Ukrayna'ya SİHA merkezi: İnşaatına kasımda başlanacak
Afganistan'dan Türkiye'ye kritik ziyaret!
Bakan Akar: Suriye'nin kuzeyindeki terör unsurlarıyla ilgili gereken ne varsa yapılacak
Bina yıkımında önemli düzenleme! 1 Temmuz'dan itibaren artık zorunlu! 30 gün süre verilecek...
Başkan Erdoğan’ın Ankara'ya davet ettiği ‘Kusursuz Kulak’ Bager konuştu: Sesini duyunca dünyalar benim oldu
İşçi kıyımı yapılırken İBB yöneticilerine 'Huzur hakkı' adı altında maaş zammı.
Haliç'te iğrenç görüntü!
Başkan Erdoğan açıklamıştı! İhracat için yeni sistem yolda
'Pes' dedirten olay: Otobüsten inmeyen koronavirüs hastasını polis indirdi
Katolik kilisesinde yine taciz skandalı! Kanadalı papaza çocuk pornosundan ceza
CHP'de seçim için sandık eğitimleri başladı!
Dink Ailesi'nin tazminatı FETÖ'cülerden alınabilir!
Milyonlarca esnaf, çiftçi ve sosyal medyacının beklediği vergi paketinin ayrıntıları
TÜGVA işgalinin detayları ortaya çıktı! İmamoğlu’na makam odası için hazırlamışlar
Irak’ta akılalmaz olay: İki ay önce ölen aday milletvekili seçildi

Irak’ta akılalmaz olay: İki ay önce ölen aday milletvekili seçildi

TURKOVAC aşısında yeni gelişme! Müjdeli haberi canlı yayında verdi...

TURKOVAC aşısında yeni gelişme! Müjdeli haberi canlı yayında verdi...

Urartu savaşçısının kemeri bulundu! Karadeniz'de tarihi keşif...

Urartu savaşçısının kemeri bulundu! Karadeniz'de tarihi keşif...

Marmaray'da internet dönemi!

Marmaray'da internet dönemi!

Beyrut patlamasına ilişkin soruşturmayı protesto edenlere ateş açıldı: Ölü ve yaralılar var

Beyrut patlamasına ilişkin soruşturmayı protesto edenlere ateş açıldı: Ölü ve yaralılar var

Başvurular devam ediyor! Gençlere 200 bin liralık hibe!

Başvurular devam ediyor! Gençlere 200 bin liralık hibe!